Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την επικοινωνία Γεραπετρίτη-Ρούμπιο: «Ο ΥΠΕΞ ευχαρίστησε την Ελλάδα για τον ρόλο της στο ΝΑΤΟ»

Η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της συνεργασίας ΗΠΑ-Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Στέιτ Ντιπάρτμεντ
πηγή: AP Photo/Jose Luis Magana
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η συνεργασία ΗΠΑ και Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκε στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας Ρούμπιο-Γεραπετρίτη.
  • Ο κ. Ρούμπιο επαναβεβαίωσε την ισχύ της διμερούς σχέσης των ΗΠΑ και της Ελλάδας, αναφερόμενος ειδικότερα στη συνεργασία στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας, της επιβολής του νόμου και της τεχνολογίας.
  • Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ευχαρίστησε την Ελλάδα για τον ρόλο της ως σταθερού συμμάχου στο ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας παράλληλα τους διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η σημασία της συνεργασίας ΗΠΑ και Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκε στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν την Τετάρτη ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο κ. Ρούμπιο επαναβεβαίωσε την ισχύ της διμερούς σχέσης των ΗΠΑ και της Ελλάδας, αναφερόμενος ειδικότερα στη συνεργασία στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας, της επιβολής του νόμου και της τεχνολογίας. Παράλληλα, ευχαρίστησε την Ελλάδα για τον ρόλο της ως σταθερού συμμάχου στο ΝΑΤΟ.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υπογράμμισε επίσης τους διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών.

«Ο υπουργός Ρούμπιο ευχαρίστησε την Ελλάδα για τον ρόλο της ως σταθερού συμμάχου στο ΝΑΤΟ και επαναβεβαίωσε τη συνεχιζόμενη ισχύ της διμερούς σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας στην άμυνα, την ενέργεια, την επιβολή του νόμου, την τεχνολογία και τους διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ των λαών μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