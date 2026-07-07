Βίντεο: Κατέρρευσε η οροφή καταστήματος λόγω κακοκαιρίας

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Πλάνα από κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη δραματική στιγμή που η οροφή ενός καταστήματος χονδρικής πώλησης BJ’s στο Νιου Τζέρσεϊ κατέρρευσε εν μέρει λόγω καταρρακτώδους βροχής.

Η κατάρρευση της στέγης σημειώθηκε γύρω στις 11:15 π.μ. τη Δευτέρα στην Ocean Township, που βρίσκεται κατά μήκος της ακτής του Τζέρσεϊ, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μόνμουθ. Η περιοχή είχε έντονες βροχοπτώσεις και σοβαρές πλημμύρες.

Συνολικά 27 άτομα, συμπεριλαμβανομένων υπαλλήλων και αγοραστών, βρίσκονταν μέσα στο BJ’s τη στιγμή της κατάρρευσης. Κανείς δεν τραυματίστηκε, ανέφερε το γραφείο του σερίφη.

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