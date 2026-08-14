Ρίο-Αντίρριο: Δραματική διάσωση 4 κολυμβητών που παρασύρθηκαν από τα θαλάσσια ρεύματα – ΒΙΝΤΕΟ

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Στιγμές αγωνίας και πανικού για τέσσερις κολυμβητές, οι οποίοι παρασύρθηκαν από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα στη θαλάσσια περιοχή του Ρίου.

Οι τέσσερις κολυμβητές παρασύρθηκαν προς τα βαθιά, αδυνατώντας να επιστρέψουν στην ακτή, με αποτέλεσμα να αρχίσουν να καλούν σε βοήθεια.

Για καλή τους τύχη, ένα φέρι μποτ που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρίου-Αντιρρίου αντιλήφθηκε τι συνέβη και αμέσως προσέγγισε τους κολυμβητές, έριξε την μπουκαπόρτα και το πλήρωμα περισυνέλεξε δύο εξ’ αυτών.

Σύμφωνα με το Mega, οι άλλοι δύο κολυμβητές είχαν παρασυρθεί σε μεγαλύτερη απόσταση κι έτσι χρειάστηκε να κινητοποιηθεί λέμβος για τον εντοπισμό και τη διάσωσή τους.

Ευτυχώς, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς και οι τέσσερις κολυμβητές διασώθηκαν και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους.

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