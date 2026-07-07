Συρία: Εκρήξεις στη Δαμασκό – Κοντά σε ξενοδοχείο όπου επρόκειτο να διαμείνει ο Εμανουέλ Μακρόν

Εκρήξεις σημειώθηκαν στη Δαμασκό την Τρίτη, κοντά σε ξενοδοχείο όπου επρόκειτο να διαμείνει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Οι λόγοι των εκρήξεων παραμένουν άγνωστοι, ενώ δρόμοι αποκλείστηκαν.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Συρία
Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εκρήξεις ακούστηκαν στη Δαμασκό την Τρίτη, με τους λόγους να παραμένουν άγνωστοι, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα.
  • Οι εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά σε ξενοδοχείο όπου επρόκειτο να διαμείνει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επισκέπτεται την πρωτεύουσα της Συρίας.
  • Μετά το περιστατικό, οι δρόμοι αποκλείστηκαν και ελήφθησαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας στην περιοχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Εκρήξεις ακούστηκαν στη Δαμασκό την Τρίτη και οι λόγοι παραμένουν άγνωστοι, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επισκέπτεται την πρωτεύουσα της Συρίας.

Εκρηκτικοί μηχανισμοί εξερράγησαν κοντά σε ξενοδοχείο όπου επρόκειτο να διαμείνει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε πηγή ασφαλείας. Οι δρόμοι αποκλείστηκαν και ελήφθησαν μέτρα ασφαλείας μετά την έκρηξη.

Ο Μακρόν είναι ο πρώτος σημαντικός ηγέτης της ΕΕ που επισκέπτεται τη Δαμασκό μετά την ανατροπή του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