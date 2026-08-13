ΗΠΑ: Αποχωρεί στο τέλος του μήνα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αποχώρηση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, από τη θέση της στο τέλος του μήνα. Η Λέβιτ, η οποία πρόσφατα απέκτησε το δεύτερο παιδί της, αποχωρεί για να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της, όπως δήλωσε η ίδια.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την αποχώρηση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, από τη θέση της στο τέλος του μήνα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.
  • Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, η Λέβιτ, που πρόσφατα απέκτησε το δεύτερο παιδί της, αποχωρεί προκειμένου να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της.
  • Η 30χρονη Λέβιτ εξήγησε πως «από τότε που επέστρεψα στον Λευκό Οίκο, μετά τη γέννηση της κόρης μου, αισθάνομαι πώς δεν μπορώ να είμαι η καλύτερη μαμά που αξίζουν τα δυο μικρά παιδιά μου, αφιερώνοντας παράλληλα τον χρόνο, την ενέργεια και την προσοχή που απαιτεί η θέση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου».

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Την αποχώρηση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, από τη θέση της στο τέλος του μήνα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social, η Λέβιτ, που πρόσφατα απέκτησε το δεύτερο παιδί της, αποχωρεί προκειμένου να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της.

Η 30χρονη Λέβιτ, αφού εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον πρόεδρο Τραμπ για την εμπιστοσύνη που της έδειξε, ανέφερε σε μήνυμά της:

«Η αλήθεια είναι πως από τότε που επέστρεψα στον Λευκό Οίκο, μετά τη γέννηση της κόρης μου, αισθάνομαι πώς δεν μπορώ να είμαι η καλύτερη μαμά που αξίζουν τα δυο μικρά παιδιά μου, αφιερώνοντας παράλληλα τον χρόνο, την ενέργεια και την προσοχή που απαιτεί η θέση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου – γι’ αυτό πήρα τελικά τη γλυκόπικρη απόφαση να αποχωρήσω από τον Λευκό Οίκο και να ανοίξω ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου».

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