Δημοσκόπηση Interview: Πρωτιά της ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ – 1 στους 2 ζητεί αυτοδυναμία

Η νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview για την Political καταγράφει μια εικόνα στην οποία η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη, με ποσοστό πάνω από 30% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος και ακολουθεί η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Ενδιαφέρον σημείο της δημοσκόπησης αποτελεί και το ότι ένας στους δύο πολίτες θέλει αυτοδυναμία.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 30,1%, διατηρώντας σαφές προβάδισμα 12,7 μονάδων από το δεύτερο κόμμα. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛΑΣ με 17,4%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί τρίτο με 12,3%.

Η Ελληνική Λύση καταγράφεται στο 8,8%, η Ελπίδα στο 7,4%, το ΚΚΕ στο 5,5%, η Φωνή Λογικής στο 3,1%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 3%, το ΜέΡΑ25 στο 2,9%, οι Δημοκράτες στο 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 0,7%, η Νίκη στο 0,6%, η Νέα Αριστερά στο 0,6%, ενώ το «Άλλο» συγκεντρώνει 5,1%.

Πρόθεση Ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, δηλαδή στο ερώτημα τι θα ψήφιζαν οι πολίτες αν οι εκλογές γίνονταν την επόμενη Κυριακή, η ΝΔ διατηρεί προβάδισμα 11,5 μονάδων. Συγκεκριμένα:

η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,8%,

η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα 15,3%,

το ΠΑΣΟΚ 11,1%,

η Ελληνική Λύση 7,6%,

η Ελπίδα 6,6%,

το ΚΚΕ 4,9%,

η Φωνή Λογικής 3%,

η Πλεύση Ελευθερίας 2,8%,

το ΜέΡΑ25 2,3%,

οι Δημοκράτες 1,8%,

ο ΣΥΡΙΖΑ 0,6%,

η Νίκη 0,5%,

η Νέα Αριστερά 0,5%,

το «Άλλο» 4,5%,

ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 11,7%.

1 στους 2 ζητεί αυτοδυναμία

Ιδιαίτερο βάρος έχει και το εύρημα ότι ένας στους δύο πολίτες θέλει αυτοδυναμία. Το στοιχείο αυτό δείχνει πως, μέσα σε ένα περιβάλλον πολιτικής κόπωσης, η ανάγκη για καθαρή κυβερνητική λύση παραμένει ισχυρή.

Στην ερώτηση τι είναι καλύτερο για τη χώρα να προκύψει μετά τις εκλογές, το 49% απάντησε ότι θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση και το 44% κυβέρνηση συνεργασίας.

Στο ερώτημα ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος με 29,5%. Ακολουθεί ο «Κανένας» με 17,1%, στοιχείο που δείχνει τη δυσπιστία σημαντικού τμήματος της κοινωνίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα.

Τρίτος έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας με 15,5%, ενώ ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος με 9,4%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9% και η Μαρία Καρυστιανού με 6,1%.

Όταν οι πολίτες ερωτώνται πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, το συνολικό αποτύπωμα είναι αρνητικό. Μόλις 6% απαντά πολύ πιθανό, άλλο 6% αρκετά πιθανό, το 8% λίγο πιθανό, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία, 79%, απαντά καθόλου πιθανό. Το 1% επιλέγει δεν γνωρίζω/δεν απαντώ.

Ακόμη πιο καθαρή είναι η εικόνα όταν το ίδιο ερώτημα τίθεται μόνο στους ψηφοφόρους της ΝΔ. Εκεί, μόλις 1% απαντά πολύ πιθανό, 1% αρκετά πιθανό, 3% λίγο πιθανό, ενώ το 94% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας δηλώνει ότι δεν θα ψήφιζε καθόλου πιθανό ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Το εύρημα αυτό δείχνει ότι, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη μέτρηση, ο πρώην πρωθυπουργός δεν φαίνεται να έχει ουσιαστική διείσδυση στους «γαλάζιους» ψηφοφόρους.