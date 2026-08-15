Τι συμβαίνει στο αεροπλανοφόρο «Lincoln»: Νέες αποκαλύψεις για τις σοβαρές ελλείψεις και τις δυσκολίες των 5.000 ναυτικών – Οι περιγραφές προκαλούν σοκ

Δύσκολες ώρες για το πλήρωμα των 5.000 ναυτικών του αμερικανικού αεροπλανοφόρου «Lincoln» το οποίο βρίσκεται σε επιχειρησιακή δράση από τις 21 Νοεμβρίου του 2025.

Εννέα μήνες μακριά από λιμάνι, είναι κάτι που χαρακτηρίζεται ως «αρνητικό ρεκόρ» με ό, τι αυτό συνεπάγεται, όχι μόνο από Αμερικανούς αξιωματούχους και ειδικούς, αλλά και από συγγενείς μελών του πληρώματος που έχουν μιλήσει σε ένα νέο συγκλονιστικό ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου CNN για τις συνθήκες και την κατάσταση που επικρατεί στο φημισμένο «Λίνκολν».

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, μία αποστολή δεν μπορεί να ξεπερνά τις 210 ημέρες. Στην περίπτωση, όμως, του «Λίνκολν» αυτό φαίνεται πως έχει καταστρατηγηθεί. Για την ιστορία αναφέρουμε ότι το ρεκόρ με τη μεγαλύτερη διάρκεια αποστολής (326 ημέρες) την κατέχει μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, το «USS Gerald R. Ford».

Δεν είναι λίγοι όσοι πιστεύουν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNN πως ακόμη και στην περίπτωση που το πλήρωμα αντικατασταθεί άμεσα στον Περσικό κόλπο, με δεδομένο ότι θα έχει μπροστά του το μεγάλο ταξίδι της επιστροφής στην Καλιφόρνια, αυτό θα επιβαρύνει την ήδη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει.

«Κάθε μέρα που ξυπνάμε περιμένουμε…»

«Κάθε μέρα ξυπνάμε και κυριολεκτικά κρεμόμαστε από τα χείλη του καπετάνιου. Περιμένουμε απεγνωσμένα να ακούσουμε για την επιστροφή μας», δηλώνει μέλος του πληρώματος του αεροπλανοφόρου στο CNN.

«Αυτή η αποστολή δεν μοιάζει με τις άλλες…»

Σύμφωνα με αναφορές μελών του πληρώματος στο αμερικανικό δίκτυο, η διαφορά με άλλες αποστολές και η οποία έχει επιδεινώσει τις συνθήκες διαβίωσης είναι πως αυτή τη φορά, λόγω της κατάστασης, δεν μπορούσαν να κάνουν στάση σε «ασφαλή» λιμάνια ώστε να γίνει και ο απαραίτητος ανεφοδιασμός αλλά και να τους επιτραπεί να «χαλαρώσουν» έστω και για λίγο.

Ελλείψεις σε εφόδια και σοβαρά προβλήματα λειτουργίας

Άλλες καταγγελίες περιγράφουν μία καθημερινότητα γι’ αυτούς τους ανθρώπους που δεν πληροί ούτε καν τις βασικές ανάγκες. Ελλείψεις σε τρόφιμα, είδη προσωπικής υγιεινής, διαρκείς βλάβες στο σύστημα ύδρευσης και έλλειψη νερού. Σε όλη αυτή την θλιβερή κατάσταση προστίθεται και οι περιορισμοί που τους έχουν επιβληθεί σε ότι αφορά στις προμήθειες, ακόμη και στα είδη προσωπικής υγιεινής.

«Σε άλλες αποστολές, είχες τη δυνατότητα να προμηθευθείς από το κατάστημα του πλοίου ό, τι χρειαζόσουν. Και φυσικά τα προϊόντα υγιεινής και προσωπικής φροντίδας ήταν σε συνεχή διαθεσιμότητα. Τώρα, όμως, σχεδόν κανένα προϊόν υγιεινής δεν είναι άμεσα διαθέσιμο», περιγράφει υπό καθεστώς ανωνυμίας, μέλος του πληρώματος στο CNN.

