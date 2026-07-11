Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Ιουλίου

Το άρθρο αναφέρει τους εορτάζοντες στις 10 Ιουλίου, ενώ εστιάζει στην ανάμνηση του θαύματος της Αγίας Ευφημίας και στο βίο της Αγίας Ισαποστόλου Όλγας, που τιμώνται στις 11 Ιουλίου. Περιγράφεται το θαύμα της Αγίας Ευφημίας σχετικά με τη Σύνοδο της Χαλκηδόνας και οι άοκνες προσπάθειες της Αγίας Όλγας για τον εκχριστιανισμό του ρωσικού λαού.

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Εορτολόγιο
Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα 11 Ιουλίου, γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν τα ονόματα Ευφημία, Εύφημος και Όλγα, μεταξύ άλλων.\n- Η ημέρα είναι αφιερωμένη στην ανάμνηση του θαύματος της Αγίας Ευφημίας, όπου η Αγία αποδέχτηκε τον τόμο των Ορθοδόξων από τη Σύνοδο της Χαλκηδόνας.\n- Τιμάται επίσης η Αγία Ισαπόστολος Όλγα, βασίλισσα της Ρωσίας, η οποία μετονομάστηκε Ελένη και αφιέρωσε τη ζωή της στη χριστιανική διαφώτιση του ρωσικού λαού, κοιμηθείσα την 11η Ιουλίου 969 μ.Χ.

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Παρασκευή 10 Ιουλίου σήμερα και, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν όσοι και όσες έχουν το όνομα: Ευφημία, Εύφημη, Εύφη, Ευφημούλα, Ευφούλα, Φούλα, Εύφημος*, Όλγα

Ανάμνηση Θαύματος Αγίας Ευφημίας

Κατά την ημέρα αυτή, γίνεται ανάμνηση του θαύματος που έγινε από την αγία Ευφημία, όταν, κατά την εποχή του Μαρκιανού και της Πουλχερίας, συντάχθηκαν δύο τόμοι που περιείχαν τον όρο της Συνόδου, που έγινε στη Χαλκηδόνα (451 μ.Χ.) και ήταν ένας των ορθοδόξων και ένας των Μονοφυσιτών. Για να πάψει λοιπόν η έριδα μεταξύ των δύο πλευρών, αποφασίστηκε να τεθούν και οι δύο τόμοι μέσα στη λάρνακα της αγίας Ευφημίας, για να φανεί ποιόν από τους δύο θα δεχτεί η Αγία. Μετά την αποσφράγιση της λάρνακας, βρέθηκε ο μεν των αιρετικών τόμος στα πόδια της Αγίας πεταμένος, ο δε των ορθοδόξων στο στήθος της.

Να σημειώσουμε ότι η κυρίως μνήμη του μαρτυρίου της αγίας Ευφημίας τελείται στις 16 Σεπτεμβρίου.

Αγία Ισαπόστολος Όλγα (μετονομασθείσα Ελένη) η βασίλισσα

Η Αγία αυτή ήταν βασίλισσα της Ρωσίας και δια του αγίου Βαπτίσματος μετονομάσθηκε Ελένη, το έτος 957 μ.Χ. Δύσκολα μπορεί να περιγράψει κανείς τις άοκνες προσπάθειές της για τη χριστιανική διαφώτιση του ρώσικου λαού. Έκανε τα πάντα για να γνωρίσουν οι Ρώσοι την αλήθεια του Ευαγγελίου του Χριστού.

Η Αγία αυτή, όταν ήλθε με την ακολουθία της κάποτε στο Βυζάντιο, έτυχε θερμής υποδοχής για τους αγώνες της υπέρ του Χριστιανισμού. Πάνω στον αγώνα αυτό, παρέδωσε την τελευταία της πνοή την 11η Ιουλίου 969 μ.Χ.

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