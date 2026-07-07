Σπάρτη: Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα με τους 2 νεκρούς – Η μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτου με πυροσβεστικό όχημα

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Δύο νεκροί και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που συνέβη το βράδυ της Δευτέρας (6/7), στη Λακωνία.

Το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη περίπου στις 8 το βράδυ, στο τμήμα της παράκαμψης των Βουτιάνων, στα πρώτα χιλιόμετρα της Εθνικής Οδού Σπάρτης-Τρίπολης, όταν ένα αυτοκίνητο που κινείτο με κατεύθυνση από Τρίπολη προς Σπάρτη, εξετράπη της πορείας του, στο ύψος της Σελλασίας.

Η τρελή πορεία του αυτοκινήτου το οδήγησε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε μετωπικά με πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν προς την αρκαδική πρωτεύουσα για την κατάσβεση φωτιάς. Η πρόσκρουση, σύμφωνα με μαρτυρίες, ήταν τόσο σφοδρή ώστε το ΙΧ μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα σιδηρικών.

Δυστυχώς, οι εκτιμήσεις επιβεβαιώθηκαν με τον πιο σκληρό τρόπο, καθώς οι δύο επιβαίνοντες στο μοιραίο αυτοκίνητο, εγκλωβίστηκαν στην καμπίνα, φέροντας βαρύτατα τραύματα. Παρά την άμεση κινητοποίηση των αρχών, το ζευγάρι ηλικίας περίπου 80 ετών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Λόγω της σφοδρής σύγκρουσης τραυματίστηκε και ένας από τους τρεις πυροσβέστες που επέβαιναν στο όχημα της Πυροσβεστικής και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Στον τόπο του δυστυχήματος έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Τροχαίας Σπάρτης και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό των δύο επιβατών, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Παράλληλα, επενέβη και κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σπάρτης, το οποίο προχώρησε στον αποκλεισμό της Εθνικής Οδού στο ύψος του Κλαδά, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των διασωστών και να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα.

Ο δρόμος όπου σημειώθηκε το δυστύχημα ήταν ολισθηρός, καθώς νωρίτερα είχε βρέξει στην περιοχή.

Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο διερευνά η Τροχαία Σπάρτης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ και lakonikos.gr