Φοιτητική στέγη: Αυξάνονται τα ενοίκια στις 21 φοιτητουπόλεις της Περιφέρειας – Περιορίζονται οι οικονομικές επιλογές, πού κινούνται οι τιμές

Η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας αποτελεί κάθε χρόνο μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους νέους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Η φετινή χρονιά, ωστόσο, διαμορφώνει ακόμη πιο απαιτητικές συνθήκες, καθώς η διαθεσιμότητα κατοικιών παραμένει περιορισμένη, τα ζητούμενα μισθώματα συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά και η δυναμική της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων ενισχύεται σε πολλές φοιτητουπόλεις.
Του Δημήτρη Χριστούλια
Σύμφωνα με έρευνα του προέδρου του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, Θεμιστοκλή Μπάκα στις 21 φοιτητικές πόλεις της περιφέρειας, τα ζητούμενα μισθώματα για φοιτητικές κατοικίες καταγράφουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 7% σε σχέση με το 2025. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις εντοπίζονται στις κατοικίες 30-45 τ.μ., που αποτελούν και την κυριότερη επιλογή των φοιτητών, με τη μεσοσταθμική αύξηση να προσεγγίζει το 8%. Στις κατοικίες έως 25 τ.μ. η μέση αύξηση διαμορφώνεται περίπου στο 7%, ενώ στις κατοικίες 50-60 τ.μ. περιορίζεται περίπου στο 6%. Παράλληλα, σε ορισμένες πόλεις παρατηρούνται μικρές αποκλιμακώσεις στις χαμηλότερες ζητούμενες τιμές, οι οποίες αφορούν κυρίως μη ανακαινισμένα ακίνητα, χωρίς όμως να μεταβάλλουν τη συνολική ανοδική τάση της αγοράς.
Αντίστοιχα, στην Πάτρα, τα ζητούμενα μισθώματα καταγράφουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 5%-6% σε σχέση με το 2025. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις εντοπίζονται στις κατοικίες έως 25 τ.μ., όπου η μεσοσταθμική αύξηση προσεγγίζει το 7%-8%, ενώ στις κατοικίες 30-45 τ.μ. διαμορφώνεται περίπου στο 4%-5%. Στις κατοικίες 50-60 τ.μ. η εικόνα εμφανίζεται περισσότερο σταθεροποιημένη, με τη μέση αύξηση να περιορίζεται περίπου στο 2%-3%.
Την ίδια στιγμή, η διαθεσιμότητα μικρών κατοικιών, που αποτελούν την πρώτη επιλογή των περισσότερων φοιτητών, περιορίζεται συνεχώς. Οι κατοικίες έως 25 τ.μ. είναι πλέον ιδιαίτερα δυσεύρετες, ενώ σε αρκετές φοιτητικές πόλεις η διαθεσιμότητά τους είναι πρακτικά μηδενική, γεγονός που καθιστά ακόμη δυσκολότερη την αναζήτηση οικονομικής στέγης.
Παράλληλα, δεν είναι λίγες οι φοιτητουπόλεις με έντονη τουριστική δυναμική, όπου η μίσθωση κατοικίας πραγματοποιείται πλέον με διαφορετικούς όρους. Σε περιοχές όπως τα Χανιά, το Ρέθυμνο, η Κέρκυρα και η Ρόδος, αλλά και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς, πολλοί ιδιοκτήτες μισθώνουν τις κατοικίες τους σε φοιτητές από τον Οκτώβριο έως και τον Μάιο, ζητώντας την αποχώρησή τους πριν από την έναρξη της θερινής περιόδου, ώστε τα ακίνητα να διατεθούν μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η πρακτική αυτή δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα για τους φοιτητές, οι οποίοι καλούνται κάθε χρόνο να αναζητούν εκ νέου κατοικία ή να αποδέχονται συμβάσεις περιορισμένης χρονικής διάρκειας.
