Ερέτρια: Δύο τραυματίες σε σύγκρουση ταχύπλοου με ιστιοφόρο (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σύγκρουση ταχύπλοου ελληνικής σημαίας με ιστιοφόρο πολωνικής σημαίας σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Ερέτριας, με αποτέλεσμα δύο άτομα να μεταφερθούν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, το περιστατικό σημειώθηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή μπροστά από την «Τρελή Ροδιά» στην Ερέτρια.

Στο ταχύπλοο επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί, υπήκοοι Σερβίας, και στο ιστιοφόρο δύο ημεδαποί.

Από το περιστατικό δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση, σύμφωνα με το Λιμενικό.

Στο σημείο του ατυχήματος βρέθηκαν στελέχη του Λιμεναρχείου Ερέτριας, αστυνομικές δυνάμεις, ο δήμαρχος Ερέτριας Νίκος Γουρνής και η αντιδήμαρχος Βούλα Αμερικάνου.