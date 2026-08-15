ΠΑΟΚ: «Πολύ ισχυρός υποψήφιος για τη Ντόρτμουντ ο Κωνσταντέλιας – Στα 30 εκατ. ευρώ η αξία του» γράφει το Kicker

Η Ντόρτμουντ εξετάζει έντονα την περίπτωση του Γιάννη Κωνσταντέλια του ΠΑΟΚ μετά το οριστικό τέλος των διαπραγματεύσεων για τον Σαΐντ Ελ Μαλά, σύμφωνα με το γερμανικό Kicker, το οποίο παρουσιάζει τον Έλληνα διεθνή ως έναν από τους βασικούς υποψήφιους για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής των Βεστφαλών.

Στο προσκήνιο για τη Ντόρτμουντ βρίσκεται ξανά ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, σύμφωνα με το Kicker, μετά την οριστική διακοπή των επαφών της γερμανικής ομάδας με την Κολωνία για τον Σαΐντ Ελ Μαλά.

Όπως αναφέρει το γερμανικό Μέσο, ο 23χρονος μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ αποτελεί «καυτό υποψήφιο» για τον σύλλογο, ο οποίος αναζητά τον ποδοσφαιριστή που θα καλύψει το κενό που άφησε η αποχώρηση του Καρίμ Αντεγέμι με προορισμό την Μπαρτσελόνα.

Το Kicker στέκεται ιδιαίτερα στα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Κωνσταντέλια, υπογραμμίζοντας την πολυθεσία του στην επίθεση, την ικανότητά του στο ένας εναντίον ενός και την ταχύτητά του. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, προτιμά να κινείται στον άξονα, όμως μπορεί να αγωνιστεί και ως εσωτερικός μέσος στην αριστερή πλευρά της διάταξης της Ντόρτμουντ.

Οι Γερμανοί τον συγκρίνουν, μάλιστα, σε ορισμένα στοιχεία του παιχνιδιού του με τον συμπατριώτη του, Κωνσταντίνο Καρέτσα. Όπως σημειώνουν, ο Κωνσταντέλιας έχει την τάση να συγκλίνει προς τον άξονα, να πατά στην περιοχή και να δημιουργεί απειλές είτε με την τελική του προσπάθεια είτε με το συνδυαστικό παιχνίδι.

Ωστόσο, το Kicker επισημαίνει και τα σημεία στα οποία ο Έλληνας άσος θα χρειαστεί να βελτιωθεί προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Bundesliga και, ειδικότερα, στο αγωνιστικό μοντέλο του Νίκο Κόβατς. Συγκεκριμένα, κάνει λόγο για ανάγκη βελτίωσης στη σωματική του ετοιμότητα και την αμυντική του συνεισφορά.

Παράλληλα, το γερμανικό δημοσίευμα αναφέρει πως ο Κωνσταντέλιας δεν αποτελεί απόλυτα ίδιο αγωνιστικό προφίλ με τον Ελ Μαλά ή τον Αντεγέμι. Παρ’ όλα αυτά, η τεχνική του κατάρτιση, ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται την μπάλα και η ικανότητά του να εντοπίζει χώρους ανάμεσα στις γραμμές μπορούν να προσφέρουν επιπλέον λύσεις απέναντι σε κλειστές άμυνες, αλλά και στο transition.

Το «τσεκάρισμα» της Ντόρτμουντ στον Κωνσταντέλια

Το ενδιαφέρον της Ντόρτμουντ δεν φαίνεται να είναι θεωρητικό. Το Kicker, επικαλούμενο και πληροφορίες της Sky, σημειώνει ότι ο Ντέιβιντ Μπλάχα, στενός συνεργάτης του αθλητικού διευθυντή της BVB, Όλε Μπούχ, βρέθηκε στις Βρυξέλλες για να παρακολουθήσει από κοντά τον Κωνσταντέλια στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ.

Ο Γερμανός σκάουτερ παρακολούθησε τον Έλληνα άσο για ολόκληρο το 90λεπτο, σε ένα παιχνίδι που είχε ιδιαίτερη σημασία και λόγω του αποκλεισμού του ΠΑΟΚ από την Ευρώπη.

Το Kicker στέκεται, μάλιστα, και σε ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της παρουσίας του Κωνσταντέλια στην αναμέτρηση, καθώς ο ποδοσφαιριστής βρέθηκε στην αρχική ενδεκάδα παρότι είχε φτάσει στο γήπεδο μόλις πέντε ώρες πριν από τη σέντρα, λόγω προσωπικών ζητημάτων.

Ο ΠΑΟΚ και τα 30 εκατ. ευρώ

Στο οικονομικό σκέλος, οι Γερμανοί σημειώνουν πως ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε μία κατάσταση που καθιστά σχεδόν απαραίτητη μία σημαντική πώληση.

Ο αποκλεισμός από τη League Phase του Europa League στέρησε από τον «Δικέφαλο» περίπου 7 εκατ. ευρώ σε πιθανά έσοδα, γεγονός που αυξάνει την ανάγκη για μία μεγάλη μεταγραφή με οικονομικό όφελος για τον σύλλογο.

Και εδώ ο Κωνσταντέλιας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες του Kicker, ο ΠΑΟΚ και ο Ιβάν Σαββίδης αποτιμούν την αξία του περίπου στα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό είναι χαμηλότερο από τα σχεδόν 50 εκατομμύρια που είχαν απαιτηθεί για τον Ελ Μαλά, ωστόσο ο Κωνσταντέλιας θεωρείται ο ποδοσφαιριστής που μπορεί να αποφέρει τη μεγαλύτερη μεταγραφική είσπραξη στον ΠΑΟΚ.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση ενδέχεται να χρειαστεί χρόνο, καθώς ο Κωνσταντέλιας αναμένεται να αγωνιστεί για τον ΠΑΟΚ στα δύο παιχνίδια με την Μπραν για τα playoffs του Conference League, την επόμενη εβδομάδα και στις 27 Αυγούστου, λόγω της μεγάλης αγωνιστικής σημασίας των αναμετρήσεων.

Έτσι, σύμφωνα με το Kicker, ο Κωνσταντέλιας βρίσκεται πλέον πολύ ψηλά στη λίστα της Ντόρτμουντ, ενώ η τιμή που έχει θέσει ο ΠΑΟΚ διαμορφώνει ένα πιθανό deal γύρω από τα 30 εκατομμύρια ευρώ.