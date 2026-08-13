ΗΠΑ: Αποχωρεί στο τέλος του μήνα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ

Την αποχώρηση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, από τη θέση της στο τέλος του μήνα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.
Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social, η Λέβιτ, που πρόσφατα απέκτησε το δεύτερο παιδί της, αποχωρεί προκειμένου να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της.
🚨 BREAKING: President Trump announces that Karoline Leavitt will be leaving her role at the White House at the end of the month.
“Karoline has been a real leader in the White House, and has done a phenomenal job fighting for Justice, Liberty, and Freedom.” pic.twitter.com/CJ0n5m3enu
— Fox News (@FoxNews) August 12, 2026
Η 30χρονη Λέβιτ, αφού εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον πρόεδρο Τραμπ για την εμπιστοσύνη που της έδειξε, ανέφερε σε μήνυμά της:
«Η αλήθεια είναι πως από τότε που επέστρεψα στον Λευκό Οίκο, μετά τη γέννηση της κόρης μου, αισθάνομαι πώς δεν μπορώ να είμαι η καλύτερη μαμά που αξίζουν τα δυο μικρά παιδιά μου, αφιερώνοντας παράλληλα τον χρόνο, την ενέργεια και την προσοχή που απαιτεί η θέση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου – γι’ αυτό πήρα τελικά τη γλυκόπικρη απόφαση να αποχωρήσω από τον Λευκό Οίκο και να ανοίξω ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου».
Serving as the White House Press Secretary over the past year and a half has been the honor and adventure of a lifetime. I am incredibly grateful to President Trump for granting me so many extraordinary opportunities, such as working in the West Wing and spending countless hours… https://t.co/4jyW61DGGh pic.twitter.com/xny1yccuBn
— Karoline Leavitt (@karolineleavitt) August 12, 2026