Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (7/7) – Πού θα δείτε τα ματς του Μουντιάλ και το φιλικό του ΠΑΟΚ

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τρίτης 7 Ιουλίου 2026 περιλαμβάνει αγώνες για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου και αναμετρήσεις του Wimbledon. Συγκεκριμένα, μεταδίδονται δύο παιχνίδια του Μουντιάλ, τέσσερις αναμετρήσεις τένις από το Wimbledon και ένα φιλικό ποδοσφαιρικό παιχνίδι.