Κίεβο: Τουλάχιστον πέντε εκρήξεις υπό την απειλή ρωσικών πυραύλων

Τουλάχιστον πέντε ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το Κίεβο τα ξημερώματα του Σαββάτου, εν μέσω συναγερμού για ρωσική πυραυλική επίθεση. Δημοσιογράφοι του AFP επιβεβαίωσαν τις εκρήξεις, ενώ η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου επιβεβαίωσε την επίθεση, καλώντας τους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγια και αναφέροντας ζημιές σε μη κατοικήσιμο κτίριο στην περιοχή Ντνίπρο.

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Διεθνή Νέα

Εκρήξεις στο Κίεβο
ANSA/EPA
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον πέντε ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν τα ξημερώματα του Σαββάτου το Κίεβο, την ώρα που είχε σημάνει συναγερμός για επικείμενη ρωσική πυραυλική επίθεση.
  • Την πληροφορία μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βρίσκονται στην πόλη, ενώ οι σειρήνες ήχησαν αρκετά λεπτά μετά την πρώτη έκρηξη.
  • «Ο εχθρός επιτίθεται στην πρωτεύουσα με πυραύλους», έγραψε στο Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, καλώντας τους κατοίκους να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τουλάχιστον πέντε ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν τα ξημερώματα του Σαββάτου το Κίεβο, την ώρα που στην ουκρανική πρωτεύουσα είχε σημάνει συναγερμός για επικείμενη ρωσική πυραυλική επίθεση.

Την πληροφορία μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), οι οποίοι βρίσκονται στην πόλη και κατέγραψαν τις εκρήξεις.

Οι σειρήνες ήχησαν αρκετά λεπτά μετά την πρώτη έκρηξη, ανέφεραν οι δημοσιογράφοι του AFP.

«Ο εχθρός επιτίθεται στην πρωτεύουσα με πυραύλους», έγραψε στο Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, καλώντας τους κατοίκους να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια.

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