Με προϋπολογισμό έως 300 ευρώ τον μήνα, οι διαθέσιμες επιλογές είναι πλέον εξαιρετικά περιορισμένες και αφορούν κυρίως ανακαινισμένες κατοικίες έως 20 τ.μ. ή μη ανακαινισμένα διαμερίσματα έως 25 τ.μ., γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την εύρεση κατάλληλης φοιτητικής στέγης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ζητούμενα μισθώματα στην Πάτρα αυξήθηκαν κατά περίπου 55% την περίοδο 2017-2023, αποτυπώνοντας τη σημαντική ανατίμηση που έχει σημειωθεί στην αγορά κατοικίας τα τελευταία χρόνια. Σήμερα, το κόστος στέγασης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό, επιβεβαιώνοντας ότι η φοιτητική κατοικία έχει πλέον εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα ελληνικά νοικοκυριά.
Χαρτογράφηση των ζητούμενων τιμών μίσθωσης
Πάτρα
Στην Πάτρα, όπου εδρεύει το τρίτο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας, τα ζητούμενα μισθώματα στις περισσότερες φοιτητικές περιοχές εξακολουθούν να καταγράφουν αυξητικές τάσεις, περιορίζοντας τις διαθέσιμες οικονομικές επιλογές για τους νέους φοιτητές.
Στην περιοχή της Αγίας Σοφίας, το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες έως 25 τ.μ. κυμαίνεται από 300€/μήνα έως 400€/μήνα, ενώ για κατοικίες 30-45 τ.μ. φθάνει ακόμη και τα 650€/μήνα. Οι υψηλότερες τιμές αφορούν πλήρως ανακαινισμένα ή/και νεόδμητα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα.
Πιο οικονομικές επιλογές εξακολουθούν να προσφέρουν οι περιοχές Ταραμπούρα, Ζαρουχλέικα, Ψαροφάι και Πλατεία Παπανδρέου, όπου το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες έως 25 τ.μ. διαμορφώνεται από 250€/μήνα έως 270€/μήνα, ενώ για κατοικίες 30-45 τ.μ. κυμαίνεται από 260€/μήνα έως 400€/μήνα.
Οι υψηλότερες ζητούμενες τιμές καταγράφονται στο κέντρο της πόλης και ειδικότερα στην περιοχή των Ψηλών Αλωνίων. Το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες έως 25 τ.μ. κυμαίνεται από 280€/μήνα έως 450€/μήνα, για κατοικίες 30-45 τ.μ. φθάνει ακόμη και τα 600€/μήνα, ενώ για κατοικίες 50-60 τ.μ. αγγίζει τα 700€/μήνα. Οι ανώτερες τιμές αφορούν πλήρως ανακαινισμένα ή/και νεόδμητα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα.
Παράλληλα, η δυναμική της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων συνεχίζει να ενισχύεται. Στην Πάτρα είναι σήμερα εγγεγραμμένα 456 ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι 435 το 2025 και 413 το 2024, γεγονός που καταδεικνύει τη σταδιακή αύξηση του διαθέσιμου αποθέματος στη συγκεκριμένη αγορά.
|ΠΑΤΡΑ
|Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα
Έως 25τμ
|Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα Από 30τμ έως 45τμ
|Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα Από 50τμ έως 60τμ
|ΑΓ.ΣΟΦΙΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΙΟ-ΕΛ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ
|2019:130
2020:140-180
2021: –
2022:150-210
2023:180-250
2024: Από 220
2025:260-300
2026:300-400**
|2019:170
2020:200
2021:220-350*
2022:220-450*
2023:270-500**
2024:300-570**
2025:300-600**
2026:300-650**
|2019:200
2020:220-250
2021:300-380
2022:300-500*
2023:330-560*
2024:400-600**
2025:400-650**
2026:380-650**
|ΤΑΡΑΜΠΟΥΡΑ- ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ-ΨΑΡΟΦΑΪ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
| 2019:125
2020:130-150
2021:-
2022:140-200*
2023:200-250*
2024: –
2025:220-250
2026:250-270**
| 2019:150
2020:160-180
2021:150-220
2022:200-300*
2023:220-350*
2024:270-350*
2025:260-400*
2026:260-400*
|2019:150-200
2020:200-240
2021:220-250
2022:-
2023:260-330
2024: –
2025:380-500
2026:450-500
|ΚΕΝΤΡΟ-ΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ
| 2019:160
2020:120-175
2021:180-220
2022:250-400**
2023:250-400**
2024: Από 270
2025:280-450*
2026:280-450*
| 2019:170
2020:170-180
2021:170-350*
2022:220-500**
2023:250-600**
2024:280-600**
2025:270-550**
2026:280-600**
| 2019:200-240
2020:200-250
2021:250-380*
2022:300-450*
2023:320-650*
2024:400-650*
2025:360-650**
2026:350-700**
Πλήρως Ανακαινισμένο ή νεόδμητο , ** Επιπλωμένο διαμέρισμα με οικοσυκευές πλήρως ανακαινισμένο. Η ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται βάση της διαθεσιμότητας.
