Κολομβία: «Οικονομική έκτακτη ανάγκη» κηρύσσει ο νέος πρόεδρος μετά το φονικό σεισμό – Τουλάχιστον 265 οι νεκροί

Σε κατάσταση «οικονομικής έκτακτης ανάγκης» αναμένεται να κηρύξει την Κολομβία ο νέος πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις του καταστροφικού σεισμού των 7,4 βαθμών που έπληξε τη χώρα τη Δευτέρα και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 265 ανθρώπους.

Η συγκεκριμένη απόφαση δίνει στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να προχωρήσει σε αυξήσεις φόρων και αλλαγές στον κρατικό προϋπολογισμό χωρίς προηγούμενη έγκριση από το κοινοβούλιο.

«Αποφάσισα να καταφύγω στην κήρυξη (κατάστασης) οικονομικής έκτακτης ανάγκης, μηχανισμό που προβλέπεται από το Σύνταγμά μας, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση όπως πρέπει», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο ντε λα Εσπρέγια, κάνοντας λόγο για «σαφές μήνυμα δέσμευσης και ανοικοδόμησης στις περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφή».