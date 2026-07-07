Συρία: Εκρήξεις στη Δαμασκό – Κοντά σε ξενοδοχείο όπου επρόκειτο να διαμείνει ο Εμανουέλ Μακρόν

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Εκρήξεις ακούστηκαν στη Δαμασκό την Τρίτη και οι λόγοι παραμένουν άγνωστοι, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επισκέπτεται την πρωτεύουσα της Συρίας.

Εκρηκτικοί μηχανισμοί εξερράγησαν κοντά σε ξενοδοχείο όπου επρόκειτο να διαμείνει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε πηγή ασφαλείας. Οι δρόμοι αποκλείστηκαν και ελήφθησαν μέτρα ασφαλείας μετά την έκρηξη.

Ο Μακρόν είναι ο πρώτος σημαντικός ηγέτης της ΕΕ που επισκέπτεται τη Δαμασκό μετά την ανατροπή του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.