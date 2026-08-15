Καταπληκτική διπλή απόκρουση του Τζολάκη σε φιλικό της Χαλ – Αποθέωση στο X για τον Έλληνα γκολκίπερ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Κωνσταντής Τζολάκης πραγματοποίησε μια φανταστική διπλή απόκρουση σε φιλικό της Χαλ κόντρα στη Νις, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του. Η εντυπωσιακή του εμφάνιση οδήγησε σε αποθεωτικά σχόλια από Άγγλους φιλάθλους στα social media.

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Αθλητισμός

Κωνσταντίνος Τζολάκης, Χαλ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κωνσταντής Τζολάκης ξεκίνησε να δείχνει στους οπαδούς της Χαλ τον λόγο που τον απέκτησε η αγγλική ομάδα από τον Ολυμπιακό.
  • Ο 23χρονος Έλληνας τερματοφύλακας πραγματοποίησε μία φανταστική διπλή απόκρουση σε φιλικό κόντρα στη Νις, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.
  • Η εμφάνιση του Τζολάκη προκάλεσε αποθέωση στο X, με τα σχόλια από τους Άγγλους φιλάθλους να είναι αποθεωτικά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Κωνσταντής Τζολάκης έχει ξεκινήσει να δείχνει τους οπαδούς της Χαλ τον λόγο που η αγγλική ομάδα τον απέκτησε από τον Ολυμπιακό.

Ο 23χρονος Έλληνας τερματοφύλακας πήρε χρόνο συμμετοχής στο φιλικό της Χαλ κόντρα στη Νις και πραγματοποίησε μία φανταστική διπλή απόκρουση διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.

Ο Τζολάκης απέκρουσε αρχικά το κοντινό πλασέ του επιθετικού των Γάλλων, σηκώθηκε γρήγορα από το χορτάρι και σταμάτησε με υπερένταση νέο σουτ, κρατώντας το 0-0.

Δείτε τη διπλή απόκρουση του Τζολάκη:

 

Αποθέωση στο X

Τα σχόλια από τους Άγγλους φιλάθλους στα social για την εμφάνιση του Τζολάκη ήταν αποθεωτικά.

 

 

 

 

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