Κομοτηνή
Στην Κομοτηνή, το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες έως 25 τ.μ. κυμαίνεται από 230€/μήνα έως 400€/μήνα. Για κατοικίες 30-45 τ.μ., οι ζητούμενες τιμές διαμορφώνονται από 250€/μήνα έως 600€/μήνα, όταν πρόκειται για πλήρως ανακαινισμένα ή/και νεόδμητα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα. Αντίστοιχα, για κατοικίες 50-60 τ.μ., τα ζητούμενα μισθώματα κυμαίνονται από 300€/μήνα έως 600€/μήνα, με τις υψηλότερες τιμές να αφορούν πλήρως επιπλωμένες και εξοπλισμένες κατοικίες.
Βόλος
Στον Βόλο είναι εγγεγραμμένα 858 ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι 753 το 2025 και 823 το 2024. Τα υψηλότερα ζητούμενα μισθώματα καταγράφονται στα πλήρως ανακαινισμένα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα. Συγκεκριμένα, για κατοικίες 30-40 τ.μ. τα ζητούμενα μισθώματα κυμαίνονται από 250€/μήνα έως 600€/μήνα, για κατοικίες έως 25 τ.μ. από 250€/μήνα έως 380€/μήνα, ενώ για κατοικίες 50-60 τ.μ. φθάνουν ακόμη και τα 650€/μήνα.
Ιωάννινα
Στα Ιωάννινα είναι εγγεγραμμένα 537 ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι 534 το 2025, 516 το 2024 και 428 το 2023. Κατά τους χειμερινούς μήνες, η δυναμική της αγοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης ενισχύεται σημαντικά, φθάνοντας ακόμη και τα 500-700 ακίνητα, λόγω της αυξημένης τουριστικής επισκεψιμότητας.
Στη φοιτητούπολη της Ηπείρου, το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες έως 25 τ.μ. κυμαίνεται από 250€/μήνα έως 400€/μήνα, ενώ για κατοικίες 30-45 τ.μ. από 260€/μήνα έως 700€/μήνα, όταν πρόκειται για πλήρως ανακαινισμένα ή νεόδμητα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα.
Καλαμάτα
Στην Καλαμάτα είναι εγγεγραμμένα 752 ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι 765 το 2025 και 748 το 2024. Ο αριθμός των διαθέσιμων καταλυμάτων εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά τους θερινούς μήνες, λόγω της αυξημένης τουριστικής ζήτησης, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τη διαθεσιμότητα κατοικιών για τους νέους φοιτητές.
Το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες 30-45 τ.μ. φθάνει έως 650€/μήνα, όταν πρόκειται για πλήρως επιπλωμένες και εξοπλισμένες κατοικίες. Για κατοικίες 50-60 τ.μ., τα ζητούμενα μισθώματα φθάνουν ακόμη και τα 730€/μήνα, ακόμη και όταν πρόκειται για μη επιπλωμένες κατοικίες χωρίς ηλεκτρικές συσκευές. Για κατοικίες έως 25 τ.μ., οι ζητούμενες τιμές κυμαίνονται από 350€/μήνα έως 470€/μήνα για πλήρως επιπλωμένα και εξοπλισμένα διαμερίσματα.
Χανιά – Ρόδος – Κέρκυρα
Στους τρεις μεγαλύτερους νησιωτικούς φοιτητικούς προορισμούς, σημαντικός αριθμός ιδιοκτητών επιλέγει να μισθώνει τις κατοικίες σε φοιτητές από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο ή τον Ιούνιο και κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου να τις διαθέτει μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης.
