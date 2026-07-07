Στα ίχνη του Μεγάλου Αλεξάνδρου: Ανακαλύφθηκε ελληνικό στρατιωτικό οχυρό 2.000 ετών

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Τα ίχνη της μεγαλειώδους εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των διαδόχων του συνεχίζουν, αιώνες μετά, να εκπλήσσουν την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Αυτή τη φορά, η καρδιά της Κεντρικής Ασίας γίνεται το σκηνικό μιας εντυπωσιακής αποκάλυψης, καθώς η σύγχρονη τεχνολογία διεισδύει στα έγκατα της γης.

Ένα άγνωστο ελληνικό οχυρό, θαμμένο κάτω από το έδαφος του Ουζμπεκιστάν, έρχεται στο φως για να μας διηγηθεί ιστορίες στρατιωτικής στρατηγικής και πολιτισμικής επιρροής.

Αν και ο Μέγας Αλέξανδρος αποτελεί μια εμβληματική μορφή στη συλλογική συνείδηση, ήταν ένας εξαιρετικά χαρισματικός στρατιωτικός στρατηγικός, ο οποίος νίκησε περσικούς στρατούς κατά πολύ μεγαλύτερους από τον δικό του, παρά τις αντίξοες συνθήκες.

Ο Μέγας Αλέξανδρος κέρδιζε τις μάχες και οι νίκες του έμοιαζαν θεόσταλτες. Ωστόσο, τα επιτεύγματά του στα πεδία των μαχών αποδείχθηκαν προσωρινά σε σύγκριση με την τεράστια πολιτισμική κληρονομιά που άφησαν πίσω τους οι διάδοχοί του. Πόλεις όπως η Αλεξάνδρεια στην Αίγυπτο φέρουν το όνομά του, αλλά αμέτρητα μικρά στρατιωτικά στρατόπεδα και μνημεία σημαδεύουν την πορεία του από την Τουρκία μέχρι το σημερινό Ουζμπεκιστάν. Μια τέτοια τοποθεσία ήρθε μόλις στο φως.

Ισκαντάρ Τεπέ: Ένα στρατόπεδο που δημιουργήθηκε από έναν μικρό οικισμό

Αρχαιολόγοι αναγνώρισαν πρόσφατα μια τοποθεσία γνωστή ως Ισκαντάρ Τεπέ (Iskandar Tepa) ως ένα βραχύβιο αρχαίο ελληνικό στρατιωτικό στρατόπεδο.

Μια νέα γεωφυσική διασκόπηση και στοχευμένες ανασκαφές έφεραν στο φως μια αμυντική τάφρο, δεκάδες ταφικούς λάκκους, ακόμη και μια συστάδα από θαμμένα πιθάρια νερού. Αυτά τα ευρήματα, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Archaeological Science, ανατρέπουν τις παλαιότερες θεωρίες που αναγνώριζαν την τοποθεσία ως έναν μικρό οικισμό.

Αντίθετα, τα δεδομένα παρέχουν αποδείξεις για ένα προσωρινό στρατιωτικό φυλάκιο που ιδρύθηκε κατά την Ελληνιστική Περίοδο.

Ραντάρ και μαγνητομετρία χαρτογράφησαν το κρυμμένο στρατόπεδο

Επικεφαλής της μελέτης ήταν ο Λάντισλαβ Στάντσο (Ladislav Stančo) από το Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα, σε συνεργασία με μια τσεχο-ουζμπεκική αρχαιολογική ομάδα.

Η ομάδα κατάφερε να εξερευνήσει για πρώτη φορά την τοποθεσία το 2017 και επέστρεψε το 2021 με εξειδικευμένο τεχνικό εξοπλισμό, όπως μαγνητόμετρα και ραντάρ υπεδάφους (GPR), προκειμένου να χαρτογραφήσει τι βρισκόταν κάτω από την επιφάνεια.

Μια αμυντική τάφρος γύρω από το στρατόπεδο

Οι σαρώσεις εντόπισαν μια έκταση στρατοπέδου σχεδόν εξήντα στρεμμάτων και αποκάλυψαν μια τάφρο που εκτείνεται σε μήκος περίπου 400 μέτρων γύρω από τον οικισμό, περιβάλλοντας μια περιοχή περίπου 12 στρεμμάτων.

