Καιρός – Κολυδάς: Βοριάδες έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο – «Προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις»

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Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες έχουν προκαλέσει οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στα πελάγη, με τα πλοία να είναι δεμένα στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, καθώς ισχύει απαγορευτικό απόπλου. Παράλληλα, τα πλοία που αναχωρούν από τον Πειραιά δεν μπορούν να προσεγγίσουν κάποια λιμάνια.

Ο γνωστός μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί για το ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο και καλεί σε προσοχή αναφορικά με τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Η ανάρτηση Κολυδά για τα μελτέμια

Αναλυτικά, σε ανάρτησή του στα social media, ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει τα εξής:

«Ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο – Προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις

Στα βόρεια–βορειοδυτικά Βαλκάνια επικρατούν σχετικά υψηλές πιέσεις, γύρω στα 1018 hPa, ενώ στην Ανατολική Μεσόγειο διατηρείται το θερμικό χαμηλό, με πιέσεις κοντά στα 1004 hPa. Η σημαντική αυτή διαφορά πίεσης δημιουργεί ισχυρή βαροβαθμίδα πάνω από το Αιγαίο, όπως αποτυπώνεται και από τις πυκνές ισοβαρείς. Πρόκειται για τον κλασικό μηχανισμό των ετησίων ανέμων (μελτεμιού).

Με βάση τη συνοπτική κατάσταση, οι βόρειοι έως βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάνουν γενικά τα 6–7 Μποφόρ, ενώ στα γνωστά σημεία επιτάχυνσης —Κεντρικό Αιγαίο, Κυκλάδες και Καφηρέας— φτάνουν και τα 8 Μποφόρ. Η ΕΜΥ στο πρωινό δελτίο θαλασσών αναφέρει τοπικά ακόμη και 9 Μποφόρ.

Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν καλό είναι να παρακολουθούν τα επίσημα δελτία και να επικοινωνούν με Λιμεναρχεία και ακτοπλοϊκές εταιρείες για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια.

Παράλληλα, επειδή εκτιμούμε ότι θα υπάρξουν και ορισμένα “σπασίματα” του καιρού, θα επανέλθουμε αργότερα με νεότερη ενημέρωση για την εξέλιξη των ανέμων και τις περιοχές όπου αναμένεται μια μικρή και πρόσκαιρη εξασθένηση προς το βράδυ».