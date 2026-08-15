Άνοιξαν οι ουρανοί στη Μάνη: Ποτάμια οι δρόμοι, μέσα στα σπίτια τα νερά – Δείτε βίντεο

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Ξαφνικό αλλά ισχυρό καλοκαιρινό μπουρίνι χτύπησε το απόγευμα του Σαββάτου 15 Αυγούστου τη Μάνη, προκαλώντας έντονα προβλήματα στα χωριά της περιοχής.

Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, από την ισχυρή βροχόπτωση, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ τα ορμητικά νερά μπήκαν μέσα σε σπίτι και επιχειρήσεις, ενώ παρέσυραν και αυτοκίνητα.

Όπως έγινε γνωστό, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, δέχθηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις για παροχές βοηθείας και πραγματοποιήθηκαν ενέργειες για την μεταφορά 10 ατόμων από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο.

Οι περιοχές που επλήγησαν από την ισχυρή βροχόπτωση, με βάση τις κλήσεις που δέχτηκε η Πυροσβεστική, ήταν κυρίως το Οίτυλο, Νέο Οίτυλο, Αλύπα, Κοκκάλα και Έξω Νυμφίο.

Σε δηλώσεις της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Αναπληρώτρια Δήμαρχος Γεωργία Λυροφώνη ανέφερε ότι «επλήγησαν οι οικισμοί Οίτυλο, Καραβοστάσι, Αλίπα, Λιμένι και Πορτοκάγιο όπου σημειώθηκαν σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα».

Σημείωσε ότι λόγω αυτών των φαινομένων «αρκετοί οδηγοί που κινούνταν στο οδικό δίκτυο της περιοχής αναγκάστηκα να ζητήσουν βοήθεια και εν τέλει απομακρύνθηκαν ασφαλώς”.

Στην περιοχή εξακολουθεί η βροχόπτωση και σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου έχει διακοπεί η κυκλοφορία από φερτά υλικά. Όπως δήλωσε η κ. Λυροφώνη μηχανήματα έργου αναμένεται να ξεκινήσουν το έργο της αποκατάστασης, ενώ θα ακολουθήσει η πλήρης καταγραφή των ζημιών στη περιοχή

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί μέσα στη θάλασσα στο Καραβοστάσι.

Φωτογραφίες από το Οίτυλο