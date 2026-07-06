Ελένη Μενεγάκη: Η τρυφερή ανάρτηση για την αποφοίτηση της κόρης της, Βαλέριας – «Η καρδιά μου είναι γεμάτη»

Η οικογένεια της Ελένης Μενεγάκη έζησε ιδιαίτερες στιγμές με την αποφοίτηση της δεύτερης κόρης της, Βαλέριας Λάτσιου, για την οποία η παρουσιάστρια έκανε μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, εκφράζοντας την περηφάνια της.

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Ελένη Μενεγάκη
Φωτογραφία: Instagram/elenimenegaki
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ιδιαίτερες στιγμές έζησε η οικογένεια της Ελένης Μενεγάκη, καθώς η δεύτερη κόρη της, Βαλέρια Λάτσιου, αποφοίτησε από το σχολείο. Η επιτυχημένη παρουσιάστρια έκανε ένα τρυφερό post στο Instagram για το ευτυχές γεγονός.
  • Στην ανάρτησή της, η καταξιωμένη παρουσιάστρια έγραψε για την κόρη της: «Ονειρεύτηκες, προσπάθησες, πίστεψες… και τα κατάφερες! Η καρδιά μου είναι γεμάτη! Είμαι απίστευτα περήφανη για εσένα Βαλέρια!»
  • Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελένη Μενεγάκη μοιράστηκε με τους ακολούθους της και το γεγονός πως η Βαλέρια Λάτσιου θα σπουδάσει στο «London School of Economics and Political Science».

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Ιδιαίτερες στιγμές έζησε η οικογένεια της Ελένης Μενεγάκη, καθώς η δεύτερη κόρη της, Βαλέρια Λάτσιου, αποφοίτησε από το σχολείο. Η επιτυχημένη παρουσιάστρια, την Δευτέρα (6/7) έκανε ένα τρυφερό post στον λογαριασμό της στο Instagram, για το ευτυχές γεγονός.

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Η Ελένη Μενεγάκη στην ανάρτησή της, δημοσίευσε διάφορα στιγμιότυπα από την αποφοίτηση του τρίτου της παιδιού.

Ανάμεσα σε άλλα, ανέβασε και μία φωτογραφία στην οποία ποζάρει μαζί με τις κόρες της: την 21 ετών Λάουρα, την 18 ετών Βαλέρια, και την 11 ετών Μαρίνα.

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Βαλέρια Λάτσιου
Φωτογραφία: Instagram/elenimenegaki
Ελένη Μενεγάκη
Φωτογραφία: Instagram/elenimenegaki

Η καταξιωμένη παρουσιάστρια, στη λεζάντα της ανάρτησής της έχει γράψει: «Ονειρεύτηκες, προσπάθησες, πίστεψες… και τα κατάφερες! Η καρδιά μου είναι γεμάτη! Είμαι απίστευτα περήφανη για εσένα Βαλέρια! Ο ουρανός είναι γεμάτος αστέρια και εσύ είσαι ένα από αυτά». 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Ελένη Μενεγάκη στο post της, μοιράστηκε με τους ακολούθους της, και το γεγονός πως η Βαλέρια Λάτσιου θα σπουδάσει στο «London School of Economics and Political Science».

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @elenimenegaki

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