ΗΠΑ: Παλαιστίνιοι φοιτητές και εργαζόμενοι μηνύουν το Πανεπιστήμιο Κολούμπια για διακρίσεις

Νυν και πρώην Παλαιστίνιοι φοιτητές και εργαζόμενοι κατέθεσαν αγωγή κατά του Πανεπιστημίου Κολούμπια στη Νέα Υόρκη, καταγγέλλοντας διακρίσεις και ανεπαρκή προστασία της παλαιστινιακής κοινότητας από τα τέλη του 2023. Η αγωγή αναφέρει «άδικες και μεροληπτικές πειθαρχικές διαδικασίες» σε βάρος τους, στον απόηχο των φιλοπαλαιστινιακών κινητοποιήσεων στο πανεπιστήμιο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αγωγή κατά του Πανεπιστημίου Κολούμπια κατέθεσαν νυν και πρώην Παλαιστίνιοι φοιτητές και εργαζόμενοι, καταγγέλλοντας διακρίσεις σε βάρος της παλαιστινιακής κοινότητας από τα τέλη του 2023.
  • Η αγωγή υποστηρίζει ότι το πανεπιστήμιο δεν έλαβε επαρκή μέτρα για την προστασία Παλαιστινίων, ενώ τους υπέβαλε σε «άδικες και μεροληπτικές πειθαρχικές διαδικασίες».
  • Η υπόθεση έρχεται στον απόηχο των έντονων κινητοποιήσεων στο Κολούμπια κατά του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, όπου το πανεπιστήμιο είχε προχωρήσει σε αναστολές και κυρώσεις σε βάρος φοιτητών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αγωγή κατά του Πανεπιστημίου Κολούμπια κατέθεσαν νυν και πρώην Παλαιστίνιοι φοιτητές και εργαζόμενοι, καταγγέλλοντας διακρίσεις σε βάρος της παλαιστινιακής κοινότητας από τα τέλη του 2023.

Η αγωγή, που κατατέθηκε στη Νέα Υόρκη, υποστηρίζει ότι το πανεπιστήμιο δεν έλαβε επαρκή μέτρα για την προστασία Παλαιστινίων από παρενοχλήσεις, ενώ παράλληλα τους υπέβαλε σε, όπως αναφέρουν οι προσφεύγοντες, «άδικες και μεροληπτικές πειθαρχικές διαδικασίες».

Το Κολούμπια έχει στο παρελθόν αρνηθεί ότι εφαρμόζει διακριτικές πρακτικές και έχει καταδικάσει κάθε μορφή μίσους. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το πανεπιστήμιο δεν θέλησε να σχολιάσει τη νέα δικαστική προσφυγή.

Η υπόθεση έρχεται στον απόηχο των έντονων κινητοποιήσεων στο Κολούμπια κατά του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα. Οι φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές ζητούσαν, μεταξύ άλλων, τον τερματισμό της αμερικανικής στήριξης προς το Ισραήλ και την αποεπένδυση του πανεπιστημίου από εταιρείες που συνδέονται με το Ισραήλ.

Το Κολούμπια είχε προχωρήσει σε αναστολές και πειθαρχικές κυρώσεις σε βάρος φοιτητών που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, προκαλώντας αντιδράσεις από οργανώσεις που υπερασπίζονται την ελευθερία του λόγου.

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