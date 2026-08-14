Χακάν Φιντάν: Επίθεση στη συνεργασία Ελλάδας–Κύπρου με το Ισραήλ – «Ο Νετανιάχου είναι εγκληματίας κατά της ανθρωπότητας»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν απέναντι στη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας με το Ισραήλ, επιχειρώντας να παρουσιάσει τη συγκεκριμένη συνεργασία, ως μέρος ενός ευρύτερου περιφερειακού ανταγωνισμού, μεταξύ συμμαχιών.

Από το βήμα του Διπλωματικού Φόρουμ της Αττάλειας, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας κατηγόρησε ευθέως την ισραηλινή πλευρά και την «ελληνοκυπριακή διοίκηση», όπως αποκάλεσε την Κυπριακή Δημοκρατία, ότι «σχημάτισαν μια συμμαχία εναντίον των μουσουλμανικών χωρών της περιοχής».

Η δήλωση του Φιντάν αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα επιχειρεί να ενισχύσει τις περιφερειακές της συνεργασίες με χώρες της Μέσης Ανατολής, ενώ παράλληλα παρακολουθεί με ιδιαίτερη καχυποψία την εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο.

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan: Are there other alliances in the region being formed against us? Yes, there are. Before we signed the Mecca Alliance, as you know, Israel, the Greek Cypriot administration, and Greece came together and established a security alliance in the… pic.twitter.com/dJ0BdgWn19 — Clash Report (@clashreport) August 13, 2026



Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι η Τουρκία επιδιώκει διαφορετική προσέγγιση, βασισμένη, όπως είπε, στον διάλογο, τη συνεργασία και την περιφερειακή ασφάλεια, και όχι στη δημιουργία συμμαχιών, που στρέφονται εναντίον τρίτων χωρών.

«Εμείς επιζητούμε τον τερματισμό των συγκρούσεων»

«Εμείς δεν είμαστε όπως το Ισραήλ. Εκείνοι συναντήθηκαν με την ελληνοκυπριακή διοίκηση και σχημάτισαν μια συμμαχία εναντίον των μουσουλμανικών χωρών της περιοχής. Εμείς δεν κάνουμε αυτό που κάνουν εκείνοι. Αναζητούμε τρόπους για να τερματίσουμε τις συγκρούσεις στην περιοχή μας, να διασφαλίσουμε την οικονομική ανάπτυξη και να εδραιώσουμε τη σταθερότητα», δήλωσε.

Ο Φιντάν προειδοποίησε παράλληλα ότι η Ανατολική Μεσόγειος δεν μπορεί, κατά την άποψή του, να περιμένει μόνιμα τη λύση των προβλημάτων της από εξωτερικές δυνάμεις.

Εάν η Ανατολική Μεσόγειος περιμένει ιππότες, θα μείνει μόνη της»

«Εάν η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, συνεχίσει να περιμένει βοήθεια από το εξωτερικό και να περιμένει ιππότες με αστραφτερές πανοπλίες, θα συνεχίσει να μένει μόνη της αντιμέτωπη με αυτά τα προβλήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε ειδικότερα για τις σχέσεις μεταξύ των Ελληνοκυπρίων και του Ισραήλ, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, υποστήριξε, ότι η αντίδραση της Άγκυρας μέχρι σήμερα υπήρξε περιορισμένη, καθώς, όπως είπε, η Τουρκία, δεν επιθυμούσε να διαταράξει το κλίμα συνεργασίας που έχει διαμορφωθεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

«Η αντίδρασή μας ήταν ελάχιστη, καθώς ποτέ δεν θελήσαμε να διαταράξουμε το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας», δήλωσε.

Ωστόσο, ο Φιντάν, επιχείρησε να διευρύνει το ζήτημα, υποστηρίζοντας ότι δεν αφορά αποκλειστικά την Τουρκία. Όπως ισχυρίστηκε, οι μουσουλμανικές χώρες της περιοχής παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις.

«Δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα για την Τουρκία. Παρόλο που δεν το λένε, όλες οι μουσουλμανικές χώρες της περιοχής ανησυχούν σοβαρά και θέτουν ερωτήματα», είπε.

Το «εξάγωνο συμμαχιών» του Νετανιάχου

Η αναφορά του Φιντάν στη δημιουργία μιας «συμμαχίας», συνδέεται με δηλώσεις που είχε κάνει τον Φεβρουάριο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, περιγράφοντας το σχέδιο του Ισραήλ, για ένα ευρύτερο δίκτυο περιφερειακών και διεθνών συνεργασιών ως ένα «εξάγωνο συμμαχιών».

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού είχε συμπεριλάβει την Ελλάδα και την Κύπρο, μαζί με χώρες της Ινδίας, του αραβικού κόσμου, της Αφρικής, της Μεσογείου και της Ασίας.

