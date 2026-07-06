Νίκαια: «Άρχισα και τον βάραγα» λεει η εργαζόμενη ζαχαροπλαστείου που έδιωξε ληστή με… σφουγγαρίστρα

Ένας επίδοξος ληστής εισέβαλε σε ζαχαροπλαστείο στη Νίκαια, απειλώντας την υπάλληλο με πιστόλι και ζητώντας τις εισπράξεις. Η υπάλληλος, αντιλαμβανόμενη ότι το όπλο ήταν ψεύτικο μετά από άσφαιρα πυρά, τον κυνήγησε με μια σφουγγαρίστρα, αν και ο δράστης κατάφερε να αποσπάσει χρήματα και να διαφύγει. Η αστυνομία αναζητά τον δράστη, ενώ η υπάλληλος περιέγραψε το περιστατικό σε τηλεοπτική εκπομπή

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

ΛΗΣΤΕΙΑ ΝΙΚΑΙΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επίδοξος ληστής εισήλθε σε ζαχαροπλαστείο της Νίκαιας το βράδυ της Κυριακής, απειλώντας την υπάλληλο με πιστόλι για να αρπάξει την είσπραξη.
  • Το λάθος του δράστη ήταν ότι πάτησε τη σκανδάλη, καθώς η υπάλληλος αντιλήφθηκε πώς το όπλο δεν ήταν αληθινό.
  • Τότε οι ρόλοι αντιστράφηκαν: η γυναίκα άρπαξε τη σφουγγαρίστρα και άρχισε να τον κυνηγά, δηλώνοντας «Άρχισα και τον βάραγα». Ο δράστης κατάφερε να αρπάξει χρήματα και να εξαφανιστεί.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ήταν λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Κυριακής όταν ένας επίδοξος ληστής εισήλθε στο ζαχαροπλαστείο φορώντας μπλε καπέλο και μαύρη χειρουργική μάσκα. Ο άντρας οι κινήσεις του οποίου καταγράφηκαν από κύκλωμα από κάμερα ασφαλείας πήγε αμέσως στο ταμείο.

Έβγαλε το πιστόλι και άρχισε να απειλεί την υπάλληλο. Απαιτούσε να του δώσει την είσπραξη. Κάποια στιγμή τη σημάδεψε με το όπλο, την κυνήγησε μέσα στο μαγαζί και πάτησε τη σκανδάλη.

Αυτό ήταν το λάθος του, καθώς η υπάλληλος αντιλήφθηκε πώς το όπλο δεν ήταν αληθινό. Και τότε οι ρόλοι αντιστράφηκαν.

Η γυναίκα άρπαξε μία σφουγγαρίστρα και άρχισε να κυνηγά τον δράστη. Πάντως, μέσα στην αναταραχή, ο δράστης κατάφερε να αρπάξει χρήματα από το ταμείο και να εξαφανιστεί.

Τώρα αναζητείται από τις αρχές.

«Άρχισα και τον χτύπαγα για να φύγει»

Στην εκπομπή Live News μίλησε η υπάλληλος η οποία περιέγραψε τη στιγμή που μπήκε ο επίδοξος ληστής, της είπε “ληστεία” και εκείνη αποκρίθηκε, «θα κάνω ότι πεις, μόνο μην με πειράξεις». Της ζήτησε τις εισπράξεις της ημέρας και να τις βάλει σε μια σακούλα.

«Δώστη μου κι όλα καλά» της είπε. Τότε ο δράστης κοίταξε προς τα έξω, η κοπέλα πάτησε το κουμπί του συναγερμού και έσπευσε να κρυφτεί. Ο δράστης πανικοβλήθηκε, έβγαλε το όπλο και έριξε τα άσφαιρα πυρά. Εκεί ξεκίνησε να τον κυνηγά.

«Μπαίνω στο μπάνιο, έχω ετοιμάσει νερό και σφουγγαρίστρα, βγαίνω και ξεκινάω πίσω από τα ψυγεία και ερχόμενη προς τα εδώ, φτάνω στο σημείο του ταμείου και βλέπω με την άκρη του ματιού μου, έχει μπει κάποιος κύριος. Έρχεται σιγά σιγά προς εμένα, με αργούς ρυθμούς και τον κοίταγα. Φόραγα μία μάσκα κόβιντ. Λέω “καλησπέρα”. Και με το καλησπέρα κοιτάω τα χέρια του και φορούσε γάντια. Εκεί κατάλαβα πως δεν είναι πελάτης.

Εκείνη τη στιγμή έβγαλε το όπλο, το είχε κοντά στο σώμα του και μου λέει “ληστεία”. Του λέω σε παρακαλώ πολύ μη με πειράξεις. Όχι όχι μου λέει, μια σακούλα πάρε και βάλε τα λεφτά του ταμείου.

Έρχομαι εδώ που είναι οι σακούλες, τραβάω μια σακούλα, την ανοίγω και έρχομαι προς το ταμείο όντως να του δώσω τα λεφτά. Και ο ιδιοκτήτης έχει πει, “ότι και να γίνει δώστε τα να φύγουν”.

Τη στιγμή εκείνη γυρίζει το κεφάλι του δεξιά για να δει εάν μπαίνει κάποιος. Πατάω το κουμπί πανικού και έσκυψα κάτω από τα ψυγεία. Γιατί κράταγε το όπλο και μέχρι στιγμής δεν ήξερα ότι είναι ψεύτικο.

Όταν μπήκα κάτω από τα ψυγεία άρχισε και πυροβολούσε στον αέρα. Εκεί κατάλαβα ότι είναι καψούλια.

Πήρα τη σφουγγαρίστρα και άρχισα και τον βάραγα.»

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