Φωτιά στις Βαμβακές Κορινθίας – Σηκώθηκαν 6 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σήμερα Σάββατο το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βαμβακές Κορινθίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 6 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, με συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ

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ΦΩΤΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε σήμερα Σάββατο το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βαμβακές Κορινθίας.
  • Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές.
  • Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης 6 ελικόπτερα, 2 αεροσκάφη και υδροφόρες ΟΤΑ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε σήμερα το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βαμβακές Κορινθίας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 6 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

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