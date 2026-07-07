Φιντάν: Οι περιορισμοί στην αμυντική βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα

Ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δήλωσε: «Το σκηνικό έχει στηθεί στην Άγκυρα. Υπό την ηγεσία του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει μέλη του ΝΑΤΟ σε αυτή την κρίσιμη στιγμή που θα καθορίσει το μέλλον της Συμμαχίας».

Ο Φιντάν δήλωσε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν στην Άγκυρα όχι μόνο θα αντιμετωπίσουν επείγοντα προβλήματα, αλλά θα διαμορφώσουν και το ευρωατλαντικό περιβάλλον ασφαλείας για τα επόμενα χρόνια και πρόσθεσε τα εξής: «Η συλλογική άμυνα παραμένει στον πυρήνα του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, το στρατηγικό τοπίο αλλάζει. Οι απειλές έχουν γίνει πολύπλευρες, ταχύτερες και πιο σύνθετες. Οι παραδοσιακές μέθοδοι δεν αντικατοπτρίζουν πλέον αυτήν την πραγματικότητα. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι τα αποτελέσματα: η ικανότητα ανάπτυξης, η βιομηχανική ικανότητα και η επιχειρησιακή ετοιμότητα. Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή συμβολή είναι ζωτικής σημασίας. Ωστόσο, οι περιορισμοί στη συνεργασία μεταξύ άμυνας και βιομηχανίας αποδυναμώνουν την αποτελεσματικότητα και την αντίδραση. Αυτοί οι περιορισμοί έχουν γίνει στρατηγικό βάρος».

«Οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν πλήρως όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Το πραγματικό ζήτημα δεν είναι μόνο το πώς θα αντιδράσουμε, αλλά και το πώς θα οργανώσουμε τη συνεργασία ώστε να αντικατοπτρίζει τις σημερινές πραγματικότητες. Η Σύνοδος Κορυφής της Άγκυρας θα καθοδηγήσει τη Συμμαχία στην προσαρμογή των δομών της στον κόσμο που αντιμετωπίζει. Ο στόχος της Τουρκίας είναι σαφής: μια πιο συνεκτική, πιο ικανή και πιο ανθεκτική Συμμαχία» σημειώνει.