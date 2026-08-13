ΗΠΑ: Αποχωρεί στο τέλος του μήνα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ

Την αποχώρηση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, από τη θέση της στο τέλος του μήνα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social, η Λέβιτ, που πρόσφατα απέκτησε το δεύτερο παιδί της, αποχωρεί προκειμένου να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της.

🚨 BREAKING: President Trump announces that Karoline Leavitt will be leaving her role at the White House at the end of the month. “Karoline has been a real leader in the White House, and has done a phenomenal job fighting for Justice, Liberty, and Freedom.” pic.twitter.com/CJ0n5m3enu — Fox News (@FoxNews) August 12, 2026

Η 30χρονη Λέβιτ, αφού εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον πρόεδρο Τραμπ για την εμπιστοσύνη που της έδειξε, ανέφερε σε μήνυμά της:

«Η αλήθεια είναι πως από τότε που επέστρεψα στον Λευκό Οίκο, μετά τη γέννηση της κόρης μου, αισθάνομαι πώς δεν μπορώ να είμαι η καλύτερη μαμά που αξίζουν τα δυο μικρά παιδιά μου, αφιερώνοντας παράλληλα τον χρόνο, την ενέργεια και την προσοχή που απαιτεί η θέση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου – γι’ αυτό πήρα τελικά τη γλυκόπικρη απόφαση να αποχωρήσω από τον Λευκό Οίκο και να ανοίξω ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου».