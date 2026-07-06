Άννα Φόνσου: Η φωτογραφία με τον Arthur Miller, από τον Μάρτιο του 1964

Τα γενέθλιά της έχει την Δευτέρα 6 Ιουλίου η Άννα Φόνσου. Το «studio_kleisthenis», το οποίο ανεβάζει στο Instagram φωτογραφίες που είχε τραβήξει ο Κλεισθένης Δασκαλάκος στη διάρκεια της μεγάλης και επιτυχημένης πορείας του στον κόσμο της τέχνης, δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο της αγαπημένης ηθοποιού, από το 1964.

Στην ασπρόμαυρη φωτογραφία, βλέπουμε την Άννα Φόνσου μαζί με τον Arthur Miller, κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα, στις 5 Μαρτίου του 1964.

Το «studio_kleisthenis» αναφέρει στη λεζάντα της ανάρτησης: «Χρόνια πολλά στην αγαπημένη μας Άννα Φόνσου που σήμερα γιορτάζει τα γενέθλιά της. Της ευχόμαστε υγεία, ευτυχία και αστείρευτη δημιουργικότητα, ώστε να συνεχίσει για πολλά ακόμη χρόνια το βαθιά ανθρωπιστικό έργο της μέσα από το Το Σπίτι του Ηθοποιού, το οποίο έχει μετατραπεί, χάρη στη δική της αφοσίωση και ευαισθησία, σε μια μεγάλη αγκαλιά προσφοράς για τους ανθρώπους του θεάτρου.

Στη φωτογραφία από τον φακό του Κλεισθένη, μαζί με τον κορυφαίο Αμερικανό θεατρικό συγγραφέα Arthur Miller, κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα, στις 5 Μαρτίου 1964, προκειμένου να παρακολουθήσει το έργο του “Ήταν όλοι τους παιδιά μου”, που είχε ανεβάσει ο Αλέκος Αλεξανδράκης.

Ο Μίλερ υπήρξε και σύζυγος της αξέχαστης Marilyn Monroe, την οποία ο Κλεισθένης είχε επίσης απαθανατίσει το 1953 στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά την επίσκεψη του πρώην βασιλικού ζεύγους της Ελλάδας Παύλου και Φρειδερίκης. Ο φακός του κατέγραψε μια θερμή χειραψία μεταξύ τους, μια εικόνα που έκανε τότε τον γύρο του κόσμου και έμεινε ως ένα από τα πιο ξεχωριστά φωτογραφικά στιγμιότυπα της εποχής».