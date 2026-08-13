Axios: Οι Δημοκρατικοί διστάζουν να δαπανήσουν εκατομμύρια για να εκτοπίσουν τον Ρεπουμπλικανό Μάικ Λόουλερ

Σε μια ασυνήθιστη πολιτική συγκυρία, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Λόουλερ φαίνεται να απολαμβάνει, τουλάχιστον προς το παρόν, μια ιδιότυπη «σιωπηρή» στήριξη από Δημοκρατικούς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το Axios.

Η εκλογική περιφέρεια που εκπροσωπεί ο Λόουλερ στη Νέα Υόρκη θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μάχες για τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ωστόσο, ορισμένοι Δημοκρατικοί εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στο ενδεχόμενο να διαθέσουν τα εκατομμύρια δολάρια που απαιτούνται για την εκλογική του ήττα.

Ο λόγος είναι ότι ο Λόουλερ θεωρείται ένας από τους πιο μετριοπαθείς και διακομματικούς Ρεπουμπλικανούς του Κογκρέσου, ενώ η εκλογική του περιφέρεια βρίσκεται στην ιδιαίτερα ακριβή τηλεοπτική αγορά της Νέας Υόρκης.

«Αν πρόκειται να υπάρχει Ρεπουμπλικανός στο Κογκρέσο, είναι το είδος του Ρεπουμπλικανού που θέλουμε», ανέφερε Δημοκρατική πηγή στο Axios, ενώ ανώτερος Δημοκρατικός στη Βουλή των Αντιπροσώπων εμφανίστηκε ακόμη πιο κατηγορηματικός, δηλώνοντας: «Δεν πιστεύω ότι ο Λόουλερ μπορεί να ηττηθεί».

Why House Dems may go easy on one of GOP’s most vulnerable members https://t.co/PxgPBnBJKU — Axios (@axios) August 12, 2026

Την ίδια ώρα, οι Ρεπουμπλικανοί έχουν δεσμεύσει περισσότερα από 11 εκατομμύρια δολάρια για τηλεοπτικές διαφημίσεις στην περιφέρεια, έναντι μόλις 270.000 δολαρίων από την πλευρά των Δημοκρατικών.

Οι Δημοκρατικοί, πάντως, απορρίπτουν την εικόνα ότι έχουν εγκαταλείψει τη μάχη. Υποστηρίζουν ότι το υψηλό κόστος της τηλεοπτικής διαφήμισης στη Νέα Υόρκη καθιστά πιο αποδοτική τη μεταφορά πόρων σε άλλες αμφίρροπες περιφέρειες.

Η μάχη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρό κέρδος μόλις τριών εδρών για να ανακτήσουν την πλειοψηφία στη Βουλή. Η περιφέρεια του Λόουλερ θεωρείται από τις πιο ευάλωτες για τους Ρεπουμπλικανούς, καθώς η Κάμαλα Χάρις επικράτησε εκεί οριακά στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Παρά τις εσωτερικές επιφυλάξεις, η ηγεσία των Δημοκρατικών επιμένει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει την υποψήφια του κόμματος, Κέιτ Κόνλεϊ, με στόχο την ανατροπή του Λόουλερ στις εκλογές του Νοεμβρίου.