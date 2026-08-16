Ερέτρια: Δύο τραυματίες σε σύγκρουση ταχύπλοου με ιστιοφόρο (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)

Στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Ερέτριας σημειώθηκε σύγκρουση ταχύπλοου ελληνικής σημαίας με ιστιοφόρο πολωνικής σημαίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, ενώ στο σημείο του ατυχήματος βρέθηκαν στελέχη του Λιμεναρχείου Ερέτριας και τοπικοί αξιωματούχοι.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σύγκρουση ταχύπλοου ελληνικής σημαίας με ιστιοφόρο πολωνικής σημαίας σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Ερέτριας.
  • Από τη σύγκρουση, δύο άτομα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.
  • Στο ταχύπλοο επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί, υπήκοοι Σερβίας, και στο ιστιοφόρο δύο ημεδαποί. Από το περιστατικό δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση, σύμφωνα με το Λιμενικό.

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Σύγκρουση ταχύπλοου ελληνικής σημαίας με ιστιοφόρο πολωνικής σημαίας σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Ερέτριας, με αποτέλεσμα δύο άτομα να μεταφερθούν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, το περιστατικό σημειώθηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή μπροστά από την «Τρελή Ροδιά» στην Ερέτρια.

Στο ταχύπλοο επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί, υπήκοοι Σερβίας, και στο ιστιοφόρο δύο ημεδαποί.

Από το περιστατικό δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση, σύμφωνα με το Λιμενικό.

Στο σημείο του ατυχήματος βρέθηκαν στελέχη του Λιμεναρχείου Ερέτριας, αστυνομικές δυνάμεις, ο δήμαρχος Ερέτριας Νίκος Γουρνής και η αντιδήμαρχος Βούλα Αμερικάνου.

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