Οι ανασκαφές επιβεβαίωσαν αργότερα ότι αυτή η τάφρος είχε πλάτος μεταξύ τεσσάρων και επτά μέτρων και βάθος έως 85 εκατοστά, με κλιμακωτό προφίλ σκαμμένο στο έδαφος.

Σειρές από οπές πασσάλων βρέθηκαν επίσης ακριβώς στο εσωτερικό της τάφρου, υποδηλώνοντας ότι κάποτε υπήρχαν ξύλινες αμυντικές κατασκευές κατά μήκος της άκρης.

Θαμμένα πιθάρια «Χουμ» και το πρόβλημα του νερού

Μέσα στην περιφραγμένη περιοχή, οι ερευνητές εντόπισαν επίσης μεγάλα κεραμικά πιθάρια αποθήκευσης, γνωστά τοπικά ως «χουμ» (khums), θαμμένα απευθείας στο έδαφος.

Τρία από αυτά τα πιθάρια ανασκάφηκαν εκτενώς και εμφάνισαν ίχνη λευκής ορυκτής κρούστας, η οποία πιθανότατα προήλθε από την αποθήκευση νερού και όχι τροφίμων ή σιτηρών.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτά τα πιθάρια περιείχαν κάποτε νερό που μεταφερόταν από μια κοντινή κοιλάδα ή συλλεγόταν από ένα κανάλι που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας, καθώς στην ίδια την τοποθεσία δεν βρέθηκαν μόνιμα κτίρια ή πηγή νερού.

Ταφικοί λάκκοι μετά την εγκατάλειψη του στρατοπέδου

Η έρευνα εντόπισε επίσης περίπου 90 οβάλ (ελλειπτικούς) λάκκους τοποθετημένους κατά μήκος της ανατολικής και δυτικής άκρης του οικισμού.

Οι ανασκαφές επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για ταφικούς λάκκους, ορισμένοι από τους οποίους χρονολογούνται στον 1ο αιώνα π.Χ. και μεταγενέστερα.

Ένας μικρός αριθμός τάφων συμπίπτει ξεκάθαρα με την ίδια την περιοχή του οικισμού, γεγονός που υποδηλώνει ότι το νεκροταφείο συνέχισε να χρησιμοποιείται αφού το στρατόπεδο είχε πλέον πάψει να είναι ενεργό.

Τα νομίσματα που χρονολογούν το στρατόπεδο στον 2ο αιώνα π.Χ. Στην τοποθεσία βρέθηκαν αρκετά νομίσματα που τιμούν τους Ελληνοβάκτριους ηγεμόνες Ευθύδημο Α΄ και Δημήτριο Α΄, γεγονός που υποδηλώνει ότι το στρατόπεδο ήταν κατειλημμένο κατά τη διάρκεια του δεύτερου αιώνα π.Χ.

Οι ερευνητές μπόρεσαν να συγκρίνουν τη διάταξη του στρατοπέδου με μια παρόμοια τοποθεσία, το Μποϊσάρι Τεπέ (Boysari Tepa). Αυτή η τοποθεσία ήταν ένας παρομοίου σχήματος λόφος στη Σογδιανή, ο οποίος διαθέτει επίσης μια ρηχή περιβάλλουσα τάφρο και απλές οπές για ξύλινους πασσάλους αντί για μόνιμη αρχιτεκτονική δομή.

Ο καθηγητής Στάντσο σημείωσε: «Ο συνδυασμός μιας υπερυψωμένης τοποθεσίας, μιας κυκλικής τάφρου και της απουσίας σταθερών οικοδομημάτων ταιριάζει απόλυτα με τις ιστορικές περιγραφές των ελληνικών στρατιωτικών στρατοπέδων —ένας τύπος αρχαιολογικής θέσης που σπάνια εντοπίζεται και τεκμηριώνεται στην Κεντρική Ασία».

Ο ίδιος δείχνει βέβαιος ότι η έρευνα τεκμηρίωσε μια σημαντική αρχαιολογική τοποθεσία: «Η έρευνα έδειξε πόσο αποτελεσματικά μπορούν να αποδειχθούν τα γεωφυσικά εργαλεία σε ξηρά, ανεπαρκώς διατηρημένα τοπία, όπου τα επιφανειακά κατάλοιπα αφήνουν ελάχιστα ίχνη που μπορεί κανείς να εντοπίσει εύκολα με γυμνό μάτι».