Στον Δήμο Χανίων, είναι εγγεγραμμένα περίπου 3.690 ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι 3.694 το 2025 και 3.738 το 2024. Το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες 30-45 τ.μ. ξεκινά από 520€/μήνα, ενώ για κατοικίες 50-60 τ.μ. φθάνει ακόμη και τα 800€/μήνα.
Στη Ρόδο, είναι εγγεγραμμένα 927 ακίνητα, έναντι 856 το 2025 και 798 το 2024. Το ζητούμενο μίσθωμα για πλήρως επιπλωμένες και εξοπλισμένες κατοικίες 30-45 τ.μ. ξεκινά από 590€/μήνα, ενώ η διαθεσιμότητα κατοικιών έως 25 τ.μ. είναι σχεδόν μηδενική, όπως ιδιαίτερα περιορισμένη είναι και η προσφορά κατοικιών 50-60 τ.μ.
Στην Κέρκυρα, οι υψηλότερες ζητούμενες τιμές καταγράφονται στην Παλιά Πόλη. Για κατοικίες 30-45 τ.μ., πλήρως επιπλωμένες και εξοπλισμένες, τα ζητούμενα μισθώματα ξεκινούν από 550€/μήνα, ενώ για κατοικίες 50-60 τ.μ. κυμαίνονται από 600€/μήνα έως 850€/μήνα, όταν πρόκειται για πλήρως ανακαινισμένα και εξοπλισμένα διαμερίσματα. Στο νησί είναι εγγεγραμμένα 5.471 ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι 6.412 το 2025 και 6.759 το 2024.
Σημείωση: Στους τουριστικούς προορισμούς, η δυναμική της αγοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης αυξάνεται μετά τον Ιούνιο κατά περίπου 30%-35% σε σχέση με τον Μάιο, στον οποίο αναφέρονται τα στοιχεία του 2026 για τα εγγεγραμμένα ακίνητα.
Ενδεχόμενη αποκλιμάκωση των ενοικίων μετά το τέλος της θερινής περιόδου
Περιορισμένη αποκλιμάκωση των ζητούμενων μισθωμάτων θα μπορούσε να καταγραφεί μετά το τέλος της θερινής περιόδου, εφόσον μέρος των κατοικιών που σήμερα διατίθενται μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης επιστρέψει στη μακροχρόνια αγορά.
Ωστόσο, κατά την παρούσα περίοδο καταγράφεται περαιτέρω ενίσχυση της δυναμικής της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων, με ολοένα περισσότερα ακίνητα να εγγράφονται στις σχετικές πλατφόρμες, αντανακλώντας τη διατήρηση της υψηλής τουριστικής ζήτησης και του επενδυτικού ενδιαφέροντος.
|ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
|Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα
Έως 25τμ
|Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα Από 30τμ έως 45τμ
|Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα Από 50τμ έως 60τμ
|ΚΟΜΟΤΗΝΗ
|2019:170-240
2020:150-250
2021:150-230**
2022:200-250**
2023:230-270*
2024:230-350**
2025:220-400**
2026:230-400**
|2019:160-240
2020:160-260
2021:160-250*
2022:200-330*
2023:220-350**
2024:220-400**
2025:220-550**
2026:250-600**
|2019:230-300
2020:220-320
2021:200-350
2022:250-450**
2023:250-450**
2024:270-500**
2025:300-520**
2026:300-600**
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
|2019:150-180
2020:150-240
2021:180-250**
2022:200-270**
2023:Από 220
2024:280-400**
2025:350**-400**
2026:300-450**
|2019:160-200
2020:180-280
2021:200-300
2022:250-400
2023:280-400
2024:320-550**
2025:330-600**
2026:350-650**
|2019:180-230
2020:240-350
2021:250-400**
2022:350-550**
2023:330-500**
2024:360-550**
2025:400-600**
2026:430-650**
|ΒΟΛΟΣ
|2019:170-200
2020:180-230
