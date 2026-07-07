Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (7/7) – Πού θα δείτε τα ματς του Μουντιάλ και το φιλικό του ΠΑΟΚ

Τα ματς για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τις αναμετρήσεις στο Wimbledon περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/7/2026):
15:00 Novasports Start Wimbledon 2026
15:30 Novasports Prime Wimbledon 2026
17:30 Novasports Start Wimbledon 2026
18:00 Novasports Prime Wimbledon 2026
19:00 OPEN Hybrid ΠΑΟΚ-ΑΕΚ Λάρνακας Ποδόσφαιρο
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αργεντινή – Αίγυπτος Παγκόσμιο Κύπελλο Φάση των 16
23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελβετία – Κολομβία Παγκόσμιο Κύπελλο Φάση των 16