«Το σώμα αλλάζει με την ηλικία» – Η μάχη μιας 55χρονης γυναίκας με τα κιλά έπειτα από μια δύσκολη περιπέτεια υγείας

Παρά τις καθημερινές προπονήσεις και την υγιεινή διατροφή, η ζυγαριά της Manisha Koirala δεν έδειχνε κάποια αλλαγή. Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να αλλάξει τρόπο σκέψης και να κατανοήσει πως το σώμα αλλάζει με την ηλικία, ιδιαίτερα μετά από μια δύσκολη περιπέτεια υγείας.

Η μάχη με τον καρκίνο και οι αλλαγές στο σώμα μετά τα 50

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Manisha Koirala αποκάλυψε ότι, παρόλο που έκανε καθημερινή προπόνηση στο γυμναστήριο και κατέγραφε σχολαστικά τις θερμίδες και την κατανάλωση πρωτεΐνης, δεν έχανε βάρος.

Το 2012, η ηθοποιός από το Νεπάλ διαγνώστηκε με καρκίνο των ωοθηκών σε προχωρημένο στάδιο. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και χημειοθεραπείες, και το 2013 ανακηρύχθηκε επισήμως απαλλαγμένη από τη νόσο. Έκτοτε, δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην υγεία της.

Εκτός από στιγμιότυπα από τα ταξίδια της, το προφίλ της στο Instagram είναι γεμάτο με βίντεο από τις προπονήσεις της. Σε μία από τις αναρτήσεις της, η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τη διαδρομή της προς την ανάρρωση και παραδέχτηκε ότι λόγω της έντονης καθημερινότητας είχε αρχίσει να παραμελεί τον εαυτό της. «Δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη. Ήταν μικρά πράγματα… λιγότερος ύπνος, περισσότερο στρες, παραμέληση της ρουτίνας… μέχρι που μια μέρα συνειδητοποίησα ότι το σώμα μου δεν ήταν όπως παλιά», είπε η ίδια.

Η Manisha υποσχέθηκε στον εαυτό της ότι πριν από το επόμενο επαγγελματικό της βήμα, η προτεραιότητά της θα γινόταν η υγεία και η ευεξία της. Πίστευε ότι με σκληρή δουλειά, καθημερινή προπόνηση και αυστηρό υπολογισμό θερμίδων, η μεταμόρφωση θα ερχόταν άμεσα. «Το σώμα μου όμως είχε άλλα σχέδια», πρόσθεσε.

Η ζυγαριά της παρέμενε κολλημένη στα ίδια νούμερα. «Θυμάμαι να κλαίω από απόγνωση, αναρωτώμενη γιατί το σώμα μου δεν ανταποκρίνεται», εξομολογήθηκε. Στη συνέχεια συμβουλεύτηκε γιατρούς και ειδικούς, οι οποίοι της εξήγησαν ότι το σώμα μας αλλάζει καθώς μεγαλώνουμε.

Η συνειδητοποίηση αυτή άλλαξε τα πάντα για την 55χρονη ηθοποιό: «Το σώμα που είχα πριν από χρόνια δεν είναι το σώμα που έχω σήμερα. Δεν χρειάζεται τιμωρία, χρειάζεται κατανόηση. Έπρεπε να αλλάξω προσέγγιση, όχι απλώς να προσπαθήσω πιο σκληρά».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Manisha Koirala (@m_koirala)

Η αλλαγή νοοτροπίας που έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα

Υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση ευεξίας για τέσσερις μήνες, η γυναίκα άρχισε τελικά να βλέπει αποτελέσματα. «Απέχω ακόμη από τον τελικό μου στόχο, αλλά νιώθω πιο δυνατή, πιο υγιής και, πάνω απ’ όλα, γεμάτη ελπίδα».

Παράλληλα, η Manisha Koirala έστειλε ένα μήνυμα συμπαράστασης σε όσους προσπαθούν να χάσουν βάρος: «Αν προσπαθείτε σκληρά και δεν βλέπετε ακόμα αποτελέσματα, σας παρακαλώ μην χάνετε το θάρρος σας. Μερικές φορές το σώμα σας ζητά υπομονή, όχι τελειότητα».

Προσοχή: Η απώλεια βάρους και οι αλλαγές στο σώμα επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, όπως η ηλικία, η γενική κατάσταση της υγείας, οι ορμονικές αλλαγές και το ιατρικό ιστορικό κάθε ανθρώπου. Ειδικά για άτομα που έχουν αντιμετωπίσει σοβαρή ασθένεια ή έχουν υποβληθεί σε θεραπείες για καρκίνο, οποιαδήποτε αλλαγή στη διατροφή, την άσκηση ή τον τρόπο ζωής θα πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση με τον θεράποντα γιατρό και τους κατάλληλους επαγγελματίες υγείας.