Κολομβία: «Οικονομική έκτακτη ανάγκη» κηρύσσει ο νέος πρόεδρος μετά το φονικό σεισμό – Τουλάχιστον 265 οι νεκροί

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, αναμένεται να κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση «οικονομικής έκτακτης ανάγκης» μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών που προκάλεσε τον θάνατο σε τουλάχιστον 265 ανθρώπους. Αυτή η απόφαση θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να αυξήσει τους φόρους και να τροποποιήσει τον κρατικό προϋπολογισμό χωρίς προηγούμενη κοινοβουλευτική έγκριση, με στόχο την αντιμετώπιση της κρίσης και την ανοικοδόμηση των πληγεισών περιοχών.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Κολομβία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε κατάσταση «οικονομικής έκτακτης ανάγκης» αναμένεται να κηρύξει την Κολομβία ο πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις του καταστροφικού σεισμού των 7,4 βαθμών.
  • Η συγκεκριμένη απόφαση δίνει στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να προχωρήσει σε αυξήσεις φόρων και αλλαγές στον κρατικό προϋπολογισμό χωρίς προηγούμενη έγκριση από το κοινοβούλιο.
  • Ο ντε λα Εσπρέγια δήλωσε ότι αποφάσισε να καταφύγει στην κήρυξη οικονομικής έκτακτης ανάγκης «για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση όπως πρέπει».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε κατάσταση «οικονομικής έκτακτης ανάγκης» αναμένεται να κηρύξει την Κολομβία ο νέος πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις του καταστροφικού σεισμού των 7,4 βαθμών που έπληξε τη χώρα τη Δευτέρα και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 265 ανθρώπους.

Η συγκεκριμένη απόφαση δίνει στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να προχωρήσει σε αυξήσεις φόρων και αλλαγές στον κρατικό προϋπολογισμό χωρίς προηγούμενη έγκριση από το κοινοβούλιο.

«Αποφάσισα να καταφύγω στην κήρυξη (κατάστασης) οικονομικής έκτακτης ανάγκης, μηχανισμό που προβλέπεται από το Σύνταγμά μας, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση όπως πρέπει», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο ντε λα Εσπρέγια, κάνοντας λόγο για «σαφές μήνυμα δέσμευσης και ανοικοδόμησης στις περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφή».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