Άννα Φόνσου: Η ανάρτηση της Finos Film για τα γενέθλιά της – «Παραμένει γερή και δραστήρια…»

Η Άννα Φόνσου είναι μία από τις πιο αγαπητές ηθοποιούς της γενιάς της. Η καταξιωμένη καλλιτέχνις δεν έχει μόνο μία επιτυχημένη πορεία στον κόσμο της υποκριτικής, αλλά και σημαντική κοινωνική δράση. Με το «Σπίτι του ηθοποιού», το οποίο ίδρυσε στα τέλη της δεκαετίας του 90′, έχει βοηθήσει πάρα πολλούς συνάδελφούς της. Την Δευτέρα 6 Ιουλίου έχει τα γενέθλιά της, και η Finos Film έκανε μία όμορφη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να της ευχηθεί.

Στη δημοσίευση που πραγματοποίησε στα social media, η ελληνική εταιρεία παραγωγής ταινιών ανέβασε μία παλαιότερη φωτογραφία της Άννας Φόνσου.

Η Finos Film, στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε το στιγμιότυπο, έχει γράψει: «Τις πιο δροσερές μας ευχές στέλνουμε σήμερα στην Άννα Φόνσου, που παραμένει γερή και δραστήρια, με την πολύτιμη πρωτοβουλία και προσφορά της στο φιλανθρωπικό και πολιτιστικό ίδρυμα “Το Σπίτι του Ηθοποιού”. Πολύχρονη κυρία Φόνσου!».