2021:160-200
2022:220-320**
2023:270-350**
2024:280-380**
2025:250-400**
2026:250-380**
|2019:180-250
2020:200-250
2021:180-230*
2022:240-380*
2023:260-450*
2024:260-500**
2025:280-580**
2026:250-600**
|2019:240-350
2020:250-350
2021:250-400*
2022:330-450*
2023:350-500**
2024:350-550**
2025:380-650**
2026:350-650**
|ΛΑΡΙΣΑ
|2019:150-180
2020:160-220
2021:150-220
2022:170-300**
2023:200-250
2024:220-350**
2025:250-360**
2026:230-380**
|2019:180-240
2020:180-270
2021:180-240
2022:200-350**
2023:230-350**
2024:250-450**
2025:250-500**
2026:270-580**
|2019:240-350
2020:270-350
2021:250-380*
2022:300-450*
2023:300-420*
2024:340-500*
2025:350-550*
2026:350-600**
|ΓΙΑΝΝΕΝΑ
|2019:180-230
2020:180-250
2021:180-250
2022:240-300*
2023:250-330*
2024:250-350*
2025:250-350*
2026:250-400**
|2019:180-270
2020:180-300
2021:200-270
2022:250-400**
2023:250-500**
2024:270-670**
2025:260-650**
2026:260-700**
|2019:250-380
2020:250-380
2021:270-350
2022:320-450*
2023:320-550**
2024:330-650**
2025:330-700**
2026:350-800**
|ΚΑΛΑΜΑΤΑ
|2019:200-250
2020:220-260
2021:230-300*
2022:-
2023:-
2024: Από 300
2025: –
2026:350-470**
|2019:220-280
2020:260-300
2021:250-360*
2022:300-350*
2023:400-500*
2024:380-550**
2025:370-650**
2026:390-650**
|2019:350 (ελάχιστα)
2020:330-400
2021:350-450
2022: 350-450
2023:480-550
2024:460-550
2025:460-580
2026:540-730**
|ΗΡΑΚΛΕΙΟ
|2019:180-300
2020:180-250
2021:170-250*
2022:180-320**
2023:200-370**
2024:220-400**
2025: 270-400**
2026:250-450**
|2019:240-380
2020:220-320
2021:200-300*
2022:220-380**
2023:250-450**
2024:250-600**
2025:280-600**
2026:300-670**
|2019:280-400
2020:280-430
2021:280-500*
2022:340-600**
2023:350-600**
2024:430-700**
2025:450-720**
2026:450-750**
|ΧΑΝΙΑ
|2019: –
2020:Από 270
2021: Από 280
2022: –
2023:-
2024: –
2025:-
2026: –
|2019:300-350
2020:300-400
2021:330-420
2022:450-500**
2023:500-650**
2024:550-670**
2025:Από 500
2026:520-650**
|2019:420-450 (10 μήνες)
2020:400-550
2021:400-550*
2022: –
2023:500-750
2024: Έως 900
2025:500-800
2026:600-800
|ΡΕΘΥΜΝΟ
|2019: –
2020:250-300
2021:230-280*
2022:-
2023:335-550**
2024: –
2025: –
2026: 350-550**
|2019:190-350
2020:280-350
2021:250-400*
2022:350-460*
2023:380-480*
2024:400-550*
2025:400-550*
2026:450-650**
|2019:350-450
2020:320-400
2021:350-450*
2022:-
2023:Από 450*
2024: Από 560*
2025: 500-650*
2026:550-800**
|ΣΗΤΕΙΑ – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
|2019:150
2020:-
2021:190-270*
2022:-
2023:-
2024:320
2025: –
2026: –
|2019:170-250
2020:230-250
2021: Από 240
2022:250-350
2023:400**-500**
2024:300-700**
2025:Από 350**
2026: Από 350**
|2019:220-270
2020:250-270
2021: –
2022:600**
2023:600**
2024:600*
2025:450-600**
2026: Από 450
|ΞΑΝΘΗ
|2019:160-220
2020:150-220
2021:180-250*
2022:200-250*
2023:220-280**
2024:250-400**
2025:300-400**
2026:250-400**
|2019:180-270
2020:160-270
2021:180-280*
2022:200-350**
2023:230-350**
2024:250-400**
2025:270-450**
2026:270-500**
|2019:220-320
2020:230-320
2021:250-350*
2022:280-350*
2023:280-400**
2024:360-550**
