Μουντιάλ 2026: Σκληρή απάντηση του Εμπαπέ σε Παραγουανή πολιτικό για ρατσιστικά σχόλια – «Είστε μια αξιοθρήνητη γυναίκα και ανάξια της θέσης σας»

Ο Κιλιάν Εμπαπέ απάντησε με σκληρή γλώσσα στη γερουσιάστρια της Παραγουάης, Σελέστε Αμαρίγια, μετά τα ρατσιστικά σχόλια που έκανε σε βάρος του, στο περιθώριο της αναμέτρησης της Γαλλίας με την Παραγουάη για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η πολιτικός του Φιλελεύθερου Ριζοσπαστικού Κόμματος της Παραγουάης δημοσίευσε τα σχόλιά της στην πλατφόρμα X, μετά την ήττα της χώρας της από τους «τρικολόρ» στη φάση των «16» της διοργάνωσης. Η Αμαρίγια στοχοποίησε την καταγωγή και τη μόρφωση του Γάλλου επιθετικού, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Η ανάρτηση της Σελέστε Αμαρίγια

«Αυτός ο βάρβαρος δεν έχει μάθει καν να γράφει. Αντί για μητρικό γάλα, μεγάλωσε ρουφώντας καρύδες, και τα πιο μορφωμένα πλάσματα που άκουσε ποτέ ήταν οι χιμπατζήδες. Έπρεπε να του δείξεις το μεσαίο δάχτυλο, Ορλάντο Γκιλ (σ.σ. γενικός διευθυντής Παραγουάης). Ένας αποικιοκρατούμενος Καμερουνέζος, που προσποιείται τον Γάλλο, αγανακτισμένος, νεόπλουτος, αλαζόνας και άσχημος. Ήταν νευρικός και φοβισμένος μέχρι θανάτου όλο το παιχνίδι, όπως όλη η ομάδα του. Δεν κατάφεραν καν να σκοράρουν ούτε ένα γκολ, μέχρι που στάθηκαν τυχεροί με ένα πέναλτι. Το μόνο πράγμα για το οποίο πολλοί από εμάς κατηγορούμε την ομάδα είναι ότι δεν του έδωσε ένα φαρδύ χαστούκι στο τέλος του παιχνιδιού. Δεν είναι καν οπαδός του ποδοσφαίρου», έγραψε η Αμαρίγια στην ανάρτησή της.

Η απάντηση του Κιλιάν Εμπαπέ

Ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας δεν άφησε αναπάντητες τις δηλώσεις της Αμαρίγια και απάντησε σε έντονο ύφος.

«Κυρία Σελέστε Αμαρίγια, είστε μια αξιοθρήνητη γυναίκα και ανάξια της θέσης σας», έγραψε ο Εμπαπέ και πρόσθεσε: «Δεν εκπροσωπείτε την Παραγουάη, αυτή τη χώρα που έδειξε πάθος και τιμή σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης».

Στη συνέχεια, ο Γάλλος επιθετικός κατηγόρησε τη γερουσιάστρια ότι με τη στάση της επισκίασε την προσπάθεια της εθνικής ομάδας της χώρας της.

«Με την απερισκεψία σας και τον απροκάλυπτο ρατσισμό σας, όλος ο κόσμος έχει ήδη ξεχάσει την πορεία και την ιστορική προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες σας σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, δίνοντας χώρο σε μια ανίκανη γυναίκα που παρουσιάζει τη χειρότερη δυνατή εικόνα της χώρας της», ανέφερε.

«Δεν θα επιτρέψω ποτέ σε ανθρώπους σαν κι αυτή να έχουν την ελευθερία να διαδίδουν το μίσος και τον ρατσισμό τους σε όλο τον κόσμο», κατέληξε.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

Θέση για το περιστατικό πήρε και η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία χαρακτήρισε τις δηλώσεις της Αμαρίγια «άσχετες και απαράδεκτες».

COMMUNIQUÉ DE LA FFF : Les propos racistes de la Sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla visant Kylian Mbappé sont totalement abjects et inacceptables. Comment peut-on tenir un tel discours ? Ces propos sont délictueux et condamnables. Ils doivent être poursuivis ici comme… pic.twitter.com/AMVDvfrrYD — FFF (@FFF) July 6, 2026

Προηγήθηκαν οι δηλώσεις Τσιλαβέρτ για «ομάδα από την Αφρική»

Η ένταση γύρω από την εθνική Γαλλίας είχε αρχίσει πριν από τον αγώνα, όταν ο πρώην τερματοφύλακας της Παραγουάης, Χοσέ Λουίς Τσιλαβέρτ, είχε δηλώσει ότι η ομάδα της χώρας του θα αντιμετώπιζε «μια ομάδα από την Αφρική».

@lequipe @ABCDigital @UltimaHoracom Christophe tienes razón,en el mundial del 98 enfrentamos a los Franceses y ahora Py enfrentará a una Selección de África. pic.twitter.com/X0DwYEW81p — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) July 3, 2026

Η δήλωση προκάλεσε την αντίδραση του προέδρου της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Φιλίπ Ντιαλό, ο οποίος χαρακτήρισε τον Τσιλαβέρτ «ντροπή».

«Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο τα ρατσιστικά σχόλια του Χοσέ Λουίς Τσιλαβέρτ κατά της εθνικής Γαλλίας, τα οποία υπονομεύουν τις αξίες του σεβασμού, της αδελφοσύνης και της διαφορετικότητας στο ποδόσφαιρό μας», δήλωσε.

«Μπορεί κάποτε να ήταν ένας μεγάλος τερματοφύλακας, όμως πλέον αυτός ο άνθρωπος έχει πέσει σε ανυποληψία», πρόσθεσε ο Ντιαλό.

Η πρόκριση της Γαλλίας

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Εμπαπέ είχε καθοριστική συμβολή στην αναμέτρηση με την Παραγουάη, καθώς πέτυχε το νικητήριο πέναλτι στο δεύτερο ημίχρονο και έστειλε τη Γαλλία στα προημιτελικά.

Η ομάδα του θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο στη Βοστώνη την Πέμπτη, με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Με επτά γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Γάλλος επιθετικός βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ, μαζί με τον Λιονέλ Μέσι της Αργεντινής και τον Έρλινγκ Χάαλαντ της Νορβηγίας.

Το περιστατικό προκάλεσε νέο κύκλο αντιδράσεων γύρω από τον ρατσισμό στο ποδόσφαιρο, με τον Εμπαπέ και τη Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να καταδικάζουν δημόσια τις σχετικές δηλώσεις.