Οι αναφορές σοκάρουν: Αλλοι πήδηξαν στη θάλασσα, άλλοι σκέφτονται την αυτοκτονία

Σύμφωνα με παλαιότερο ρεπορτάζ του CNN, αλλά και άλλων αμερικανικών μέσων, δύο μέλη του πληρώματος είχαν πηδήξει στη θάλασσα προκειμένου να διαφύγουν και περισυνελέγησαν λίγο αργότερα σώοι. Κάτι ανάλογο προσπάθησαν, μάταια όμως, όπως αναφέρουν άλλα δημοσιεύματα, να κάνουν και άλλα μέλη του «Λίνκολν».

Στα όσα αναφέρονται στην έρευνα του CNN και αντικρούονται από το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, συμπεριλαμβάνεται και το ότι αρκετοί ένστολοι έχουν εκδηλώσει αυτοκτονικές τάσεις λόγω της ιδιαίτερα επιβαρυμένης ψυχικής τους κατάστασης.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ αναγκάστηκε λόγω των αποκαλύψεων να εκδώσει ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως: «Δεν έχουμε παρατηρήσει αύξηση των αυτοκτονικών σκέψεων ή των αποπειρών στο πλοίο». Στο πλοίο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές υπάρχει επαρκές δυναμικό σε γιατρούς, επαγγελματίες ψυχικής υγείας αλλά και ιερείς.

Τι λέει ο Τραμπ για την κατάσταση στο «Lincoln»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δεν φαίνεται να συμμερίζεται τις ανησυχίες και σίγουρα δεν πιστεύει πως η διάρκεια της αποστολής του αμερικανικού αεροπλανοφόρου «είναι αρκετά μεγάλη». Συγγενείς μελών του αεροπλανοφόρου, πάντως, σχεδόν εκλιπαρούν την ηγεσία των ΗΠΑ «να δείξουν μεγαλύτερη εν συναίσθηση», όπως τουλάχιστον αναφέρεται στο τελευταίο δημοσίευμα του CNN.

Η διάρκεια των αποστολών αυξάνεται συνεχώς…

Η ανάλυση του αμερικανικού δικτύου επισημαίνει πως η διάρκεια των αποστολών των αμερικανικών αεροπλανοφόρων αυξάνεται σταθερά από το 2020.

Ο σχεδιασμός του Πολεμικού Ναυτικού προβλέπει κανονικά τριετείς κύκλους επιχειρησιακής ετοιμότητας, στους οποίους περιλαμβάνεται αποστολή περίπου επτά μηνών. Από το 2018 έως το 2022 οι περισσότερες αποστολές ολοκληρώνονταν εντός αυτού του ορίου ή με απόκλιση λίγων ημερών.

Η κατάσταση άρχισε να αλλάζει μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023 και την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Οι πληγές στο αεροπλανοφόρο

Ειδικοί ανέφεραν στο CNN ότι όσο παρατείνεται μία αποστολή τόσο περισσότερο φθείρονται κρίσιμα εξαρτήματα, ενώ οι επισκευές που μπορούν να πραγματοποιηθούν εν πλω είναι πολλές φορές προσωρινές. Μικρότερα προβλήματα αρχίζουν έτσι να συσσωρεύονται. Μεταξύ άλλων, φθείρονται τα συρματόσχοινα ανάσχεσης, τα οποία χρησιμοποιούνται για την ακινητοποίηση των μαχητικών αεροσκαφών κατά την προσνήωσή τους στο κατάστρωμα, ενώ το θαλασσινό νερό μπορεί να εισχωρήσει σε συστήματα του πλοίου. Σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, όσο περισσότερα τέτοια προβλήματα συσσωρεύονται τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος ατυχήματος, επισημαίνουν οι ειδικοί.