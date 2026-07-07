Μουντιάλ 2026: Το Βέλγιο τρολάρει τις ΗΠΑ με μήνυμα δύο λέξεων

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Το Βέλγιο είχε ένα απλό μήνυμα μετά τον αγώνα με τις ΗΠΑ για την επόμενη φάση του Μουντιάλ τη Δευτέρα το βράδυ.

«Ανατρέψτε αυτό», δημοσίευσε ο επίσημος λογαριασμός των «Κόκκινων Διαβόλων» στο X, μαζί με μια φωτογραφία του σταρ Ρομέλου Λουκάκου, τη στιγμή που τελείωσε ο αγώνας με 4-1 επί των USMNT στο Seattle Stadium.

Παρότι ο Αμερικανός επιθετικός, Φόλαριν Μπαλογκούν είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι και κανονικά θα εξέτιε αυτόματη τιμωρία μίας αγωνιστικής, η FIFA ανέστειλε την ποινή του λίγες ώρες πριν από τη σέντρα, δίνοντάς του το δικαίωμα συμμετοχής στην αναμέτρηση.

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τη βελγική ομοσπονδία, η οποία έκανε λόγο για παραβίαση των κανονισμών και αμφισβήτησε τη νομιμότητα της συμμετοχής του Μπαλογκούν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω νομικών ενεργειών. Η υπόθεση εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα του Μουντιάλ, επισκιάζοντας την προετοιμασία των δύο ομάδων πριν από τη μεταξύ τους αναμέτρηση.

Η «αδικία» πάντως, απαντήθηκε εντός γηπέδου, με τους Βέλγους να παίρνουν το εισιτήριο για τους «8».