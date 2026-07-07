Καπανδρίτι: Εντοπίστηκε φυτεία κάνναβης στο σπίτι 38χρονου – ΒΙΝΤΕΟ

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Φυτεία με 10 δενδρύλλια κάνναβης εντόπισαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο σπίτι ενός 38χρονου, σε περιοχή του Καπανδριτίου.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα (6/7) διαπιστώθηκε ότι ο 38χρονος είχε εγκαταστήσει και λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης (skunk) στην οικία του, στην περιοχή του Καπανδριτίου.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του 38χρονου στην καλλιέργεια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας και στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του 38χρονου, εντοπίστηκε, σε υπόγειο χώρο, πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο – φυτώριο καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, μέσω της υδροπονικής μεθόδου, με τεχνητό φωτισμό και τις απαραίτητες τεχνικές συνθήκες.

Συνολικά, από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

10 δενδρύλλια κάνναβης,

εξοπλισμός εργαστηρίου,

850 ευρώ,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

κινητό.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.