Μουντιάλ 2026: Το Βέλγιο τρολάρει τις ΗΠΑ με μήνυμα δύο λέξεων

Το Βέλγιο νίκησε τις ΗΠΑ με 4-1 στον αγώνα του Μουντιάλ 2026, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους «8». Μετά τον αγώνα, ο επίσημος λογαριασμός των «Κόκκινων Διαβόλων» δημοσίευσε το μήνυμα «Ανατρέψτε αυτό» στο X, ως απάντηση στην προηγούμενη απόφαση της FIFA να αναστείλει την ποινή του Αμερικανού επιθετικού Φόλαριν Μπαλογκούν.

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Αθλητισμός

Βέλγιο, ΗΠΑ, Μουντιάλ 2026
Photograph: Lee Smith/Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Βέλγιο είχε ένα απλό μήνυμα μετά τον αγώνα με τις ΗΠΑ για την επόμενη φάση του Μουντιάλ: «Ανατρέψτε αυτό», δημοσιεύοντας το στον λογαριασμό του στο X μετά τη νίκη 4-1.
  • Η FIFA ανέστειλε την ποινή του Αμερικανού επιθετικού Φόλαριν Μπαλογκούν λίγες ώρες πριν από τη σέντρα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τη βελγική ομοσπονδία που έκανε λόγο για παραβίαση των κανονισμών.
  • Η «αδικία» πάντως, απαντήθηκε εντός γηπέδου, με τους Βέλγους να παίρνουν το εισιτήριο για τους «8».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το Βέλγιο είχε ένα απλό μήνυμα μετά τον αγώνα με τις ΗΠΑ για την επόμενη φάση του Μουντιάλ τη Δευτέρα το βράδυ.

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«Ανατρέψτε αυτό», δημοσίευσε ο επίσημος λογαριασμός των «Κόκκινων Διαβόλων» στο X, μαζί με μια φωτογραφία του σταρ Ρομέλου Λουκάκου, τη στιγμή που τελείωσε ο αγώνας με 4-1 επί των USMNT στο Seattle Stadium.

 

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Παρότι ο Αμερικανός επιθετικός, Φόλαριν Μπαλογκούν είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι και κανονικά θα εξέτιε αυτόματη τιμωρία μίας αγωνιστικής, η FIFA ανέστειλε την ποινή του λίγες ώρες πριν από τη σέντρα, δίνοντάς του το δικαίωμα συμμετοχής στην αναμέτρηση.

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τη βελγική ομοσπονδία, η οποία έκανε λόγο για παραβίαση των κανονισμών και αμφισβήτησε τη νομιμότητα της συμμετοχής του Μπαλογκούν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω νομικών ενεργειών. Η υπόθεση εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα του Μουντιάλ, επισκιάζοντας την προετοιμασία των δύο ομάδων πριν από τη μεταξύ τους αναμέτρηση.

Η «αδικία» πάντως, απαντήθηκε εντός γηπέδου, με τους Βέλγους να παίρνουν το εισιτήριο για τους «8».

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