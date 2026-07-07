Θεσσαλονίκη: Δικογραφία κατά 14χρονου για βιασμό ανήλικης – Φέρεται να βιντεοσκόπησε την πράξη

Οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη ερευνούν καταγγελία 15χρονης ανήλικης από την Αλβανία ότι έπεσε θύμα βιασμού από 14χρονο ομοεθνή της τον περασμένο Δεκέμβριο. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 14χρονου, ο οποίος φέρεται να βιντεοσκόπησε την πράξη, ενώ κατασχέθηκαν ψηφιακά μέσα από την κατοικία του για εργαστηριακή εξέταση.

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περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία
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Η καταγγελία μίας ανήλικης από την Αλβανία ότι έπεσε θύμα βιασμού από 14χρονο ομοεθνή της, τον περασμένο Δεκέμβριο, απασχολεί τις αστυνομίας αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Όπως κατήγγειλε η 15χρονη, ο 14χρονος την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις, χωρίς τη συναίνεσή της, και μάλιστα φέρεται να βιντεοσκόπησε τις πράξεις αυτές.

Στο σπίτι του ανήλικου από την Αλβανία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ψηφιακά μέσα, τα οποία θα εξεταστούν εργαστηριακά από εξειδικευμένο προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του 14χρονου, που θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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