2025: –
2026:370-550
|ΚΑΣΤΟΡΙΑ
|2019: –
2020:-
2021: –
2022:-
2023:220-250**
2024:230-270**
2025: Από 280**
2026: Από 330**
|2019:150-190
2020:200-220
2021:170-220
2022:180-230
2023:220-250
2024:240-280
2025: 270-320
2026: 280-350
|2019:200-250
2020:200-260
2021:220-270*
2022:220-270*
2023:230-300*
2024:260-300*
2025: Από 320
2026: –
|ΡΟΔΟ
|2019:210-250
2020:250-360
2021:220-320*
2022:-
2023:350
2024: –
2025: Από 380
2026: –
|2019:310-380
2020:270-380
2021:250-350*
2022:350-400*
2023:370-450**
2024: –
2025:475**-800**
2026: Από 590**
|2019:250-500
από τον Σεπτέμβριο έως τον Ιούνιο
2020:330-450
2021:340-420*
2022:-
2023:500**-580**
2024: Έως 650**
2025: –
2026: –
|ΤΡΙΠΟΛΗ
|2019:150-220
2020:Έως 230
2021:180-230
2022:200
2023:-
2024: 270
2025:300-350
2026: –
|2019:170-230
2020:180-270
2021:200-280*
2022:270-350*
2023:270-350*
2024:270-400**
2025: 300-450
2026:320-450
|2019:180-260
2020:220-350
2021:250-350
2022:270-350
2023:270-400
2024:300-480
2025: 350-500
2026:350-500
|ΚΕΡΚΥΡΑ
| 2019:250-300
2020:280-380
2021:280-400*
2022: –
2023: –
2024: –
2025: –
2026: –
|2019:230-300
2020:260-450
2021:280-430**
2022:370-450**
2023:370-450**
2024:450**-600**
2025:Από 500**
2026: Από 550**
|2019:300-450
2020:350-500
2021:330-500
2022:450-600**
2023: Έως 800**
2024:550-800**
2025:500-850**
2026:600-850**
|ΜΥΤΙΛΗΝΗ
|2019:150-180
2020:210-250
2021:190-250
2022:200-230
2023:200-250
2024:220-250
2025: Από 250
2026: Από 250
|2019:160-260
2020:250-300
2021:200-300**
2022:220-300**
2023:220-340**
2024:250-350**
2025:270-550**
2026:270-600**
|2019:180-260
2020:250-350
2021:300-350
2022:280-350
2023:300-350
2024: Από 320
2025: Από 350
2026: Από 350
|ΧΙΟΣ
|2019:170-200
2020:230-280
2021:250-280**
2022:300-350**
2023:300-400**
2024:270-350**
2025: Από 350
2026: –
|2019:180-250
2020:220-320
2021:220-320**
2022:230-350**
2023:250-400**
2024:270-420**
2025: 350-500**
2026: 350-700**
|2019:230-350
2020:250-380
2021:280-350
2022:320-350
2023:300-380**
2024:330-590**
2025: Από 420
2026: Από 450
|ΚΟΡΙΝΘΟΣ
|2019:130-230
2020:160-220
2021: –
2022:190-325**
2023:180-320**
2024:220-350**
2025: –
2026: –
|2019:150-280
2020:220-300
2021:250-350
2022:260-350
2023:300-420**
2024:300-550**
2025:260-450**
2026:350-470
|2019:200-300
2020:250-350
2021: 280-380
2022:320-400
2023:370-520**
2024:350-560**
2025:400-650**
2026: Από 400
|ΣΑΜΟΣ
|2019:150
2020:-
2021: 220
2022:-
2023:-
2024: –
2025:-
2026: –
|2019:160-220
2020:150-220
2021:190-250
2022:200-300**
2023:240-320**
2024:240-370**
2025:250-450**
2026: Από 280
|2019:200-260
2020:250-300
2021:230-380*
2022:Από 280
2023:320-400**
2024:320-600**
2025: Από 350
2026: Από 350
Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών, Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, διαμερίσματα άνω του 1ου ορόφου – η ανώτερη τιμή αφορά κυρίως ανακαινισμένα , * Πλήρως Ανακαινισμένο ή νεόδμητο , ** Επιπλωμένο διαμέρισμα με οικοσυκευές πλήρως ανακαινισμένο. Η ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται βάση της διαθεσιμότητας.