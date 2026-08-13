Ουκρανία: Ρωσικό πλήγμα στη νότια Οδησσό – Ζημιές σε υποδομές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ

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Ζημιές και πυρκαγιά προκάλεσε ρωσικό πλήγμα κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή του λιμανιού του Ισμαήλ, στη νότια περιφέρεια της Οδησσού, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το Ισμαήλ βρίσκεται κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με τη Ρουμανία και αποτελεί το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στον Δούναβη, με σημαντικό ρόλο στη διακίνηση σιτηρών και άλλων εμπορευμάτων.