WSJ: Απαισιόδοξη η αμερικανική κυβέρνηση για την επίτευξη πυρηνικής συμφωνίας με το Ιράν

Ολοένα και πιο επιφυλακτική ως προς τις προοπτικές επίτευξης μιας νέας πυρηνικής συμφωνίας με το Ιράν εμφανίζεται η αμερικανική κυβέρνηση, καθώς εκτιμά ότι η εξεύρεση μιας διπλωματικής λύσης για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολη, αποκαλύπτει σε δημοσίευμά της η Wall Street Journal.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η στάση που τηρεί η Τεχεράνη, σε συνδυασμό με τη μη πλήρη εφαρμογή των προσωρινών δεσμεύσεων που είχαν συμφωνηθεί στον τομέα της ναυτιλίας, έχουν περιορίσει αισθητά τα περιθώρια για την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

The Trump administration is increasingly pessimistic about a nuclear deal with Iran, a rare admission that a core Trump goal might not happen peacefully https://t.co/tPHp1dv0IM — The Wall Street Journal (@WSJ) July 10, 2026

Τραμπ: «Δεν ξέρω αν θα έχουμε συμφωνία»

Η αβεβαιότητα για την πορεία των διαπραγματεύσεων ενισχύθηκε μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω αν θα έχουμε συμφωνία».

Η δήλωση αυτή, σύμφωνα με τη WSJ, αντανακλά τη δυσπιστία που επικρατεί πλέον στην αμερικανική πλευρά σχετικά με την πρόθεση της Τεχεράνης να προχωρήσει σε ουσιαστικές παραχωρήσεις για τον περιορισμό του πυρηνικού της προγράμματος.

Το «αγκάθι» των διαπραγματεύσεων

Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι διαμηνύουν ότι, από την πλευρά της Ουάσινγκτον, δεν μπορεί να υπάρξει μια αξιόπιστη και μακροπρόθεσμα βιώσιμη πυρηνική συμφωνία, εάν το Ιράν δεν παραδώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες τον έλεγχο των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει.

Όπως ανέφεραν, το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί βασικό σημείο διαφωνίας στις συνομιλίες, καθώς η αμερικανική πλευρά θεωρεί ότι η διαχείριση του υλικού αυτού είναι κρίσιμη για την αποτροπή περαιτέρω ανάπτυξης των πυρηνικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης.

Παράλληλα, οι ίδιοι αξιωματούχοι υπογράμμισαν ότι η Ουάσινγκτον διαθέτει στρατιωτικές επιλογές «χαμηλού κόστους», οι οποίες θα μπορούσαν να περιορίσουν μόνιμα την πρόσβαση του Ιράν στο συγκεκριμένο υλικό, εφόσον η διπλωματική οδός αποτύχει.