Ουκρανία: Ρωσικό πλήγμα στη νότια Οδησσό – Ζημιές σε υποδομές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ

Ρωσικό πλήγμα κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε ζημιές και πυρκαγιά στην περιοχή του λιμανιού του Ισμαήλ, στη νότια περιφέρεια της Οδησσού, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Ισμαήλ αποτελεί το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στον Δούναβη, έχοντας σημαντικό ρόλο στη διακίνηση σιτηρών και άλλων εμπορευμάτων.

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Ουκρανία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ρωσικό πλήγμα προκάλεσε ζημιές και πυρκαγιά κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή του λιμανιού του Ισμαήλ, στη νότια περιφέρεια της Οδησσού, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
  • Το Ισμαήλ βρίσκεται κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με τη Ρουμανία.
  • Αποτελεί το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στον Δούναβη, με σημαντικό ρόλο στη διακίνηση σιτηρών και άλλων εμπορευμάτων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ζημιές και πυρκαγιά προκάλεσε ρωσικό πλήγμα κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή του λιμανιού του Ισμαήλ, στη νότια περιφέρεια της Οδησσού, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το Ισμαήλ βρίσκεται κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με τη Ρουμανία και αποτελεί το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στον Δούναβη, με σημαντικό ρόλο στη διακίνηση σιτηρών και άλλων εμπορευμάτων.

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