Πανελλήνιες 2026: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το Μηχανογραφικό – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Από σήμερα, Τρίτη, τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του Μηχανογραφικού και του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου από τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026. Η προθεσμία υποβολής λήγει την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 23:59.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, από τις 09:00 οι υποψήφιοι μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα michanografiko.it.minedu.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς ασφαλείας, προκειμένου να υποβάλουν το Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), καθώς και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ).

Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν εκδώσει ακόμη προσωπικό κωδικό ασφαλείας μπορούν να απευθυνθούν στο Λύκειό τους κατά τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας ή στις δύο επιπλέον ημέρες λειτουργίας των σχολικών μονάδων μέσα στον Ιούλιο. Αντίστοιχα, όσοι έχουν ξεχάσει τον κωδικό τους μπορούν είτε να ζητήσουν βοήθεια από το σχολείο τους είτε, εφόσον είχαν δηλώσει προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την αρχική έκδοσή του, να δημιουργήσουν νέο μέσω της επιλογής «Ξέχασα τον Κωδικό Ασφαλείας» στην εφαρμογή, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους στο Λύκειο.

Το υπουργείο Παιδείας συνιστά στους υποψηφίους, αμέσως μετά την οριστικοποίηση της αίτησής τους, να εκτυπώσουν ή να αποθηκεύσουν το τελικό Μηχανογραφικό Δελτίο, το οποίο φέρει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε να έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στις τελικές επιλογές τους.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής είναι αυστηρά δεσμευτική και, μετά τη λήξη της, δεν θα είναι δυνατή καμία οριστικοποίηση ή τροποποίηση των δηλώσεων.

Για πληροφορίες, τεχνική υποστήριξη ή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα Λύκειά τους κατά τις ημέρες εφημερίας, καθώς και στις δύο επιπλέον ημέρες λειτουργίας, την Παρασκευή 10 Ιουλίου και την Πέμπτη 16 Ιουλίου.

Όσον αφορά τους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις Επαναληπτικές Πανελλήνιες Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2026, αυτοί θα υποβάλουν το Μηχανογραφικό Δελτίο μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας, όταν θα αποκτήσουν και τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας.

Πότε θα είναι διαθέσιμες οι Βεβαιώσεις Συμμετοχής

Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι από την Τετάρτη 8 Ιουλίου οι υποψήφιοι των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2026 θα μπορούν να παραλαμβάνουν τις Βεβαιώσεις Συμμετοχής τους.

Η βεβαίωση περιλαμβάνει τη βαθμολογία των υποψηφίων σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, δηλαδή στα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού ή Ειδικότητας, καθώς και στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα, όπου αυτά απαιτούνται.

Οι Βεβαιώσεις Συμμετοχής θα χορηγούνται από το Λύκειο στο οποίο οι υποψήφιοι είχαν υποβάλει την Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.