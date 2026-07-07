Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (7/7) – Πού θα δείτε τα ματς του Μουντιάλ και το φιλικό του ΠΑΟΚ

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τρίτης 7 Ιουλίου 2026 περιλαμβάνει αγώνες για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου και αναμετρήσεις του Wimbledon. Συγκεκριμένα, μεταδίδονται δύο παιχνίδια του Μουντιάλ, τέσσερις αναμετρήσεις τένις από το Wimbledon και ένα φιλικό ποδοσφαιρικό παιχνίδι.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τρίτης (7/7/2026) περιλαμβάνει τα ματς για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τις αναμετρήσεις στο Wimbledon.
  • Η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδώσει τους αγώνες Αργεντινή – Αίγυπτος και Ελβετία – Κολομβία για τη φάση των 16 του Μουντιάλ.
  • Το πρόγραμμα συμπληρώνει το φιλικό παιχνίδι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ Λάρνακας, το οποίο θα μεταδοθεί από το OPEN Hybrid.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα ματς για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τις αναμετρήσεις στο Wimbledon περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/7/2026):

15:00 Novasports Start Wimbledon 2026

15:30 Novasports Prime Wimbledon 2026

17:30 Novasports Start Wimbledon 2026

18:00 Novasports Prime Wimbledon 2026

19:00 OPEN Hybrid ΠΑΟΚ-ΑΕΚ Λάρνακας Ποδόσφαιρο

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αργεντινή – Αίγυπτος Παγκόσμιο Κύπελλο Φάση των 16

23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελβετία – Κολομβία Παγκόσμιο Κύπελλο Φάση των 16

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