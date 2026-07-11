Αλγερία: Ξανά ανοιχτός ο εναέριος χώρος για πτήσεις από και προς το Μάλι μετά από 14 μήνες

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Τον εναέριο χώρο της για πτήσεις από και προς το Μάλι άνοιξε, ύστερα από 14 μήνες, η Αλγερία, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της βορειοαφρικανικής χώρας.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Αλγερίας Αμπντελματζίντ Τεμπούν έδωσε εντολή να επιστρέψει ο πρέσβης της χώρας του στην Μπαμακό, πρωτεύουσα του Μάλι.

🇩🇿🫱🏼‍🫲🏿 🇲🇱 | La décision du président de la République s’inscrit dans sa volonté constante & résolue de rétablir les relations algéro-maliennes dans leur cadre historique et naturel, fondé sur le respect mutuel ainsi que sur la volonté commune de renforcer des liens de fraternité &… https://t.co/9heL7W3e5w pic.twitter.com/zeIhppZpIt — Algeria Project (@Algeria3New) July 10, 2026

Οι ήδη τεταμένες σχέσεις των δύο χωρών είχαν επιδεινωθεί τον Απρίλιο του 2025, όταν οι αλγερινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως κατέρριψαν drone επιτήρησης που είχε παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Αλγερίας. Το Μάλι απέρριψε τον ισχυρισμό αυτόν, υπογραμμίζοντας πως το μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη στο έδαφος της δυτικοαφρικανικής χώρας.

Τότε, με χωριστή, κοινή ανακοίνωσή τους, οι κυβερνήσεις του Μάλι και των συμμάχων του, του Νίγηρα και της Μπουρκίνα Φάσο, όπου επίσης κυβερνούν στρατιωτικοί, είχαν ανακοινώσει την ανάκληση των πρεσβευτών τους από το Αλγέρι.