Κούβα: Νέα κατάρρευση του ηλεκτρικού δικτύου – Δεύτερο γενικευμένο μπλακ άουτ μέσα σε μια εβδομάδα

Νέο γενικευμένο μπλακ άουτ, το δεύτερο μέσα σε μια εβδομάδα και τέταρτο σε λιγότερο από έξι μήνες, σημειώθηκε στην Κούβα, με το υπουργείο Ενέργειας να ενεργοποιεί πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Η ενεργειακή κρίση αποδίδεται στις ελλείψεις ηλεκτρικής ενέργειας, στη διακοπή της προμήθειας πετρελαίου από τις ΗΠΑ και στο πολυετές αμερικανικό εμπάργκο, με την Αβάνα και την Ουάσινγκτον να διαφωνούν για τα αίτια.

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Διεθνή Νέα

Κούβα, μπλακ άουτ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέο γενικευμένο μπλακ άουτ, το δεύτερο μέσα στην ίδια εβδομάδα, σημειώθηκε στην Κούβα. Πρόκειται για το τέταρτο γενικευμένο μπλακ άουτ μέσα σε διάστημα μικρότερο των έξι μηνών.
  • Η νέα ενεργειακή κρίση ξεκίνησε μετά τη διακοπή της προμήθειας πετρελαίου προς την Κούβα από τις ΗΠΑ τον Ιανουάριο, κίνηση που ακολούθησε την απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας.
  • Η Αβάνα αποδίδει τα προβλήματα στις υποδομές της χώρας στο αμερικανικό εμπάργκο, ενώ η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι η ενεργειακή κρίση οφείλεται στη διαχείριση της κουβανικής οικονομίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέο γενικευμένο μπλακ άουτ, το δεύτερο μέσα στην ίδια εβδομάδα, σημειώθηκε στην Κούβα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας της χώρας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του υπουργείου, έχουν ενεργοποιηθεί τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης, με σκοπό την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε ολόκληρο το νησί.

Πρόκειται για το τέταρτο γενικευμένο μπλακ άουτ που καταγράφεται μέσα σε διάστημα μικρότερο των έξι μηνών και το ένατο από τα τέλη του 2024.

Τα αίτια πίσω από τη νέα ενεργειακή κρίση

Η Κούβα αντιμετώπιζε ήδη ελλείψεις ηλεκτρικής ενέργειας, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέκοψε τον Ιανουάριο την προμήθεια πετρελαίου προς τη χώρα, δηλώνοντας ότι στόχος του ήταν η ανατροπή της κυβέρνησης της Κούβας.

Η κίνηση αυτή σημειώθηκε λίγο μετά την απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη μεταφορά του στη χώρα, γεγονός που οδήγησε στην ανάληψη της προεδρίας από την ασκούσα καθήκοντα προέδρου, Ντέλσι Ροντρίγκες.

Η Βενεζουέλα αποτελούσε στο παρελθόν έναν από τους βασικούς προμηθευτές πετρελαίου της Κούβας.

Από την έναρξη του αμερικανικού αποκλεισμού, μόνο ένα πετρελαιοφόρο έχει καταπλεύσει στην Κούβα. Το φορτίο του ρωσικού δεξαμενόπλοιου κάλυψε τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας για περίπου δύο εβδομάδες.

Ο περιορισμός στις προμήθειες πετρελαίου προστίθεται στο πολυετές αμερικανικό οικονομικό εμπάργκο κατά της Κούβας.

Η Αβάνα αποδίδει τα προβλήματα στις υποδομές της χώρας στο αμερικανικό εμπάργκο, ενώ η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι η ενεργειακή κρίση οφείλεται στη διαχείριση της κουβανικής οικονομίας από την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η Κούβα χρειάζεται περισσότερα από 100.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα για να καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες.

Πηγές: Reuters, Euronews

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