Τραγωδία στην Χαλκιδική: Νεκρός 36χρονος ενώ έκανε jet ski στη Σιθωνία

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Τη ζωή του έχασε ένας 36χρονος υπήκοος Βουλγαρίας έπειτα από περιστατικό με jet ski στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ζωγράφου, στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Ο άνδρας φέρεται να αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα ενώ οδηγούσε το ατομικό σκάφος αναψυχής στη θάλασσα. Ένας δεύτερος χειριστής jet ski, ο οποίος βρισκόταν σε κοντινή απόσταση, αντιλήφθηκε το περιστατικό και έσπευσε να τον βοηθήσει.

Η επιχείρηση διάσωσης και η έρευνα

Ο δεύτερος χειριστής ανέσυρε τον 36χρονο από το νερό χωρίς τις αισθήσεις του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέβη στο σημείο και παρέλαβε τον άνδρα, μεταφέροντάς τον στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου.

Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, σύμφωνα με τον ιστότοπο Makedonikanea.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν αδιευκρίνιστες. Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διενεργούν προανάκριση, προκειμένου να εξακριβώσουν τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 36χρονος.