«Θα δημιουργήσουμε ένα ολόκληρο σύστημα, ουσιαστικά ένα είδος εξαγώνου συμμαχιών, γύρω από ή εντός της Μέσης Ανατολής, που θα περιλαμβάνει την Ινδία, αραβικά κράτη, αφρικανικά κράτη, μεσογειακά κράτη, την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και κράτη της Ασίας, τα οποία δεν θα αναφέρω λεπτομερώς προς το παρόν», είχε δηλώσει ο Νετανιάχου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος ήταν η δημιουργία ενός «άξονα χωρών» που αντιλαμβάνονται με παρόμοιο τρόπο την πραγματικότητα, τις προκλήσεις και τους στόχους της περιοχής.



«Στόχος αυτού του «εξαγώνου συμμαχιών», είναι να δημιουργηθεί ένας άξονας χωρών που αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα, τις προκλήσεις και τους στόχους με τον ίδιο τρόπο, σε αντίθεση με τους ριζοσπαστικούς άξονες», είχε αναφέρει, κάνοντας λόγο τόσο για τον «ριζοσπαστικό σιιτικό άξονα» όσο και για έναν «αναδυόμενο ριζοσπαστικό σουνιτικό άξονα».

Στο στόχαστρο της Άγκυρας η ελληνοκυπριακή προσέγγιση προς το Ισραήλ

Η στενότερη πολιτική και στρατηγική προσέγγιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Ισραήλ, βρέθηκε στο επίκεντρο και των δηλώσεων του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, στο ίδιο φόρουμ.

«Εάν σχηματιστεί μια συμμαχία με ένα κράτος που σκοτώνει παιδιά, και αυτό γίνει παραβιάζοντας τη βούληση και την κυριαρχία του τουρκοκυπριακού λαού, θα το καταγγείλω σε ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα. Αυτό αποτελεί παραβίαση των κυριαρχικών μου δικαιωμάτων, των ίσων κυριαρχικών μου δικαιωμάτων», δήλωσε.

Η τουρκική πλευρά, συνδέει έτσι ευθέως την ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ, με το ευρύτερο ζήτημα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ επιχειρεί ταυτόχρονα να παρουσιάσει τις δικές της περιφερειακές πρωτοβουλίες ως διαφορετικής φιλοσοφίας.

Η Άγκυρα αντιπαραβάλλει τη δική της περιφερειακή συμμαχία

Ο Φιντάν αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας, που υπεγράφη από τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν, χαρακτηρίζοντάς την «ιστορική στιγμή» για την περιοχή.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, επιχείρησε να ξεκαθαρίσει ότι, σύμφωνα με την Άγκυρα, η συγκεκριμένη συμφωνία δεν στρέφεται εναντίον κάποιας συγκεκριμένης χώρας.

«Αυτή η συμμαχία δεν στρέφεται εναντίον κανενός. Αφορά την επιβεβαίωση της δέσμευσής μας για την ασφάλεια, την κυριαρχία και την ευημερία ο ένας του άλλου, καθώς και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάληψης ευθύνης για τα προβλήματα της περιοχής», είπε.

Μάλιστα, ο Φιντάν, αντιπαρέβαλε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία με τη συνεργασία Ισραήλ, Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι η τουρκική προσέγγιση βασίζεται στη συνεργασία, την περιφερειακή ευθύνη και την αποτροπή και όχι στη στοχοποίηση άλλων χωρών.

«Η Αίγυπτος είναι φυσικός μας εταίρος. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα γίνει και επίσημος εταίρος μας», ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης της συγκεκριμένης συνεργασίας.

Τουρκία και Αίγυπτος ενισχύουν τη συνεργασία τους

Οι δηλώσεις για Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ έγιναν παράλληλα με την προσπάθεια της Άγκυρας να ενισχύσει τους δεσμούς της με το Κάιρο.

Κατά τη διήμερη επίσκεψή του στην Αίγυπτο, ο Φιντάν χαρακτήρισε τις σχέσεις των δύο χωρών «σε εξαιρετικό επίπεδο» και τόνισε ότι Άγκυρα και Κάιρο, έχουν κοινές θέσεις σε μια σειρά από περιφερειακά ζητήματα.

«Η Τουρκία τάσσεται υπέρ περιφερειακών πολιτικών στην Ανατολική Μεσόγειο που δίνουν προτεραιότητα στον διάλογο και τη συνεργασία αντί για την πόλωση και την αντιπαράθεση», δήλωσε.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν, μεταξύ άλλων, τη Λιβύη, τη Γάζα, τη Δυτική Όχθη και την Ιερουσαλήμ, καθώς και την ενίσχυση της οικονομικής, εμπορικής και αμυντικής συνεργασίας.

Ο Φιντάν δήλωσε ότι στόχος είναι η αύξηση του διμερούς εμπορίου στα 15 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ανέφερε ότι η συνεργασία επεκτείνεται και στον στρατιωτικό τομέα, μέσω αμοιβαίων επισκέψεων και κοινών ασκήσεων.

Γάζα: «Το Ισραήλ πρέπει να κάνει τα απαραίτητα βήματα»

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο Φιντάν και απέναντι στην κυβέρνηση Νετανιάχου, για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα.

