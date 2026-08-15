Άνδρας έχασε 24 κιλά χωρίς τρέξιμο ή εξαντλητικό cardio – Η 20λεπτη προπόνηση που τον βοήθησε στην απώλεια βάρους

Η απώλεια βάρους δεν εξαρτάται μόνο από τη διάρκεια της άσκησης, αλλά και από τον τρόπο που γυμνάζεται κανείς. Ένας fitness influencer, ο οποίος έχασε 24 κιλά, αποκάλυψε πώς μια 20λεπτη προπόνηση σε διάδρομο με περπάτημα σε κλίση τον βοήθησε να δει αποτελέσματα.

Άνδρας αποκαλύπτει πώς έχασε 24 κιλά χωρίς τρέξιμο ή εξαντλητικό cardio

Ο Lojesh, δημιουργός περιεχομένου σχετικά με την βελτίωση της φυσικής κατάστασης που μείωσε το βάρος του από τα 89 στα 65 κιλά, αποκάλυψε το μυστικό της επιτυχίας της στο Instagram.

Κάνοντας μια αναδρομή στο δικό του ταξίδι, εξομολογήθηκε ότι παραλίγο να τα παρατήσει αφού πέρασε τρεις μήνες κάνοντας 45 λεπτά διάδρομο κάθε πρωί στις 6:00, χωρίς να βλέπει ορατά αποτελέσματα.

«Έκανα όλα όσα νόμιζα ότι έπρεπε να κάνω», σημείωσε. Παρά τη καθημερινή του προσπάθεια, δήλωσε ότι δεν υπήρχε καμία ορατή απώλεια λίπους και καμία διαφορά στον τρόπο εφαρμογής των ρούχων του.

Σύμφωνα με τον Lojesh, το πρόβλημα δεν ήταν ότι γυμναζόταν λίγο. Ήταν ότι επαναλάμβανε την ίδια ακριβώς προπόνηση κάθε μέρα. Το σώμα του είχε προσαρμοστεί στη ρουτίνα, καθιστώντας την λιγότερο αποτελεσματική με την πάροδο του χρόνου.

Η 20λεπτη άσκηση που τον βοήθησε να χάσει 24 κιλά

Αντί να περνάει 45 λεπτά στον διάδρομο, άλλαξε την στρατηγική και ακολούθησε ένα 20λεπτο πρόγραμμα με περπάτημα σε ανηφόρα (κλίση) με μεταβαλλόμενα επίπεδα δυσκολίας, χωρίς καθόλου τρέξιμο.

Το πρόγραμμα που ακολούθησε είναι το εξής:

Προθέρμανση: Ταχύτητα 3.0, Κλίση 0 (3 λεπτά)

Περπάτημα σε κλίση: Ταχύτητα 3.5, Κλίση 8 (5 λεπτά)

Έντονη αναρρίχηση: Ταχύτητα 3.0, Κλίση 12 (5 λεπτά)

Γρήγορο περπάτημα (Power walk): Ταχύτητα 3.8, Κλίση 6 (5 λεπτά)

Αποθεραπεία: Ταχύτητα 2.5, Κλίση 0 (2 λεπτά)

Ο influencer ανέφερε ότι είδε ορατές αλλαγές στο σώμα του μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες αφού έκανε αυτή την αλλαγή. «Όχι επειδή προσπάθησα πιο σκληρά, αλλά επειδή τελικά γυμνάστηκα πιο έξυπνα», μοιράστηκε. Ο Lojesh συνιστά την εκτέλεση αυτής της ρουτίνας 3 έως 5 φορές την εβδομάδα.

Προσοχή: Κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός και μια προπόνηση που λειτούργησε για ένα άτομο δεν σημαίνει ότι είναι κατάλληλη για όλους. Πριν από οποιαδήποτε αλλαγή στη διατροφή ή την άσκηση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για έντονη σωματική δραστηριότητα ή προσπάθεια απώλειας βάρους, συνιστάται να συμβουλευτείτε τον γιατρό ή έναν εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας, ώστε να αξιολογηθεί τι είναι ασφαλές και κατάλληλο για εσάς.