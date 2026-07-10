Ύπνος στη ζέστη: Γιατρός προειδοποιεί για ένα συνηθισμένο λάθος που μπορεί να βλάψει την υγεία σας

Η έντονη ζέστη δεν δυσκολεύει μόνο την καθημερινότητα, αλλά και τις ώρες ξεκούρασης. Ειδικοί προειδοποιούν ότι μια πολύ συνηθισμένη πρακτική, που πολλοί εφαρμόζουν χωρίς δεύτερη σκέψη, μπορεί να έχει ανεπιθύμητες επιπτώσεις, ιδιαίτερα για όσους υποφέρουν από αλλεργίες ή αναπνευστικές ευαισθησίες.

Γιατρός προειδοποιεί για ένα συνηθισμένο λάθος στον ύπνο τις ζεστές νύχτες

Το να εξασφαλίσει κανείς έναν αξιοπρεπή νυχτερινό ύπνο όταν ο υδράργυρος αγγίζει τους 35°C και τους ξεπερνά φαντάζει σχεδόν αδύνατο για πολλούς. Οι αποπνικτικές νυχτερινές θερμοκρασίες και η έντονη δυσφορία οδηγούν τους ανθρώπους σε γρήγορες λύσεις.

Μία από τις πιο δημοφιλείς λύσεις είναι η χρήση ηλεκτρικών ανεμιστήρων. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτή η ευρέως διαδεδομένη συνήθεια μπορεί να μην είναι τόσο αθώα όσο φαίνεται.

Γιατί ο ανεμιστήρας το βράδυ μπορεί να βλάψει την υγεία σας

Σύμφωνα με έναν γιατρό, το να αφήνετε τον ανεμιστήρα αναμμένο όλη τη νύχτα μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα όσων υποφέρουν από αλλεργίες, καθώς ανακινεί τη σκόνη και άλλα σωματίδια μέσα στο υπνοδωμάτιο.

Ο Dr. Naheed Ali προειδοποιεί ότι η συνεχής ροή αέρα που παράγει ο ανεμιστήρας διαταράσσει τη συσσωρευμένη σκόνη, με αποτέλεσμα να ερεθίζει:

Τα μάτια

Τον λαιμό

Τις ρινικές οδούς όσων έχουν ευαισθησία στα αλλεργιογόνα.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) σημειώνει ότι παθήσεις, όπως η αλλεργική ρινίτιδα, μπορούν να πυροδοτηθούν ή να επιδεινωθούν από την έκθεση σε αερομεταφερόμενα σωματίδια, όπως η γύρη, η σκόνη και το τρίχωμα των κατοικίδιων, φαινόμενο που γίνεται πιο έντονο σε κλειστούς εσωτερικούς χώρους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ξηρότητα και ποιότητα ύπνου

Οι ειδικοί υγείας επισημαίνουν επίσης ότι ο κινούμενος αέρας του ανεμιστήρα προκαλεί ξηρότητα στο δωμάτιο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσφορία στη μύτη και τον λαιμό κατά τη διάρκεια της νύχτας, ειδικά σε χώρους όπου ο κλιματισμός ή ο φυσικός αερισμός είναι περιορισμένος.

Παράλληλα, η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Health Security Agency) έχει προειδοποιήσει ότι ο ίδιος ο καύσωνας υπονομεύει σοβαρά την ποιότητα του ύπνου, καθώς οι υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες δυσκολεύουν το σώμα να ρυθμίσει την εσωτερική του θερμοκρασία και να φτάσει σε στάδιο βαθιάς ξεκούρασης.

Μελέτες που επικαλείται το Sleep Foundation δείχνουν ότι ένα δροσερό περιβάλλον προάγει γενικά την καλύτερη ποιότητα ύπνου, ωστόσο η υπερβολική ροή αέρα ή οι περιβαλλοντικοί ερεθιστικοί παράγοντες μπορούν να μειώσουν την άνεση για άτομα με αναπνευστικές ευαισθησίες.

Πρακτικές συμβουλές για άνετο ύπνο το καλοκαίρι

Αν και οι ανεμιστήρες παραμένουν μια οικονομική και προσιτή λύση ενάντια στις ακραίες θερμοκρασίες, οι αρχές υγείας προτείνουν εναλλακτικές και συμπληρωματικές πρακτικές:

Καλός αερισμός : Φροντίστε να αερίζεται καλά το υπνοδωμάτιο πριν ξαπλώσετε.

: Φροντίστε να αερίζεται καλά το υπνοδωμάτιο πριν ξαπλώσετε. Συχνός καθαρισμός : Διατηρήστε χαμηλά τα επίπεδα σκόνης με τακτικό ξεσκόνισμα και σκούπισμα.

: Διατηρήστε χαμηλά τα επίπεδα σκόνης με τακτικό ξεσκόνισμα και σκούπισμα. Ελαφριά κλινοσκεπάσματα: Επιλέξτε ελαφριά και βαμβακερά σεντόνια που επιτρέπουν στο σώμα να αναπνέει.

Καθώς τα κύματα καύσωνα γίνονται όλο και πιο έντονα, η διατήρηση ενός ποιοτικού ύπνου είναι καθοριστική για την υγεία και την ευεξία μας, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες.