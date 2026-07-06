Ιωάννα Τούνη: «Όλες οι τοξικές σκ@@οεκπομπές έχουν πάρει ρεπό για καλοκαίρι…» – Η ανάρτηση στο Instagram

Η Ιωάννα Τούνη εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για ορισμένες τηλεοπτικές εκπομπές, μέσω ανάρτησής της στο Instagram την Δευτέρα 6 Ιουλίου. Η δημιουργός περιεχομένου και επιχειρηματίας, δεν έκρυψε την χαρά της για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων που θεωρεί «toxic». 

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Ιωάννα Τούνη
Φωτογραφία: Instagram/j.touni
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ιωάννα Τούνη εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για ορισμένες τηλεοπτικές εκπομπές, μέσα από το προφίλ της στο Instagram την Δευτέρα 6 Ιουλίου.
  • Η δημιουργός περιεχομένου δεν έκρυψε τη χαρά της που ολοκληρώθηκε η τηλεοπτική σεζόν για κάποια προγράμματα, δηλώνοντας πως «όλες οι toxic σκ@@οεκπομπές έχουν πάρει ρεπό για καλοκαίρι».
  • Πρόσθεσε πως πλέον μπορεί να «χαρώ το καλοκαιράκι μου σαν άνθρωπος!».

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Η Ιωάννα Τούνη φαίνεται πως δεν συμπαθεί πολύ ορισμένες εκπομπές, κάτι που θέλησε να εκφράσει και μέσα από το προφίλ που διατηρεί στο Instagram, την Δευτέρα 6 Ιουλίου. Η δημιουργός περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επιχειρηματίας, σε story που ανέβασε δεν έκρυψε την χαρά της, για το γεγονός πως τα τηλεοπτικά προγράμματα που δεν της αρέσουν, ολοκληρώθηκαν και θα επιστρέψουν μετά το καλοκαίρι.

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Συγκεκριμένα, σε βίντεο που ανέβασε με την μορφή του story, στον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η Ιωάννα Τούνη ανέφερε: «Καλημέρα συμπεθέρα μου. Δευτερούλα σήμερα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, και ξέρεις πόσο ωραία εβδομάδα είναι αυτή, έτσι;

Λοιπόν, πρώτη εβδομάδα, έπειτα από πάρα πολύ καιρό, χωρίς καθόλου κιτρινίλα, γιατί όλες οι toxic σκ@@οεκπομπές έχουν πάρει ρεπό για καλοκαίρι. Λοιπόν, μπορούμε πλέον να χαρούμε το καλοκαίρι μας και εμείς σαν άνθρωποι, με λιγότερα Χριστέ μου toxic θέματα, τα οποία δεν βγάζουν πουθενά. Αυτά. Καλοκαιράκι λοιπόν από σήμερα». 

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Ακόμα, στην ανάρτησή της έγραψε: «Καλέ τι ωραία βδομάδα είναι αυτή που ξεκίνησε! Έχουν πάρει καλοκαιρινό off όλες οι toxic, κιτρινιάρικες εκπομπές και επιτέλους μπορώ να χαρώ το καλοκαιράκι μου σαν άνθρωπος!». 

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