Σκέρτσος για Στέφανο Μάνο: «Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό, θλίψη, αλλά και ευγνωμοσύνη»

Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ανάρτησε μήνυμα στο Facebook με αφορμή τον θάνατο του πρώην υπουργού, Στέφανου Μάνου, αναφερόμενος στην πολιτική του παρακαταθήκη. Τον αποχαιρετά με σεβασμό, θλίψη και ευγνωμοσύνη για την πορεία του στα δημόσια πράγματα, εκφράζοντας ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.

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Άκης Σκέρτσος, Βουλή
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, έκανε ανάρτηση με αφορμή τον θάνατο του πρώην υπουργού, Στέφανου Μάνου. Στην ανάρτησή του αναφέρθηκε στην πολιτική παρακαταθήκη του εκλιπόντος.
  • Ο κ. Σκέρτσος τόνισε πως η πολιτική παρακαταθήκη του Μάνου ήταν «να ασχολείσαι με την πολιτική χωρίς να επιδιώκεις να είσαι αρεστός αλλά διαρκώς χρήσιμος ως ενεργός και ορθολογικός πολίτης».
  • «Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό, θλίψη αλλά και ευγνωμοσύνη για τη διακριτή τροχιά που χάραξε στα δημόσια πράγματα έως το τέλος», πρόσθεσε ο υπουργός.

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Ανάρτηση με αφορμή τον θάνατο του πρώην υπουργού, Στέφανου Μάνου, έκανε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην πολιτική παρακαταθήκη του.

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«Να ασχολείσαι με την πολιτική χωρίς να επιδιώκεις να είσαι αρεστός αλλά διαρκώς χρήσιμος ως ενεργός και ορθολογικός πολίτης. Αυτή είναι για εμένα η πολιτική παρακαταθήκη του Στέφανου Μάνου», ανέφερε στην ανάρτησή του στο Facebook ο Άκης Σκέρτσος.

Ο κ. Σκέρτσος πρόσθεσε: «Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό, θλίψη αλλά και ευγνωμοσύνη για τη διακριτή τροχιά που χάραξε στα δημόσια πράγματα έως το τέλος. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».

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