Όπως είπε, Τουρκία, Αίγυπτος και Κατάρ συνεχίζουν τη διαμεσολάβηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ υποστήριξε ότι η παλαιστινιακή πλευρά έχει κάνει σημαντικές παραχωρήσεις κατά τις διαπραγματεύσεις.

Κατά τον Φιντάν, η εφαρμογή του σχεδίου έχει πλέον εισέλθει σε κρίσιμο στάδιο.

«Εάν, παρά το γεγονός ότι η παλαιστινιακή πλευρά τηρεί τις δεσμεύσεις της, το Ισραήλ, δεν λάβει τα απαραίτητα μέτρα κατά τη μετάβαση στη δεύτερη φάση, αυτό θα μπορούσε να μας οδηγήσει, εμάς και τους άλλους διαμεσολαβητές, στη λήψη ενός ριζοσπαστικού μέτρου όσον αφορά τη διαδικασία», προειδοποίησε.

JUST IN: TURKEY FM HAKAN FIDAN ON ISRAEL: “Israel’s stance in the region is not just a problem for a few countries, it’s a problem for the entire world, and the entire world is aware of it. For the first time, a shared understanding is forming across the entire world about… pic.twitter.com/pz2AE9R1ZR — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) June 16, 2026

Παράλληλα, κάλεσε τις ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ

«Διαφορετικά, η Τουρκία, το Κατάρ και η Αίγυπτος θα πρέπει να λάβουν ριζοσπαστικά μέτρα. Αυτή είναι μια ευθύνη που οφείλουμε στον λαό μας και στους Παλαιστινίους», δήλωσε.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, υποστήριξε ακόμη ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου, έχει οδηγήσει το Ισραήλ, σε αυξανόμενη διεθνή απομόνωση και ότι η διεθνής πίεση θα πρέπει να ενταθεί προκειμένου να σταματήσουν οι πολιτικές που, σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, αποσκοπούν στην απομάκρυνση των Παλαιστινίων από τη Γάζα.

Νέα αντιπαράθεση Ερντογάν–Νετανιάχου

Η νέα αντιπαράθεση Φιντάν–Ισραήλ εντάσσεται στο ήδη ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα μεταξύ Άγκυρας και Τελ Αβίβ. Οι σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ επιδεινώθηκαν σημαντικά μετά την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα το 2023 και έκτοτε η αντιπαράθεση έχει ενταθεί.

Ο Νετανιάχου κατηγόρησε πρόσφατα τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ότι «παρέχει καταφύγιο στο τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν και στους εντολοδόχους του», ενώ τον κατηγόρησε επίσης ότι «σφαγιάζει τους ίδιους τους Κούρδους πολίτες του».

Τουρκική προεδρία: Ο Νετανιάχου είναι εγκληματίας κατά της ανθρωπότητας»

Ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, δήλωσε ότι ο Νετανιάχου, «ενορχήστρωσε μια γενοκτονία στη Γάζα και επιτέθηκε σε επτά χώρες της περιοχής».

«Είναι εγκληματίας, εναντίον του οποίου έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης, και δεν του έχουν απομείνει φίλοι. Οδηγεί την περιοχή στο χάος και στις συγκρούσεις ως στρατηγική πολιτικής επιβίωσης. Όλοι γνωρίζουν ότι δεν διαθέτει ούτε ηθικές αξίες ούτε νομιμοποίηση για να κάνει υποδείξεις σε οποιονδήποτε. Αργά ή γρήγορα θα λογοδοτήσει για τα εγκλήματά του κατά της ανθρωπότητας», είπε.

#CANLI İletişim Başkanı Burhanettin Duran (@burhanduran): Güven zedelenirse kamu otoritesi yara alır, hakikat örselenirse toplumsal dayanışma zayıflar. pic.twitter.com/tj2sMRTdcw — 24 TV (@yirmidorttv) August 12, 2026

Στο επίκεντρο και το Σουδάν

Ο Φιντάν αναφέρθηκε τέλος και στην κατάσταση στο Σουδάν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη τερματισμού του πολέμου και επίλυσης των διαφορών μέσω διαλόγου.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στις επιπτώσεις της σύγκρουσης για την Αίγυπτο, καθώς το Σουδάν συνορεύει με τη χώρα και η αστάθεια δημιουργεί προσφυγικές ροές και κινδύνους για την ασφάλεια.

«Υπάρχουν πρόσφυγες στην Αίγυπτο που έρχονται από το Σουδάν· το βιώσαμε αυτό και στη Συρία», δήλωσε.

«Όταν είσαι γειτονική χώρα, μια σύγκρουση στην άλλη πλευρά των συνόρων επιστρέφει σε εσένα με τη μορφή προσφυγικών ροών και απειλών για την ασφάλεια. Εμείς, όμως, κάναμε ό,τι μπορούσαμε με μεγάλη υπομονή. Και εδώ βλέπουμε τους Αιγύπτιους αδελφούς μας να φροντίζουν τους Σουδανούς αδελφούς μας», πρόσθεσε.