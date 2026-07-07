Συγκίνηση στην Πάτρα: Αδελφές γέννησαν την ίδια ημέρα αγοράκια με το ίδιο βάρος

Δύο αδελφές στην Πάτρα έφεραν στον κόσμο τα παιδιά τους την ίδια ημέρα, γεννώντας αγοράκια με ακριβώς το ίδιο βάρος. Η μαιευτήρας-γυναικολόγος Εύα Μαυρομμάτη ενημέρωσε για αυτή τη μοναδική και συγκινητική σύμπτωση μέσω ανάρτησής της στα social media.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν δύο αδελφές στην Πάτρα, οι οποίες είχαν την τύχη να φέρουν στον κόσμο τα παιδιά τους την ίδια ημέρα.
  • Οι δύο γυναίκες γέννησαν την ίδια ημέρα δύο αγοράκια, που είχαν ακριβώς το ίδιο βάρος, όπως ενημερώνει η μαιευτήρας-γυναικολόγος Εύα Μαυρομμάτη.
  • Η σύμπτωση αυτή είναι μοναδική και συγκινητική και δημιουργεί ένα σπάνιο και ξεχωριστό δεσμό ανάμεσα στα δύο βρέφη, από τις πρώτες στιγμές της ζωής τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συγκινεί η ιστορία δύο αδελφών στην Πάτρα, οι οποίες είχαν την τύχη και την χαρά να φέρουν στον κόσμο τα παιδιά τους την ίδια ημέρα.

Οι δύο γυναίκες έμειναν έγκυες σχεδόν την ίδια περίοδο και γέννησαν την ίδια ημέρα δύο αγοράκια, που είχαν ακριβώς το ίδιο βάρος, όπως ενημερώνει η μαιευτήρας-γυναικολόγος Εύα Μαυρομμάτη, σε ανάρτησή της στα social media.

Η σύμπτωση αυτή είναι μοναδική και δημιουργεί ένα σπάνιο και ξεχωριστό δεσμό ανάμεσα στα δύο βρέφη, από τις πρώτες στιγμές της ζωής τους.

Η ανάρτηση

Αναλυτικά, η Εύα Μαυρομμάτη αναφέρει τα εξής:

«Δύο αδελφές, δύο καρδιές δεμένες από πάντα, που η ζωή τις ευλόγησε με τον πιο ξεχωριστό τρόπο. Έμειναν έγκυες με διαφορά λίγων ημερών και, σαν να είχε γράψει η μοίρα το δικό της όμορφο παραμύθι, έφεραν στον κόσμο την ίδια μέρα δύο πανέμορφα αγοράκια με ακριβώς το ίδιο βάρος 2810γρ . Μια μοναδική σύμπτωση που θα τις ενώνει για πάντα και θα χαρίζει στα μικρά τους έναν ξεχωριστό δεσμό από την πρώτη κιόλας στιγμή της ζωής τους. Να είναι πάντα γερά, τυχερά και ευτυχισμένα!

Είμαστε ευγνώμων που μας εμπιστευτήκαμε για την υλοποίηση του δικού σας ονείρου κι ακόμα περισσότερο για την αγάπη που μας δείχνετε καθημερινά !!».

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