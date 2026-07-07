Βίντεο: Κατέρρευσε η οροφή καταστήματος λόγω κακοκαιρίας

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη δραματική στιγμή που η οροφή ενός καταστήματος χονδρικής πώλησης BJ's στο Νιου Τζέρσεϊ κατέρρευσε εν μέρει λόγω καταρρακτώδους βροχής. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11:15 π.μ. τη Δευτέρα στην Ocean Township, με 27 άτομα εντός του καταστήματος, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πλάνα από κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη δραματική στιγμή που η οροφή ενός καταστήματος χονδρικής πώλησης BJ’s στο Νιου Τζέρσεϊ κατέρρευσε εν μέρει λόγω καταρρακτώδους βροχής.
  • Η κατάρρευση της στέγης σημειώθηκε γύρω στις 11:15 π.μ. τη Δευτέρα στην Ocean Township, που βρίσκεται κατά μήκος της ακτής του Τζέρσεϊ.
  • Συνολικά 27 άτομα, συμπεριλαμβανομένων υπαλλήλων και αγοραστών, βρίσκονταν μέσα στο BJ’s τη στιγμή της κατάρρευσης, ωστόσο κανείς δεν τραυματίστηκε.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πλάνα από κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη δραματική στιγμή που η οροφή ενός καταστήματος χονδρικής πώλησης BJ’s στο Νιου Τζέρσεϊ κατέρρευσε εν μέρει λόγω καταρρακτώδους βροχής.

Η κατάρρευση της στέγης σημειώθηκε γύρω στις 11:15 π.μ. τη Δευτέρα στην Ocean Township, που βρίσκεται κατά μήκος της ακτής του Τζέρσεϊ, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μόνμουθ. Η περιοχή είχε έντονες βροχοπτώσεις και σοβαρές πλημμύρες.

Συνολικά 27 άτομα, συμπεριλαμβανομένων υπαλλήλων και αγοραστών, βρίσκονταν μέσα στο BJ’s τη στιγμή της κατάρρευσης. Κανείς δεν τραυματίστηκε, ανέφερε το γραφείο του σερίφη.

Δείτε το βίντεο:

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