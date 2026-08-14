Ρίο-Αντίρριο: Δραματική διάσωση 4 κολυμβητών που παρασύρθηκαν από τα θαλάσσια ρεύματα – ΒΙΝΤΕΟ

Τέσσερις κολυμβητές βίωσαν στιγμές αγωνίας και πανικού όταν παρασύρθηκαν από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα στην περιοχή του Ρίου, αδυνατώντας να επιστρέψουν στην ακτή. Ένα φέρι μποτ που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρίου-Αντιρρίου αντιλήφθηκε το συμβάν και συνέδραμε στην περισυλλογή δύο εξ αυτών, ενώ μια λέμβος κινητοποιήθηκε για τη διάσωση των άλλων δύο. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και οι τέσσερις κολυμβητές είναι καλά στην υγεία τους.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στιγμές αγωνίας πέρασαν τέσσερις κολυμβητές στο Ρίο, όταν παρασύρθηκαν από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα.
  • Ένα φέρι μποτ αντιλήφθηκε το συμβάν και περισυνέλεξε τους δύο εξ’ αυτών.
  • Για τους άλλους δύο χρειάστηκε κινητοποίηση λέμβου, με την επιχείρηση να ολοκληρώνεται επιτυχώς και τους τέσσερις να είναι καλά στην υγεία τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στιγμές αγωνίας και πανικού για τέσσερις κολυμβητές, οι οποίοι παρασύρθηκαν από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα στη θαλάσσια περιοχή του Ρίου.

Οι τέσσερις κολυμβητές παρασύρθηκαν προς τα βαθιά, αδυνατώντας να επιστρέψουν στην ακτή, με αποτέλεσμα να αρχίσουν να καλούν σε βοήθεια.

Για καλή τους τύχη, ένα φέρι μποτ που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρίου-Αντιρρίου αντιλήφθηκε τι συνέβη και αμέσως προσέγγισε τους κολυμβητές, έριξε την μπουκαπόρτα και το πλήρωμα περισυνέλεξε δύο εξ’ αυτών.

Σύμφωνα με το Mega, οι άλλοι δύο κολυμβητές είχαν παρασυρθεί σε μεγαλύτερη απόσταση κι έτσι χρειάστηκε να κινητοποιηθεί λέμβος για τον εντοπισμό και τη διάσωσή τους.

Ευτυχώς, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς και οι τέσσερις κολυμβητές διασώθηκαν και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους.

Δείτε το βίντεο:

 

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