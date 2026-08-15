Σκέρτσος για Στέφανο Μάνο: «Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό, θλίψη, αλλά και ευγνωμοσύνη»

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Ανάρτηση με αφορμή τον θάνατο του πρώην υπουργού, Στέφανου Μάνου, έκανε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην πολιτική παρακαταθήκη του.

«Να ασχολείσαι με την πολιτική χωρίς να επιδιώκεις να είσαι αρεστός αλλά διαρκώς χρήσιμος ως ενεργός και ορθολογικός πολίτης. Αυτή είναι για εμένα η πολιτική παρακαταθήκη του Στέφανου Μάνου», ανέφερε στην ανάρτησή του στο Facebook ο Άκης Σκέρτσος.

Ο κ. Σκέρτσος πρόσθεσε: «Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό, θλίψη αλλά και ευγνωμοσύνη για τη διακριτή τροχιά που χάραξε στα δημόσια πράγματα έως το τέλος. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».