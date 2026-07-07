Δημοσκόπηση Interview: Πρωτιά της ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ – 1 στους 2 ζητεί αυτοδυναμία

Η νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview για την Political καταγράφει τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση, με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί δεύτερη. Ένα βασικό εύρημα είναι ότι σχεδόν ένας στους δύο πολίτες επιθυμεί αυτοδυναμία για την επόμενη κυβέρνηση, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος ως προς την εμπιστοσύνη των πολιτικών αρχηγών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος με 30,1%, διατηρώντας σαφές προβάδισμα 12,7 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, την ΕΛΑΣ.
  • Ένας στους δύο πολίτες ζητεί αυτοδυναμία, με το 49% να απαντά ότι θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση, δείχνοντας ανάγκη για καθαρή λύση.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος σε εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας με 29,5%, ενώ ακολουθεί ο «Κανένας» με 17,1%, αναδεικνύοντας τη δυσπιστία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview για την Political καταγράφει μια εικόνα στην οποία η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη, με ποσοστό πάνω από 30% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος και ακολουθεί η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Ενδιαφέρον σημείο της δημοσκόπησης αποτελεί και το ότι ένας στους δύο πολίτες θέλει αυτοδυναμία.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 30,1%, διατηρώντας σαφές προβάδισμα 12,7 μονάδων από το δεύτερο κόμμα. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛΑΣ με 17,4%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί τρίτο με 12,3%.

Η Ελληνική Λύση καταγράφεται στο 8,8%, η Ελπίδα στο 7,4%, το ΚΚΕ στο 5,5%, η Φωνή Λογικής στο 3,1%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 3%, το ΜέΡΑ25 στο 2,9%, οι Δημοκράτες στο 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 0,7%, η Νίκη στο 0,6%, η Νέα Αριστερά στο 0,6%, ενώ το «Άλλο» συγκεντρώνει 5,1%.

Πρόθεση Ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, δηλαδή στο ερώτημα τι θα ψήφιζαν οι πολίτες αν οι εκλογές γίνονταν την επόμενη Κυριακή, η ΝΔ διατηρεί προβάδισμα 11,5 μονάδων. Συγκεκριμένα:

η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,8%,

η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα 15,3%,

το ΠΑΣΟΚ 11,1%,

η Ελληνική Λύση 7,6%,

η Ελπίδα 6,6%,

το ΚΚΕ 4,9%,

η Φωνή Λογικής 3%,

η Πλεύση Ελευθερίας 2,8%,

το ΜέΡΑ25 2,3%,

οι Δημοκράτες 1,8%,

ο ΣΥΡΙΖΑ 0,6%,

η Νίκη 0,5%,

η Νέα Αριστερά 0,5%,

το «Άλλο» 4,5%,

ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 11,7%.

1 στους 2 ζητεί αυτοδυναμία

Ιδιαίτερο βάρος έχει και το εύρημα ότι ένας στους δύο πολίτες θέλει αυτοδυναμία. Το στοιχείο αυτό δείχνει πως, μέσα σε ένα περιβάλλον πολιτικής κόπωσης, η ανάγκη για καθαρή κυβερνητική λύση παραμένει ισχυρή.

Στην ερώτηση τι είναι καλύτερο για τη χώρα να προκύψει μετά τις εκλογές, το 49% απάντησε ότι θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση και το 44% κυβέρνηση συνεργασίας.

Στο ερώτημα ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος με 29,5%. Ακολουθεί ο «Κανένας» με 17,1%, στοιχείο που δείχνει τη δυσπιστία σημαντικού τμήματος της κοινωνίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα.

Τρίτος έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας με 15,5%, ενώ ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος με 9,4%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9% και η Μαρία Καρυστιανού με 6,1%.

Όταν οι πολίτες ερωτώνται πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, το συνολικό αποτύπωμα είναι αρνητικό. Μόλις 6% απαντά πολύ πιθανό, άλλο 6% αρκετά πιθανό, το 8% λίγο πιθανό, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία, 79%, απαντά καθόλου πιθανό. Το 1% επιλέγει δεν γνωρίζω/δεν απαντώ.

Ακόμη πιο καθαρή είναι η εικόνα όταν το ίδιο ερώτημα τίθεται μόνο στους ψηφοφόρους της ΝΔ. Εκεί, μόλις 1% απαντά πολύ πιθανό1% αρκετά πιθανό3% λίγο πιθανό, ενώ το 94% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας δηλώνει ότι δεν θα ψήφιζε καθόλου πιθανό ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Το εύρημα αυτό δείχνει ότι, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη μέτρηση, ο πρώην πρωθυπουργός δεν φαίνεται να έχει ουσιαστική διείσδυση στους «γαλάζιους» ψηφοφόρους.

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