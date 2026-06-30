Ύπνος: Το λάθος που πρέπει να αποφεύγετε όταν κάνει ζέστη, σύμφωνα με ειδικούς – Αντί να σας δροσίζει, σας κρατά ξύπνιους

Οι ζεστές καλοκαιρινές νύχτες κάνουν τον ύπνο πραγματική δοκιμασία και πολλοί αναζητούν τρόπους να δροσιστούν πριν πέσουν στο κρεβάτι. Ωστόσο, μια ιδιαίτερα δημοφιλής συνήθεια όχι μόνο δεν βοηθά, αλλά μπορεί να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τον ύπνο, σύμφωνα με ειδικούς.

Μην κάνετε ποτέ αυτό το λάθος πριν από τον ύπνο στον καύσωνα

Όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν καύσωνα, τα σπίτια μας συχνά εγκλωβίζουν τη ζέστη, κάνοντας τις νύχτες ανυπόφορες. Στην προσπάθειά τους να δροσιστούν πριν ξαπλώσουν, πολλοί καταφεύγουν σε διάφορα κόλπα: από το να κοιμούνται με παγωμένα μπουκάλια νερού και βρεγμένες κάλτσες, μέχρι το να κάνουν ένα παγωμένο ντους.

Ωστόσο, δεν είναι όλες οι λύσεις αποτελεσματικές. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το κρύο ντους ακριβώς πριν από τον ύπνο πρέπει να αποφεύγεται με κάθε τρόπο, καθώς φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα (προκαλεί υπερθερμία ως αντίδραση του οργανισμού για να εξισορροπήσει τη θερμοκρασία του).

Οι πιθανοί κίνδυνοι της έλλειψης ύπνου για την υγεία

Η επαρκής ξεκούραση κάθε νύχτα είναι ζωτικής σημασίας για τη συνολική μας υγεία και ευεξία. Δυστυχώς, η υπερβολική ζέστη διαταράσσει τον ύπνο, οδηγώντας σε ώρες στριφογυρίσματος στο κρεβάτι. Μακροπρόθεσμα, ο κακός ύπνος μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με το Johns Hopkins Medicine: «Η χρόνια έλλειψη ύπνου μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα εμφάνισης άνοιας, καρδιακών παθήσεων, διαβήτη τύπου 2, παχυσαρκίας, ακόμη και ορισμένων μορφών καρκίνου. Παράλληλα, επηρεάζει την ικανότητα συγκέντρωσης σε καθημερινές εργασίες, όπως η εργασία ή η οδήγηση».

Πόσες ώρες ύπνου χρειαζόμαστε, σύμφωνα με ειδικούς

Σύμφωνα με το NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου), οι ανάγκες διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά κατά μέσο όρο οι ανάγκες διαμορφώνονται ως εξής:

Ενήλικες: 7 έως 9 ώρες ανά νύχτα.

Παιδιά: 9 έως 13 ώρες ανά νύχτα.

Νήπια και βρέφη: 12 έως 17 ώρες.

Το NHS προειδοποιεί: «Αν νιώθετε συνεχώς κουρασμένοι κατά τη διάρκεια της ημέρας, πιθανότατα δεν κοιμάστε αρκετά».

Για να διευκολύνετε τη διαδικασία, ειδικά τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού, φροντίστε το υπνοδωμάτιό σας να παραμένει ένας ήσυχος, σκοτεινός και δροσερός χώρος που θα σας βοηθήσει να χαλαρώσετε.

Πώς να κοιμηθείτε εύκολα στον καύσωνα: Το λάθος με το κρύο ντους

Η Sammy Margo, ειδικός σε θέματα ύπνου της εταιρείας Dreams, μοιράστηκε τις κορυφαίες συμβουλές της για τη διαχείριση του ύπνου σε συνθήκες ακραίας ζέστης – αποκαλύπτοντας γιατί πρέπει να αποφεύγετε μια ευρέως διαδεδομένη λύση: το κρύο ντους.

Αντί για αυτό, η Sammy συνιστά ένα χλιαρό ντους πριν από το κρεβάτι. «Αν και μπορεί να φαίνεται προφανές ότι ένα κρύο ντους θα σας δροσίσει πριν ξαπλώσετε, παραδόξως δεν είναι η πιο αποτελεσματική επιλογή. Ένα χλιαρό ντους βοηθά στη σταδιακή μείωση της εσωτερικής θερμοκρασίας του σώματος μόλις βγείτε από αυτό. Με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείται η φυσική διαδικασία ψύξης του οργανισμού σας και προάγεται η χαλάρωση, γεγονός που διευκολύνει έναν άνετο ύπνο», εξηγεί η ειδικός.

Αντίθετα, ένα κρύο ντους μπορεί να σας φέρει σε κατάσταση εγρήγορσης, δίνοντας το σήμα στο σώμα σας να «ξυπνήσει» αντί να χαλαρώσει για τη νύχτα.

Τι λένε οι χρήστες του Reddit: Έξυπνες λύσεις κατά της ζέστης

Σε σχετική συζήτηση στο Reddit, ένας χρήστης αναζητούσε απεγνωσμένα λύσεις: «Πώς κοιμάστε με τόση ζέστη; Έχετε να προτείνετε κάποια tips, κόλπα ή life hacks; Ο ανεμιστήρας δεν βοηθάει πια και το υπνοδωμάτιο έχει πάνω από 27 βαθμούς το βράδυ, γιατί το διαμέρισμά μου στον τελευταίο όροφο ζεσταίνεται σαν φούρνος. Περιμένω να έρθει το κλιματιστικό, αλλά έχω να κοιμηθώ 4 μέρες!»

Στα σχόλια, άλλοι χρήστες μοιράστηκαν τις δικές τους δοκιμασμένες μεθόδους: