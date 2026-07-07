Συρία: Εκρήξεις στη Δαμασκό – Κοντά σε ξενοδοχείο όπου επρόκειτο να διαμείνει ο Εμανουέλ Μακρόν

Εκρήξεις ακούστηκαν στη Δαμασκό την Τρίτη και οι λόγοι παραμένουν άγνωστοι, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επισκέπτεται την πρωτεύουσα της Συρίας.
Εκρηκτικοί μηχανισμοί εξερράγησαν κοντά σε ξενοδοχείο όπου επρόκειτο να διαμείνει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε πηγή ασφαλείας. Οι δρόμοι αποκλείστηκαν και ελήφθησαν μέτρα ασφαλείας μετά την έκρηξη.
Ο Μακρόν είναι ο πρώτος σημαντικός ηγέτης της ΕΕ που επισκέπτεται τη Δαμασκό μετά την ανατροπή του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.