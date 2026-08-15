Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στη Σκύρο: Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί – «Η φωτιά έχει κατέβει στη θάλασσα» λέει ο δήμαρχος του νησιού

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Ολονύχτια μάχη θα δώσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο της φωτιάς που μαίνεται από το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση στην Σκύρο. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, με εντάσεις που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 6ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 4ης και 18ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, καθώς και εθελοντές. Στην κατάσβεση συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Σκύρου.

Μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιούσα 11 αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα.

Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί

Στις 18:15 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Πεύκο με κατεύθυνση προς Χώρα Σκύρου.

Νωρίτερα, στις 16:31 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Φωκάς με κατεύθυνση προς Αχερούνες.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην νήσο #Σκύρο ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Άγιος_Φωκάς απομακρυνθείτε μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου πρός #Αχερούνες ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 15, 2026

«Η φωτιά έχει κατέβει στη θάλασσα»

Ο δήμαρχος της Σκύρου, Κυριάκος Αντωνόπουλος, μίλησε στην για την εξέλιξη του πύρινου μετώπου, σχολιάζοντας ότι «η φωτιά έχει κατεβεί σε χαμηλότερο επίπεδο, προς τη θάλασσα», ενώ διευκρίνισε ότι δεν απειλούνται οικισμοί.

«Πρόκειται για μια δύσκολη πυρκαγιά, πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι»

Ο Γιάννης Αρτοποιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, μίλησε στην ΕΡΤ, τονίζοντας ότι «οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι 7 και 8 μποφόρ». Ο κ. Αρτοποιός επανέλαβε ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά που εξελίσσεται στο δυτικό κομμάτι του νησιού. Όπως τόνισε, «στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες παραθεριστικές οικίες. Αυτήν την ώρα η φωτιά είναι γύρω στο ένα χιλιόμετρο από την παραλία του Αγίου Φωκά».

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