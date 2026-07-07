Αρχίζει σήμερα η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ: Στο τραπέζι οι αμυντικές δαπάνες και το Ουκρανικό – Στις 15:00 η συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν

Η Άγκυρα φιλοξενεί σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, με τη συμμετοχή δεκάδων ηγετών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Συμμαχίας. Η Σύνοδος πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη διεθνή συγκυρία, καθώς η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στήριξη της Ουκρανίας βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα.

Η παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να συγκεντρώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ζητήσει επανειλημμένα από τους Ευρωπαίους συμμάχους μεγαλύτερη συνεισφορά στην άμυνα και ενεργότερη συμμετοχή στη στήριξη των συμμάχων της Ουάσινγκτον.

Η τουρκική πρωτεύουσα υποδέχεται τη Σύνοδο υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Οι εργασίες της Συμμαχίας καλούνται να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις του ΝΑΤΟ, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Οι σχέσεις Τραμπ με τους Ευρωπαίους συμμάχους

Η Σύνοδος θεωρείται κρίσιμη για την ενότητα της Συμμαχίας, καθώς παραμένουν στο επίκεντρο οι σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τους Ευρωπαίους συμμάχους. Στο παρασκήνιο βρίσκονται οι πιέσεις των ΗΠΑ για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συνεισφορά στην άμυνα, αλλά και η στάση της Ευρώπης απέναντι στις πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράν.

«Εάν ο Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες από το ΝΑΤΟ, θα επρόκειτο για έναν γεωπολιτικό σεισμό. Θα αποδομούσε τη Συμμαχία», σημείωσε ο Τσαρλς Κάπλαν, καθηγητής Διεθνών Υποθέσεων στο Πανεπιστήμιο Georgetown.

Παράλληλα, ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσει η πιθανή συνάντηση του Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο πλαίσιο των νέων προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Οι επαφές πραγματοποιούνται στη σκιά των κλιμακούμενων ρωσικών επιθέσεων των τελευταίων 24ώρων.

Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται επίσης να βρεθεί στο επίκεντρο η Τζόρτζια Μελόνι, μετά την κόντρα της με τον Αμερικανό πρόεδρο και την ανάρτησή του, με την οποία ζητά ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος της για απαγόρευση προσέγγισης.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης Τραμπ στην Άγκυρα

Ο Λευκός Οίκος δημοσιοποίησε το πρόγραμμα της επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ στην Άγκυρα, στο πλαίσιο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συμμετοχή στις εργασίες της Συμμαχίας και επαφές με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ και άλλους ηγέτες.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αφιχθεί στην Άγκυρα σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου, στις 14:15. Στις 15:00 θα συμμετάσχει στην επίσημη τελετή υποδοχής στο Λευκό Παλάτι, ενώ στις 15:15 θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το ίδιο βράδυ, στις 19:05, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συμμετάσχει στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ.

Οι δηλώσεις Τραμπ για Ουκρανία και Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι μια λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία «είναι πιο κοντά απ’ όσο νομίζει ο κόσμος» και ανέφερε ότι θα συζητήσει το θέμα στις συνομιλίες που θα έχει αυτήν την εβδομάδα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

«Συνομιλούμε, θα δούμε αν μπορούμε να τελειώσουμε τον πόλεμο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, «αισθάνεται πίεση».

Για το Ιράν, ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος στη χώρα. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη «θα ήταν προτιμότερο να κάνει μια συμφωνία». Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ είτε θα κάνουν συμφωνία με το Ιράν είτε «θα τελειώσουν τη δουλειά».

Ρούτε: Πρόοδος για τον στόχο του 5% του ΑΕΠ

Οι ευρωπαϊκές χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς επενδύουν ήδη περίπου το 4% του ΑΕΠ τους στην άμυνα και την ασφάλεια, δήλωσε τη Δευτέρα ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, σε συνέντευξη Τύπου ενόψει της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα.

Ο Ρούτε ανέφερε ότι καταγράφεται σημαντική πρόοδος προς την επίτευξη του νέου στόχου για αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ευρωπαϊκοί σύμμαχοι και ο Καναδάς βρίσκονται σε τροχιά εξίσωσης των αμυντικών δαπανών τους με εκείνες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ σημείωσε επίσης ότι οι πρόσθετες βασικές αμυντικές επενδύσεις των ευρωπαϊκών συμμάχων και του Καναδά για την περίοδο 2025-2026 ανέρχονται συνολικά σε 258 δισ. δολάρια. Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία ότι οι χώρες της Συμμαχίας θα παρουσιάσουν σαφή, συγκεκριμένα και αξιόπιστα σχέδια για την επίτευξη του στόχου του 5% κατά τη Σύνοδο της Άγκυρας.

Το ζήτημα των F-35 και η θέση της Αθήνας

Στο περιθώριο των συζητήσεων επανέρχεται και το ζήτημα της πιθανής προμήθειας F-35 από την Τουρκία. Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, επισήμανε ότι δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των αμερικανικών μαχητικών.

Απαντώντας σε σχετικές αναφορές, ο υπουργός υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία. Ο ίδιος σημείωσε ότι για την άρση τους απαιτείται νέα απόφαση του αμερικανικού Κογκρέσου.

«Υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία, για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Άρα, κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και στα δημοσιεύματα που κατά καιρούς βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το θέμα. Ο υπουργός σημείωσε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν διαμορφώνεται με βάση αυτά.

«Τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεστε έρχονται κατά περιόδους. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει τόσο το ισχυρό διεθνές αποτύπωμα όσο και τις σχέσεις εκείνες, ώστε να μπορεί να οικοδομήσει τα δικά της εθνικά συμφέροντα», τόνισε.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας. Ο ίδιος επισήμανε, μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση των ελληνικών F-16, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η παρέμβαση Νετανιάχου για την Τουρκία

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προέτρεψε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην πουλήσουν προηγμένα μαχητικά F-35 στην Τουρκία. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα «διαταράξει την ισορροπία δυνάμεων» στην περιοχή.

«Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να τους δοθούν τα F-35 ή οι κινητήρες για τα μαχητικά τους, διότι αυτό θα διαταράξει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία τελικά διασφαλίζεται από την ισραηλινή αεροπορική υπεροχή, αλλά και, κατά τη γνώμη μου, από τη στάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε πρωινή εκπομπή του Fox News.

Η Ουάσινγκτον απέκλεισε το 2019 την Άγκυρα από το πρόγραμμα των F-35, μετά την απόκτηση του ρωσικού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας S-400 από την Τουρκία το 2017.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα

Οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ ξεκινούν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τουλάχιστον 100 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά του ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, μισό εκατομμύριο αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν τεθεί επί ποδός. Οι αρχές έχουν επιστρατεύσει λιμουζίνες εγχώριας κατασκευής για τη μεταφορά των ξένων ηγετών και των αποστολών τους.

Ο γενικός γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας έδωσε τον τόνο της Συνόδου, εκφράζοντας σκληρή θέση απέναντι στον Πούτιν. Ο Μαρκ Ρούτε επανέλαβε ότι οι σύμμαχοι θα στηρίξουν την Ουκρανία όσο εκείνη αντιστέκεται και επέμεινε στις δεσμεύσεις των κρατών-μελών για αύξηση των αμυντικών δαπανών.