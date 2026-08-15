Επέστρεψε στην Ελλάδα με το χρυσό μετάλλιο ο Μίλτος Τεντόγλου – «Το χάρηκα αυτό το μετάλλιο, αλλά συνεχίζουμε» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Στην Ελλάδα επέστρεψε τα ξημερώματα ο Μίλτος Τεντόγλου, λίγες ώρες μετά τη νέα μεγάλη επιτυχία του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Ο κορυφαίος Έλληνας άλτης έφερε μαζί του το χρυσό μετάλλιο στο μήκος, το οποίο αποτέλεσε και το πρώτο μετάλλιο της ελληνικής αποστολής στη διοργάνωση. Μαζί του στην Αθήνα ταξίδεψαν ο προπονητής του, Γιώργος Πομάσκι, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Μεγαλοοικονόμου, καθώς και ο αντιπρόεδρος της Βαλκανικής Ένωσης, Λάμπρος Παπακώστας.

Η επιστροφή του Τεντόγλου έγινε νωρίτερα από εκείνη της υπόλοιπης ελληνικής αποστολής, καθώς το αγωνιστικό του πρόγραμμα συνεχίζεται χωρίς μεγάλο περιθώριο ξεκούρασης. Ο τετράκις πρωταθλητής Ευρώπης έχει μπροστά του τις επόμενες στάσεις της σειράς Diamond League, ενώ ακολουθεί και το Ultimate Championships, με τους στόχους να παραμένουν ιδιαίτερα υψηλοί.

Στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» βρέθηκαν για να τον υποδεχθούν η εκπρόσωπος του ΣΕΓΑΣ στην ΕΟΕ, Τασούλα Κελεσίδου, και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Λαμπρινή Αναστοπούλου.

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Οι δηλώσεις του Τεντόγλου

«Το χάρηκα αυτό το μετάλλιο, αλλά συνεχίζουμε. Είμαι πολύ κουρασμένος, αλλά έχω αύριο να πάω προπόνηση. Την Παρασκευή ξεκινάω το Diamond League, θα με δείτε στην τηλεόραση. Και θα έχω αγώνες κάθε εβδομάδα τώρα, τέσσερις σημαντικούς αγώνες, που θέλω να τα πάω καλά» ανέφερε αρχικά ο Μίλτος Τεντόλγου.

«Θέλω να κερδίσω αυτόν τον αγώνα, γιατί είναι η πρώτη φορά που θα γίνει και θέλω να κερδίσω και τον τελικό του Diamond κι έχω σχέδιο για να κερδίσω. Θα πρέπει να ρίξω δουλειά αυτές τις μέρες» είπε για τον αγώνα Ultimate. «Σκέφτομαι λίγο ακόμη πώς θα είμαι ντυμένος. Μάλλον θα πηδήξω όχι με τη στολή που φοράω πάντα, αλλά με μακρύ κολάν γιατί κάνει κρύο» πρόσθεσε.