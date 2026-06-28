Ελένη Μενεγάκη: Οικογενειακές στιγμές με τον Ματέο Παντζόπουλο και τη μικρή Μαρίνα στη Νάπολη

Η Ελένη Μενεγάκη απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ιταλία, συγκεκριμένα στη Νάπολη, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Ματέο Παντζόπουλο, και τη μικρότερη κόρη τους, Μαρίνα. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε νέες φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στις οποίες ποζάρει με την κόρη της και ανταλλάσσει τρυφερό φιλί με τον σύζυγό της.

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Φωτογραφία: @elenimenegaki/ Instagram
Φωτογραφία: @elenimenegaki/ Instagram
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην Ιταλία απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Ελένη Μενεγάκη, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Ματέο Παντζόπουλο, και τη μικρότερη κόρη τους, Μαρίνα.
  • Η γνωστή παρουσιάστρια δημοσίευσε νέες φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αυτή τη φορά από τη Νάπολη.
  • Στα στιγμιότυπα ποζάρει μαζί με την κόρη της, αλλά και με τον σύζυγό της, με τον οποίο ανταλλάσσει ένα τρυφερό φιλί. Η Ελένη Μενεγάκη έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Στη Νάπολη βρήκαμε και τον King Kong!».

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Στην Ιταλία απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Ελένη Μενεγάκη, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Ματέο Παντζόπουλο, και τη μικρότερη κόρη τους, Μαρίνα.

Η νέα ανάρτηση από τη Νάπολη

Μετά τις εικόνες που μοιράστηκε από το Αμάλφι, η γνωστή παρουσιάστρια δημοσίευσε νέες φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αυτή τη φορά από τη Νάπολη.

Στα στιγμιότυπα ποζάρει μαζί με την κόρη της, αλλά και με τον σύζυγό της, με τον οποίο ανταλλάσσει ένα τρυφερό φιλί.

«Στη Νάπολη βρήκαμε και τον King Kong!», έγραψε η Ελένη Μενεγάκη στη λεζάντα της ανάρτησής της.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @elenimenegaki

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