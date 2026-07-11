Αλγερία: Ξανά ανοιχτός ο εναέριος χώρος για πτήσεις από και προς το Μάλι μετά από 14 μήνες

Η Αλγερία άνοιξε ξανά τον εναέριο χώρο της για πτήσεις από και προς το Μάλι, ύστερα από 14 μήνες, ενώ ο πρόεδρος Αμπντελματζίντ Τεμπούν έδωσε εντολή να επιστρέψει ο πρέσβης της χώρας του στην Μπαμακό. Οι σχέσεις των δύο χωρών είχαν επιδεινωθεί τον Απρίλιο του 2025 μετά από ένα περιστατικό με drone, οδηγώντας στην ανάκληση πρεσβευτών από το Μάλι και τους συμμάχους του, Νίγηρα και Μπουρκίνα Φάσο.

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Αλγερία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αλγερία άνοιξε χθες Παρασκευή τον εναέριο χώρο της για πτήσεις από και προς το Μάλι, ύστερα από 14 μήνες, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της βορειοαφρικανικής χώρας.
  • Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Αλγερίας Αμπντελματζίντ Τεμπούν έδωσε εντολή να επιστρέψει ο πρέσβης της χώρας του στην Μπαμακό, πρωτεύουσα του Μάλι.
  • Οι ήδη τεταμένες σχέσεις των δύο χωρών είχαν επιδεινωθεί τον Απρίλιο του 2025, όταν οι αλγερινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως κατέρριψαν drone επιτήρησης, ισχυρισμό που το Μάλι απέρριψε.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τον εναέριο χώρο της για πτήσεις από και προς το Μάλι άνοιξε, ύστερα από 14 μήνες, η Αλγερία, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της βορειοαφρικανικής χώρας.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Αλγερίας Αμπντελματζίντ Τεμπούν έδωσε εντολή να επιστρέψει ο πρέσβης της χώρας του στην Μπαμακό, πρωτεύουσα του Μάλι.

Οι ήδη τεταμένες σχέσεις των δύο χωρών είχαν επιδεινωθεί τον Απρίλιο του 2025, όταν οι αλγερινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως κατέρριψαν drone επιτήρησης που είχε παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Αλγερίας. Το Μάλι απέρριψε τον ισχυρισμό αυτόν, υπογραμμίζοντας πως το μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη στο έδαφος της δυτικοαφρικανικής χώρας.

Τότε, με χωριστή, κοινή ανακοίνωσή τους, οι κυβερνήσεις του Μάλι και των συμμάχων του, του Νίγηρα και της Μπουρκίνα Φάσο, όπου επίσης κυβερνούν στρατιωτικοί, είχαν ανακοινώσει την ανάκληση των πρεσβευτών τους από το Αλγέρι.

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