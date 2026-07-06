Ελένη Μενεγάκη: Η τρυφερή ανάρτηση για την αποφοίτηση της κόρης της, Βαλέριας – «Η καρδιά μου είναι γεμάτη»

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Ιδιαίτερες στιγμές έζησε η οικογένεια της Ελένης Μενεγάκη, καθώς η δεύτερη κόρη της, Βαλέρια Λάτσιου, αποφοίτησε από το σχολείο. Η επιτυχημένη παρουσιάστρια, την Δευτέρα (6/7) έκανε ένα τρυφερό post στον λογαριασμό της στο Instagram, για το ευτυχές γεγονός.

Η Ελένη Μενεγάκη στην ανάρτησή της, δημοσίευσε διάφορα στιγμιότυπα από την αποφοίτηση του τρίτου της παιδιού.

Ανάμεσα σε άλλα, ανέβασε και μία φωτογραφία στην οποία ποζάρει μαζί με τις κόρες της: την 21 ετών Λάουρα, την 18 ετών Βαλέρια, και την 11 ετών Μαρίνα.

Η καταξιωμένη παρουσιάστρια, στη λεζάντα της ανάρτησής της έχει γράψει: «Ονειρεύτηκες, προσπάθησες, πίστεψες… και τα κατάφερες! Η καρδιά μου είναι γεμάτη! Είμαι απίστευτα περήφανη για εσένα Βαλέρια! Ο ουρανός είναι γεμάτος αστέρια και εσύ είσαι ένα από αυτά».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Ελένη Μενεγάκη στο post της, μοιράστηκε με τους ακολούθους της, και το γεγονός πως η Βαλέρια Λάτσιου θα σπουδάσει στο «London School of Economics and Political Science».