Καταπληκτική διπλή απόκρουση του Τζολάκη σε φιλικό της Χαλ – Αποθέωση στο X για τον Έλληνα γκολκίπερ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Κωνσταντής Τζολάκης έχει ξεκινήσει να δείχνει τους οπαδούς της Χαλ τον λόγο που η αγγλική ομάδα τον απέκτησε από τον Ολυμπιακό.
Ο 23χρονος Έλληνας τερματοφύλακας πήρε χρόνο συμμετοχής στο φιλικό της Χαλ κόντρα στη Νις και πραγματοποίησε μία φανταστική διπλή απόκρουση διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.
Ο Τζολάκης απέκρουσε αρχικά το κοντινό πλασέ του επιθετικού των Γάλλων, σηκώθηκε γρήγορα από το χορτάρι και σταμάτησε με υπερένταση νέο σουτ, κρατώντας το 0-0.
Δείτε τη διπλή απόκρουση του Τζολάκη:
What a keeper we have, outstanding double save👏 #Tzolakis #hcafc pic.twitter.com/lsERWfig7v
— Carl (@Carlwilks2011) August 15, 2026
Αποθέωση στο X
Τα σχόλια από τους Άγγλους φιλάθλους στα social για την εμφάνιση του Τζολάκη ήταν αποθεωτικά.
Tzolakis you’ve changed my life #hcafc
— Will (@hcafc_will) August 15, 2026
Tzolakis 🤩 you’ll do for me #hcafc
— Dan Kemp (@1_DanKemp) August 15, 2026
What a keeper we have, outstanding double save👏 #Tzolakis #hcafc pic.twitter.com/lsERWfig7v
— Carl (@Carlwilks2011) August 15, 2026
Unbelievable double save from Tzolakis 🔥#hcafc
— Ben (@BenStrodder) August 15, 2026