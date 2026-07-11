Κίεβο: Τουλάχιστον πέντε εκρήξεις υπό την απειλή ρωσικών πυραύλων

Τουλάχιστον πέντε ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν τα ξημερώματα του Σαββάτου το Κίεβο, την ώρα που στην ουκρανική πρωτεύουσα είχε σημάνει συναγερμός για επικείμενη ρωσική πυραυλική επίθεση.
Την πληροφορία μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), οι οποίοι βρίσκονται στην πόλη και κατέγραψαν τις εκρήξεις.
Οι σειρήνες ήχησαν αρκετά λεπτά μετά την πρώτη έκρηξη, ανέφεραν οι δημοσιογράφοι του AFP.
Kiev attaccata da missili russi, udite almeno cinque esplosioni. In azione le sirene antiaeree #ANSAhttps://t.co/BQnOQOV5yL
— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) July 11, 2026
🚨 BREAKING: Russia launched a fresh attack on Kyiv, with explosions triggering a large fire in the city.
According to the Kyiv City Military Administration, a non-residential building was damaged in the Dnipro district as officials assess the aftermath.
Reports indicate that… https://t.co/x7NNyedncl
— Inside the conflict (@InsidConflict) July 11, 2026
«Ο εχθρός επιτίθεται στην πρωτεύουσα με πυραύλους», έγραψε στο Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, καλώντας τους κατοίκους να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια.