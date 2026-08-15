Φωτιά στις Βαμβακές Κορινθίας – Σηκώθηκαν 6 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βαμβακές Κορινθίας.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 6 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βαμβακές Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 56 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 6 Ε/Π ΚΑΙ 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 15, 2026