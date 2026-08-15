Καταπληκτική διπλή απόκρουση του Τζολάκη σε φιλικό της Χαλ – Αποθέωση στο X για τον Έλληνα γκολκίπερ – ΒΙΝΤΕΟ

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Ο Κωνσταντής Τζολάκης έχει ξεκινήσει να δείχνει τους οπαδούς της Χαλ τον λόγο που η αγγλική ομάδα τον απέκτησε από τον Ολυμπιακό.

Ο 23χρονος Έλληνας τερματοφύλακας πήρε χρόνο συμμετοχής στο φιλικό της Χαλ κόντρα στη Νις και πραγματοποίησε μία φανταστική διπλή απόκρουση διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.

Ο Τζολάκης απέκρουσε αρχικά το κοντινό πλασέ του επιθετικού των Γάλλων, σηκώθηκε γρήγορα από το χορτάρι και σταμάτησε με υπερένταση νέο σουτ, κρατώντας το 0-0.

Δείτε τη διπλή απόκρουση του Τζολάκη:

Αποθέωση στο X

Τα σχόλια από τους Άγγλους φιλάθλους στα social για την εμφάνιση του Τζολάκη ήταν αποθεωτικά.

Tzolakis 🤩 you’ll do for me #hcafc — Dan Kemp (@1_DanKemp) August 15, 2026