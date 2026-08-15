Φωτιά στις Βαμβακές Κορινθίας – Σηκώθηκαν 6 εναέρια μέσα

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Φωτιά ξέσπασε σήμερα το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βαμβακές Κορινθίας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 6 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.