Σεισμός 5 Ρίχτερ στην Ισπανία – Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Γρανάδα

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Σεισμός μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (15/08) στην πόλη Γρανάδα, τη μητροπολιτική περιοχή του Αλεντίν, της νότιας Ισπανίας. Μέχρι αυτήν την ώρα έχουν αναφερθεί μόνον υλικές ζημιές σε κτίρια, εγκαταστάσεις και αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ισπανική δημόσια τηλεόραση TVE, οι δρόμοι έχουν γεμίσει μπάζα από τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ανδαλουσίας διέσωσαν ανθρώπους από κτίρια που υπέστησαν ζημιές.

Οι εκκλήσεις του Καμπέγιο

Ο Αντόνιο Σανθ Καμπέγιο, αντιπρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, δήλωσε σε ανάρτηση στο «X» πως οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Αν βρίσκεστε στη Γρανάδα, έχετε νιώσει τον σεισμό, είστε εντάξει και το σπίτι σας δεν δείχνει να έχει ζημιές, παραμείνετε ήρεμοι και αποφύγετε την είσοδο ή έξοδο από κτίρια χωρίς λόγο», είπε συμπληρώνοντας πως: «Στον δρόμο, μείνετε μακριά από προσόψεις, μπαλκόνια, τοίχους και άλλα στοιχεία που μπορεί να πέσουν».