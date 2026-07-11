Κίεβο: Τουλάχιστον πέντε εκρήξεις υπό την απειλή ρωσικών πυραύλων

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τουλάχιστον πέντε ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν τα ξημερώματα του Σαββάτου το Κίεβο, την ώρα που στην ουκρανική πρωτεύουσα είχε σημάνει συναγερμός για επικείμενη ρωσική πυραυλική επίθεση.

Την πληροφορία μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), οι οποίοι βρίσκονται στην πόλη και κατέγραψαν τις εκρήξεις.

Οι σειρήνες ήχησαν αρκετά λεπτά μετά την πρώτη έκρηξη, ανέφεραν οι δημοσιογράφοι του AFP.

Kiev attaccata da missili russi, udite almeno cinque esplosioni. In azione le sirene antiaeree #ANSAhttps://t.co/BQnOQOV5yL — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) July 11, 2026

«Ο εχθρός επιτίθεται στην πρωτεύουσα με πυραύλους», έγραψε στο Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, καλώντας τους κατοίκους να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια.